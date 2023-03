‘Islamitische teksten kunnen het debat over esthetica of filosofische psychologie, echt wel verruimen’

Wat houdt een vak als ‘islam en filosofie’ juist in?

“De bedoeling is niet om islam als geheel of de politieke en sociale thema’s binnen de islam te bespreken. Die worden aan de unief al in meerdere sociaal-wetenschappelijke vakken in de belangstelling gezet. In dit vak willen we echt islam en filosofie met elkaar te verbinden. Veel islamitische filosofen zijn van grote betekenis geweest voor de westerse wijsbegeerte. Hun teksten zijn, vertaald naar het Latijn, vaak gebruikt als handboeken aan westerse universiteiten. Die traditie willen we beter leren kennen.

“Daarnaast willen we ook de Verlichting bespreken. Gewoonlijk verwijt het Westen de islam dat ze geen Verlichting en dus nooit een wetenschappelijke kritiek op hun religie hebben gekend zoals hier. Maar de vraag is of dat wel klopt, en hoe hedendaagse islamitische denkers met die vraag omgaan. Dan zie je dat er een hele beweging op gang is gekomen van jonge denkers die onder meer het feminisme binnen de islam bespreken.”

Was zo’n vak nodig?

“Er is niet zoveel aandacht voor de dialoog tussen islamitische en westerse wijsbegeerte. Mensen die arabistiek studeren, krijgen daar wel een portie van mee. Maar de filosofieopleiding is nu nogal klassiek: ze beginnen bij de Grieken, Romeinen en gaan zo verder tot de christelijke middeleeuwen. Terwijl islamitische teksten het debat over esthetica of filosofische psychologie, bijvoorbeeld, echt wel kunnen verruimen.”

Zijn er veel studenten voor ingeschreven?

“Dat viel een beetje tegen. Ik denk dat er zich ongeveer tien studenten ingeschreven hebben. Nu, bij keuzevakken zijn de inschrijvingen altijd wel beperkt, omdat studenten ook nog voor iets anders kunnen kiezen. Ik kan me voorstellen dat sommige studenten ook afgeschrikt zijn door een cursus vol Arabische en Perzische namen. Ze kunnen denken: krijg ik dat wel allemaal gestudeerd, en is het wel relevant genoeg voor de andere dingen die ik nog wil doen?”

Jullie hadden ook moeite om docenten te vinden voor het vak. Uiteindelijk zullen vijf verschillende mensen het vak geven. Waarom verliep die zoektocht zo moeizaam?

“Je hebt wel veel specialisten migratiestudies en onderzoekers die weten hoe het gesteld is met Marokkanen en Turken in Vlaanderen. Maar mensen die doorgestudeerd hebben op die theologische en filosofische aspecten, die zijn er niet zo veel. We zijn tot in Nederland en Engeland gegaan om sprekers te vinden die verschillende aspecten kunnen toelichten.”

Onlangs ontving professor geschiedenis Peter Sabel (UA) nog doodsbedreigingen uit extreemrechtse hoek. De belager wou dat hij zijn lessen op Vlaams-nationalistische wijze invulde. Heeft u schrik dat een vak als ‘islam en filosofie’ gelijkaardige reacties kan uitlokken?

“Eigenlijk niet. Bij Peter Sabel gaat het om een vak dat aan een grote groep studenten wordt gegeven in het eerste jaar. Degene die die bedreigingen heeft geuit, klonk niet heel intelligent. Ik vraag me af die student ooit zelfs in een tweede bachelor zal terechtkomen. Voor deze cursus kan een student zelf kiezen. Bovendien hebben we geprobeerd de cursus zo wetenschappelijk mogelijk te houden. Er worden niet veel controversiële dingen verteld.

“Nu, de geschiedenis van de islamitische filosofie is wat ze is. Er zijn wel enkele thema’s rond bijvoorbeeld feminisme die reacties kunnen losweken. Maar dat kan even goed vanuit een meer fundamentalistische islamhoek komen. Extremisten zullen altijd iets vinden om over te struikelen.”