IS-terrorist Hicham Chaib veroordeeld tot levenslang en verlies Belgische nationaliteit

Enkele dagen na de terroristische aanslagen in Zaventem en Brussel dook een negen minuten durende opeisingsvideo van Islamtische Staat op. Daarin werden de aanslagen verheerlijkt en in een monoloog dreigde Hicham Chaib met nog meer terreur. Op het einde van de video schoot hij een gevangene in een oranje pak, die voor hem geknield op de grond zat, in het achterhoofd. Vervolgens kreeg het slachtoffer nog een tweede schot in de rug.

De beelden werden door deskundigen bestudeerd en zij kwamen tot de conclusie dat de executie niet in scène werd gezet. Het slachtoffer kon tijdens het onderzoek niet geïdentificeerd worden. Chaib werd naast de terroristische moord ook schuldig bevonden aan deelname aan de activiteiten van Islamitische Staat en aan het dreigen met terroristische moord.

De federale magistraat vond de levenslange opsluiting de enige gepaste straf voor dergelijke weerzinwekkende feiten, die getuigen van een geradicaliseerde en criminele ingesteldheid. “Hicham Chaib verwerpt onze fundamentele waarden en is steeds een aanhanger geweest van het jihadistisch salafisme. Hij vormt een bedreiging voor de openbare veiligheid. Er zijn nooit tekenen geweest van spijt of berouw. Noch dat hij tot inkeer zou zijn gekomen of afstand zou hebben genomen van de ideologie van IS. Een krachtdadige bestraffing dringt zich op.”

Chaib heeft al een gevuld strafblad. Hij liep tien veroordelingen op bij de politierechtbank. In 2013 kreeg hij een jaar cel voor racisme en xenofobie en in 2015 werd hij veroordeeld tot vijftien jaar cel op het grote Sharia4Belgium-proces.