Is vegetarisch eten wel zo gezond als we denken? ‘Dierlijke voeding bevat belangrijke micronutriënten’

Vlees, zuivel en eieren zijn cruciale bronnen van voedingsstoffen die we moeilijker opnemen via plantaardige voeding, zo luidt een nieuw VN-rapport. ‘Alles hangt af van de porties’, zegt Loes Neven van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw.

Welke nieuws brengt dit ­rapport van de Voedsel- en Landbouw ­Organisatie (FAO), gebaseerd op 500 ­wetenschappelijke papers en 250 beleidsdocumenten?

“De belangrijkste boodschap is om dierlijke voedingsbronnen niet zomaar af te schrijven. Het klopt dat sommige belangrijke micronutriënten, zoals ijzer, vitamine B12 en eiwitten, in makkelijker door het lichaam op te nemen vormen voorkomen in dierlijke voeding. Daarom stuurt onze voedingsdriehoek ook niet aan op een volledig vegetarisch dieet.

“Dit rapport lijkt een tegenwicht te willen bieden aan de evolutie om veggie en vegan voedingspatronen te promoten omwille van klimaat en milieu. Alsof ze waarschuwen dat we niet in extremen mogen vervallen.”

De FAO zegt niet ‘eet meer vlees’ of ‘wordt zeker geen ­vegetariër’?

“Nee. Daarvoor zijn de verschillen in de bevolking en tussen landen en regio’s te groot. De conclusie luidt dat er wereldwijd nog grote problemen zijn met groeiachterstand, te laag geboortegewicht, ijzertekort bij zwangere vrouwen en andere voedingstekorten die een aanzienlijke negatieve impact hebben op de gezondheid. Dierlijke producten kunnen hierbij soelaas brengen.

“Er zijn er twee belangrijke nuances: over welke doelgroep gaat het en wat is de huidige consumptie? Zo weten we dat vrouwen die borstvoeding geven of zwanger zijn, kinderen en ouderen het best minimale hoeveelheden dierlijke producten consumeren, maar dat volwassenen gezond vegetariër kunnen zijn als ze bepaalde adviezen volgen. We weten ook dat er in sommige landen te veel dierlijke producten worden geconsumeerd en in andere te weinig.”

Zo consumeert een Congolees jaarlijks zo’n 160 gram melk en een Montenegrijn 338 liter.

“Het verschilt enorm per regio. In ons land ligt de consumptie bij volwassenen van rood en bewerkt vlees, zoals ook in dit rapport staat, veel te hoog. Dat wordt gelinkt aan een verhoogd risico op bepaalde kankers, beroerte en ­diabetes type 2. De Hoge Gezondheidsraad adviseert maximaal 300 gram rood vlees per week te eten en wij zitten aan zo’n 115 gram vlees per dag (inclusief gevogelte). Vandaar dat rood vlees in de voedingsdriehoek bij de producten staat waarvan beter minder eten.”

Hoe zit dat voor zuivel, vis, ­eieren en gevogelte?

“Over die laatste twee is er nog te weinig onderzoek, wat de FAO ook aanhaalt. In onze voedingsdriehoek staan ze in de neutrale categorie, wat wil zeggen dat je ze het best met mate kunt eten. Vis eten, wat goed is voor de gezondheid maar minder voor het milieu en waarvan we iets te weinig eten, staat ook op die plek. Hetzelfde geldt voor zuivel, daarvan eten we ook minder dan aanbevolen.

Wat met milieu en klimaat?

“Op basis van de bestaande ­wetenschap blijkt flexitarisme het ­optimale compromis tussen gezondheid en planeet. Met meer groenten en fruit, peulvruchten en volkorenproducten, minder rood vlees en bewerkte producten. Eet geregeld vegetarisch, maar laat nog plaats in je dieet voor zuivel, gevogelte en vis.”

In dit rapport staat onder meer dat zuivel kan helpen om ­overgewicht te voorkomen en dat rundvlees de cognitieve vaardigheden boost.

“Dat zou ik met een korrel zout nemen. Voor dit rapport zijn ook belangenorganisaties geconsulteerd. Dat maakt dit soort claims minder geloofwaardig. Alles hangt ook af van de porties.”

De FAO benadrukt vooral wat plantaardige voeding mist. Wat is jullie advies over ­vegetarisme?

“We willen mensen er niet ­expliciet voor overtuigen, maar we leggen op onze site wel uit hoe je het gezond kunt aanpakken. Dat gaat dan vooral over dierlijke producten volwaardig te vervangen.”