Is thuiswerken op de terugweg? ‘Je krijgt al snel opmerkingen als je niet meteen de telefoon opneemt’

Amazon, Zoom, Apple en X: het zijn allemaal grote Amerikaanse bedrijven die eisen dat hun werknemers weer meer naar kantoor komen. Ook in België slaat de slinger stilaan weer de andere kant op. ‘Als je net voor je verlof een thuiswerkdag inplant, krijg je de opmerking: ‘Dat is om de valiezen in te pakken, zeker?’’

“We hebben tijdens corona verplicht thuisgewerkt”, zegt een leidinggevende bij een dienstverlenend bedrijf in hr. “Maar omdat er te weinig personeel was, moest wie al corona had opgelopen toch terug naar kantoor. Op dit ogenblik mogen we maximaal twee dagen per week telewerken. Het vervelende is dat er weinig vertrouwen is van de werkgever. Zo krijgen we opmerkingen als we vlak voor en na ons verlof onze thuiswerkdagen inplannen: ‘Dat is zeker om de valiezen in te pakken.’ Of als je niet meteen de telefoon opneemt als je op het toilet zit. Ik zal niet zeggen dat ik niet af en toe de wasmachine laat draaien tijdens het thuiswerk, maar daar verlies je toch geen tijd mee.”

Deze getuigenis is anoniem uit angst voor de gevolgen op de werkvloer. Dat geldt ook voor een kaderlid binnen een staatsbedrijf waarbij de bedienden plots verplicht waren om twee dagen per week naar kantoor te komen, waar ze daarvoor vijf dagen per week verplicht thuis moesten werken. Of voor een bediende bij een industriële multinational, waar de twee dagen thuiswerk voor het kaderpersoneel vanaf januari volgend jaar worden teruggedraaid naar één dag.

Kantjes aflopen

“Wij hebben onze policy zes maanden geleden aangepast: telewerken is nu geen verworven recht meer.” Rob Swinnen (62) is CEO van EcoWater Europe, een bedrijf voor waterbehandelingssystemen met 250 werknemers. Ook hij paste het thuiswerkbeleid aan. “Sinds de coronacrisis werkten we met een systeem waarbij mensen afhankelijk van hun functie recht hadden op één of twee dagen per week. Maar we zagen dat sommigen er misbruik van maakten: hun productiviteit lag veel lager. Daarom hebben we begin dit jaar de cao aangepast. Er zijn enkele werknemers die nu weer voltijds naar kantoor moeten komen.”

Maar de meerderheid van de werknemers gebruikt deze vrijheid op een verantwoorde manier. “Als je mensen volwassen behandelt, dan gedragen ze zich ook volwassen”, zegt Thomas De Spiegelaere, woordvoerder van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en consultant in strategische werkplekontwikkeling. “Natuurlijk moet je misbruik kunnen tegengaan. Maar je mag zeker de 80 à 85 procent van de mensen die het goed doen niet bestraffen. Er zullen er altijd zijn die er de kantjes aflopen. Zoals ook sommigen wel om acht uur op kantoor zijn, maar dan nog een uur patience spelen.”

België behoort wel tot een van de beste leerlingen van de klas als het gaat over thuiswerken. Vorig jaar gaf 32 procent van de Belgen aan minstens één dag per week te telewerken, in 2018 was dat nog maar 17 procent. Toch zien we dat dat van 2020 tot 2022 met een vijftal procentpunt is gedaald. Is thuiswerken op de terugweg? “Het is gevaarlijk om dat als een tendens te beschouwen”, zegt De Spiegelaere. “Tijdens corona werd het heel sterk aangeraden en veel bedrijven hebben de omslag moeten maken. Maar nadien is er een zekere limiet ingesteld, logisch. We moeten de volgende jaren afwachten hoe dat cijfer evolueert. Ik heb niet het gevoel dat bedrijven grote stappen willen terugzetten. Bij de meeste is twee tot drie dagen thuiswerk nu de norm.”

Andere bedrijfscultuur

Toch zien we in de Verenigde Staten een tegenbeweging, waarbij vooral de techbedrijven eisen dat hun werknemers vaker aanwezig zijn op de werkvloer. Elon Musk, eigenaar van onder andere Tesla en X, is een fervente tegenstander van telewerk. En dat zelfs Zoom, softwareontwikkelaar voor videoconferencing, zijn personeel verplicht terug naar kantoor te komen, is opmerkelijk.

Al gelooft Swinnen niet dat er bij ons ook zo’n tegenbeweging zit aan te komen. Hij kan perfect de vergelijking maken: hij zat vorige week nog in de VS voor overleg met de CEO’s van EcoWater US. EcoWater is in handen van de Amerikaanse miljardair Warren Buffett. “In de VS zie je nogal eens een pendelgedrag: ze gaan van het ene uiterste naar het andere. Zo had de CEO van Airbnb het enkele jaren geleden over de digitale nomade, de werknemer die elke zes maanden in een ander deel van de wereld zou gaan wonen en werken. In Europa zijn we toen niet zo zwaar doorgeslagen. En dus zal de tegenbeweging hier ook niet zo fors zijn: we moeten gewoon een goed evenwicht zien te vinden.”

De Spiegelaere wijst er nog op dat er in de VS een andere bedrijfscultuur heerst. “Zeker de grote techbedrijven zetten niet zo in op de autonomie van de werknemers. Kijk bijvoorbeeld naar de gelauwerde Google Workplace: die was gemaakt om de medewerkers zoveel mogelijk op de campus te houden. En dat is niet onlogisch: bij creatieve ondernemingen zijn brainstormen en samenwerken het belangrijkst.”

Er heerst momenteel een war on talent, ook in België: bedrijven moeten vechten om goede werknemers binnen te halen. De Spiegelaere: “Als die kunnen kiezen tussen een bedrijf met één of drie dagen thuiswerk en een gelijkaardig loonpakket, dan zal de keuze snel gemaakt zijn.”

Swinnen maakt zelf gebruik van thuiswerken. “Ik doe dat nu één à twee dagen per week. En ik ben daar ook heel eerlijk in. Als ik ’s middags met de hond ga wandelen, dan zet ik dat gewoon in mijn agenda en werk ik ’s avonds wat langer door. Ook voor onze werknemers mag zoiets geen probleem zijn. Wij kijken naar de output en controleren niet of ze op elk moment van de dag voor de computer zitten.”