Israël krijgt voor vijfde keer verkiezingen in minder dan vier jaar, Buitenlandminister Lapid vervangt Bennett als premier

Premier Naftali Bennett en zijn belangrijkste coalitiepartner en minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid maakten de ontbinding van hun kabinet maandagavond bekend in een persconferentie. Ook het parlement, de Knesset, zal worden ontbonden om nieuwe verkiezingen mogelijk te maken. Die zullen naar verwachting in oktober of november worden gehouden.

In afwachting van de nieuwe verkiezingen zal Lapid het premierschap van Bennett overnemen. Oorspronkelijk was het plan dat de Buitenlandminister het premierschap pas op de helft van de regeringstermijn van vier jaar zou overnemen. Maar vanwege de val van het kabinet komt de wisseling van de wacht amper een jaar na de start van het kabinet.

Uitzonderlijke coalitie

De ontbinding van het kabinet is de uitkomst van een politieke crisis die zich al enkele maanden voortsleepte. De coalitie raakte begin april zijn meerderheid kwijt toen parlementariër Idit Silman overstapte van Bennett’s partij naar de Likoed-partij van voormalig premier Benjamin Netanyahu. Daardoor raakte Bennett’s regering de kleinst mogelijke meerderheid, 61 van de 120 zetels, kwijt.

Het verlies van de meerderheid was een grote klap voor de uitzonderlijke coalitie van Bennett. Met veel moeite wist hij zijn regering van acht zeer uiteenlopende partijen bij elkaar te houden. Sinds een jaar werd Israël geregeerd door extreem-linkse, centristische en radicaal-rechtse partijen en zélfs een Arabische partij, een unicum voor het land. De enige reden dat de partijen wilden samenwerken was hun gedeelde afkeer van Netanyahu, die twaalf jaar premier was van Israel.

Ook de afgelopen tijd gaf Bennett zijn coalitie nog niet op, zo bleek tijdens de persconferentie. ‘De afgelopen weken hebben we alles gedaan om deze regering te redden’, aldus de premier. Uiteindelijk maakte de oppositie het aanblijven van het kabinet volgens Bennett onmogelijk, omdat zij weigerden een verlenging van tijdelijke wetgeving te steunen. Zonder meerderheid in het parlement kon de coalitie die goedkeuring er niet meer zelfstandig doorheen krijgen.

Verkiezingen

De val van het kabinet biedt voormalig premier Netanyahu een nieuwe kans om weer aan de macht te komen. Met nieuwe verkiezingen in het verschiet leidt zijn partij momenteel in de peilingen. Netanyahu noemde de ontbinding van Bennetts kabinet ‘geweldig nieuws voor miljoenen Israëlische burgers’.

Toch blijven Bennett en coalitiepartner Lapid de hoop houden dat ze aan de macht kunnen blijven. ‘We hebben laten zien dat je verschillend kan denken en toch kunt samenwerken aan een gemeenschappelijk doel’, zei Lapid over het afgelopen jaar.