Islamitische Staat wijst nieuwe leider aan

De echte naam van Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurashi is niet bekendgemaakt, maar volgens de IS-leiding had hij de zegen van de vorige leider. In de twaalf minuten durende audioboodschap heeft de IS verder niets losgelaten over de nieuwe leider. Foto’s ontbreken, en ook is onbekend waar de man precies verblijft.

De terreurgroep zat sinds een maand zonder leider, nadat Amerikaanse commando’s begin februari in de Syrische provincie Idlib het huis omsingelden van Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi – de vorige IS-leider, geboren als Abdullah Qardash. Toen hij zich realiseerde dat hij in de val zat, blies hij zichzelf op. De klap doodde volgens de Amerikanen niet alleen hemzelf, maar ook enkele vrouwen en kinderen. Op foto's was te zien dat de hele derde verdieping van het pand in het dorpje Atme was weggeslagen.

Qurashi

In de nieuwe boodschap van IS wordt de dood van de man bevestigd, maar niet ingegaan op het precieze verloop van de Amerikaanse operatie. Ook de voorganger van de gedode Qurashi, Abu Bakr al-Baghdadi, leefde tot zijn dood in 2019 in Idlib. Dat is opvallend omdat de provincie onder controle staat van het rivaliserende Hayat Tahrir al-Sham (HTS), een groep die nauwe banden onderhoudt met terreurbeweging Al Qaida. Het feit dat er veel ontheemden in Idlib leven, maakt het echter makkelijk om in de massa op te gaan. Qurashi's huisbaas zei tegen persbureau AFP dat hem nooit iets geks was opgevallen aan zijn huurder. Hij dacht dat Qurashi een taxichauffeur was. “Hij was makkelijk in de omgang, vriendelijk en vrolijk.”

Dat beide mannen zichzelf als ‘Qurashi’ betitelen, is geen verrassing: de Qurashi zijn een eeuwenoude Hasjemitische stam die teruggaat tot de profeet Mohammed. Van de vorige IS-leider werd vermoed dat hij die naam had gekozen omdat het verhaal rondzong dat hij geen Arabier was maar een Turkmeen, hetgeen hem ongeschikt zou maken als ‘kalief.’

Gevangenisuitbraak

Sinds het verlies van zijn laatste grondgebied, deze maand drie jaar geleden, is IS vaak doodverklaard, om vervolgens toch weer op te duiken. Het meest actief is de organisatie in dunbevolkte gebieden in Irak en Syrië. Alleen al 2021 eiste IS in Irak zo’n 1.400 aanslagen en moorden op.

Het grootst zijn de zorgen over de honderden IS-mannen die vastzitten in het door Koerden bestuurde noordoosten van Syrië. Tal van waarnemers hebben gewaarschuwd dat die situatie op termijn onhoudbaar is. Dat bleek eind januari, toen IS een spectaculaire gevangenisuitbraak op touw zette in de stad Hasaka, waaraan vermoedelijk maanden aan voorbereidingen voorafgingen. Pas na elf dagen van zware gevechten hadden de door de Koerden geleide SDF-troepen de gevangenis weer onder controle. Hoeveel strijders er precies ontsnapt zijn is onduidelijk, vermoedelijk enkele honderden.