Israël bestookt meerdere doelen in Syrië na raketaanvallen op bezette Golanhoogvlakte

Zes raketten werden zaterdagavond vanuit Syrië afgevuurd op doelwitten in de Golanhoogvlakte, zegt het Israëlische leger. Er zijn geen meldingen van slachtoffers. In reactie op de beschietingen heeft het Israëlische leger lanceerinstallaties in Syrië onder vuur genomen.

Andere militaire installaties, radarsystemen en artillerieposten waren ook doelwit van de Israëlische raketten. Volgens het Syrische ministerie van Defensie zijn er geen slachtoffers gevallen. Ook zouden een aantal raketten zijn onderschept door luchtverdedigingssystemen.

Ook het naburige Jordanië werd opgeschrikt door raketvuur. Bij de plaats Wadi Araba, in het grensgebied met Syrië en Israël, ontplofte een raket in de lucht. Er vielen brokstukken naar beneden, maar die veroorzaakten geen schade of slachtoffers. Het is onduidelijk waar de raket vandaan kwam.

De Golanhoogvlakte is een strategisch belangrijk plateau, ongeveer 60 kilometer lang en 25 kilometer breed. De hoogvlakte werd tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 door Israël veroverd en in 1981 geannexeerd. De internationale gemeenschap beschouwt het gebied als door Israël bezet Syrisch grondgebied.

De Israëlische luchtmacht bombardeert regelmatig doelen in buurland Syrië, om te voorkomen dat door Iran gesteunde milities hun militaire invloed in het door oorlog verscheurde land uitbreiden.

Gespannen week

De raketaanvallen volgen op een gespannen week die samenviel met zowel de islamitische vastenmaand ramadan als het Joodse feest Pesach. In de nacht van donderdag op vrijdag bombardeerde het Israëlische leger doelwitten van de militante Palestijnse Hamas-beweging in zowel de bezette Gazastrook als in het zuiden van Libanon. Vanuit Libanon waren meer dan dertig raketten afgevuurd op Israël, het hoogste aantal sinds Israël in 2006 een oorlog uitvocht met de militante beweging Hezbollah.

Slachtoffers zijn bij de Israëlische beschietingen niet gevallen. Volgens Israël mikte het op tunnels en militaire stellingen. Wel werden er enkele huizen en een kinderziekenhuis geraakt.

Vrijdag werden ook twee Brits-Israëlische vrouwen doodgeschoten op de Westelijke Jordaanoever. Later op de avond was er ook een aanslag in Tel Aviv. Een auto reed in op een groep mensen in een park. Daarbij kwam één persoon om het leven, vijf mensen raakten gewond. Volgens de politie gaat het om Britse en Italiaanse toeristen.

Directe aanleiding voor de nieuwste escalatie was het harde optreden van Israëlische ordetroepen, dinsdag en woensdag in de al-Aqsamoskee in Jeruzalem, waarbij tientallen gewonden vielen. Bij moslims in de hele regio heeft dat kwaad bloed gezet. De moskee is in de islam het op twee na belangrijkste heiligdom. Ook voor Joden is de Tempelberg, waar de moskee zich bevindt, een heilige plaats.