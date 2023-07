Is Vingegaard vetrokken voor een lange reeks Touroverwinningen? ‘De mooiste Tour zien we waarschijnlijk volgend jaar’

Hoe kijk je terug op deze Tour?

“Het was een interessante ronde van Frankrijk, met zeer veel spanning in het begin. De aangekondigde dominantie van Jumbo-Visma heeft zich wel doorgezet. Ze leken zich nooit zorgen te maken en kwamen zelfverzekerd over. De ploeg van Jonas Vingegaard wist heel goed waar ze mee bezig waren.”

“Jumbo-Visma weet meer over Tadej Pogacar dan zijn eigen ploeg, Team UAE. Jumbo heeft de data over de Sloveen goed bestudeerd. Ze pakken hun tegenstander op zijn zwakke punten. In het geval van Pogacar is dat, zeker dit jaar door zijn mindere voorbereiding, zijn belastbaarheid op lange termijn. Vorig jaar hebben ze hem ook gesloopt in de derde week. Het is daardoor bijna een tactische overwinning.”

“Omgekeerd wist het team van Pogacar veel minder over Vingegaard. Team UEA heeft niet dezelfde bagage en kopieert vooral. Ze hopen de Tour te winnen door de beste renners rond Tadej Pogacar te verzamelen. Maar op het einde van een zware rit is het vaak een tegen een. De Tour win je voor een deel ook mentaal. Als het mentaal niet lukt, kan je minuten verliezen, dat zagen we bij Pogacar op de Col de la Loze.”

Is de tweede eindoverwinning van Vingegaard een goede zaak voor het wielrennen?

“Vingegaard maakt niet los bij de mensen wat Pogacar losmaakt. Hij is zeer stabiel en heeft geen spannende teksten of leven. Hij lijkt, met alle respect, een beetje een voorgeprogrammeerde machine. Pogacar is daarentegen veel speelser. De meeste wielerfans hadden op Pogacar gehoopt, maar de koele Deen stond duidelijk een stuk boven hem.”

“Pogacar is een mens van hoogtes en laagtes. In tegenstelling tot zijn eerste tourzege, toen hij werd begeleid door Allan Peiper, had hij nu geen persoonlijke begeleider. Het is moeilijk om te zeggen of dat het verschil zou maken, maar Pogacar heeft een persoonlijke coach nodig.”

Gaat Jumbo-Visma de wedstrijd nu jaren domineren zoals Team Sky destijds?

“Als Jumbo dat al doet, zal het met Vingegaard zijn. Ze hebben, voor zover bekend, niet iemand klaarstaan zoals Team Sky/Ineos. Jonas Vingegaard lijkt me gezond autistisch, zoals een topsporter dat hoort te zijn. Hij kan nog jaren blijven winnen tot er iemand anders komt. En misschien komt die uitdager wel uit ons land.”

“Remco Evenepoel heeft ook andere capaciteiten dan Vingegaard. Hij is waarschijnlijk de beste tijdrijder ter wereld en kan eventueel minuten pakken in een heuvelachtige rit. Het is natuurlijk afwachten hoe de talenten van Evenepoel zich verhouden tot Vingegaard.”

“In een volgende editie zouden Evenepoel en Pogacar bondgenoten kunnen worden met hun aanvallende koersstijl. Ze kunnen wat chaos veroorzaken en renners hun koersinzicht uitdagen. De mooiste Ronde van Frankrijk zien we waarschijnlijk volgend jaar. Dat kan wel een schisma veroorzaken onder de Belgische supporters tussen het het kamp Van Aert en het kamp Evenepoel.”

Wat zal je het meest bijblijven van deze editie?

“De tijdrit. Dat vond ik zeer opvallend. Pogacar heeft verschrikkelijk zijn best gedaan, maar wordt toch op meer dan een minuut gereden. Die fietswissel van Pogacar is een ander voorbeeld van hoe de (andere) aanpak van Jumbo-Visma loont. Ze hebben met lenigheidsoefeningen getraind om zo snel mogelijk bergop te rijden met een tijdritfiets. Het was de topsport van Jumbo-Visma tegen een toptalent van Pogacar en de topsport heeft gewonnen.”

“Deze Tour moet je ook zien in licht van de WK. Een aantal renners, onder wie Matthieu Vanderpoel en Wout van Aert reden mee met het oog op WK. Ze gebruikten de Tour als uitdagende trainingsstage.”

Wat kunnen we nog verwachten?

“Morgen volgt waarschijnlijk de traditionele massasprint op de Champs-Elysée. Jasper Philipsen kan zijn vijfde ritzege boeken en Alpecin-Deceuninck nog eens op de kaart zetten.”