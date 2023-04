Is proper water het volgende hoofdpijndossier? ‘Het is zoals stikstof, maar veel dramatischer’

Zelfs als het wankele stikstofakkoord van de Vlaamse regering overeind blijft, dreigt straks alsnog een milieucrisis met gevolgen voor allerhande vergunningen. ‘Voor water zitten we in dezelfde toestand als stikstof, maar dan veel dramatischer’, zegt advocate milieurecht Isabelle Larmuseau.

Wie dacht dat Vlaanderen na pfos en stikstof even genoeg milieucrisissen gehad had, zal snel bedrogen uitkomen. “Voor water vrees ik een gelijkaardig scenario als bij stikstof”, vertelde minister van Omgeving Zuhal Demir ­(N-VA) vorig weekend aan deze krant.

Demir heeft het over de zogeheten Europese Kaderrichtlijn Water uit 2000. Kort samengevat: op termijn moet Vlaanderen zorgen dat het water in de bodem en de waterlopen van goede kwaliteit is. Op termijn, dat was 2015 – een deadline die overigens geen enkel Europees land haalde.

Na tweemaal zes jaar uitstel dreigt Vlaanderen in 2027 evenwel écht op het strafbankje te belanden. Er is immers geen schijn van kans dat onze 195 waterlopen dan van goede kwaliteit zijn. Vandaag is er welgeteld één die aan de Europese eisen voldoet: de Grote Plas in Eisden.

Vorig jaar tekende de Vlaamse regering nieuwe plannen uit, waarmee ze hoopt in 2027 alsnog 8 procent van de waterlopen op niveau te krijgen. Maar zelfs dat is totaal onhaalbaar geworden, zegt advocate milieurecht Isabelle Larmuseau. “We gaan geen 8 procent maar 0 procent halen, om de eenvoudige reden dat er overal pfos zit. Die waarden liggen overal ver boven de norm. En als een waterloop op slechts één vak gebuisd is, is het voor Europa een buis over de hele lijn. Het is alles of niks: een waterloop is pas in goede staat als aan alle criteria voldaan is.”

De mogelijke gevolgen zijn, net als bij stikstof, niet te overzien. Het ultieme doembeeld is een totale vergunningenstop voor iedere activiteit waarbij verontreiniging in het grondwater of de waterlopen terechtkomt. Zoals – alweer – de landbouw, bijvoorbeeld door boeren die hun mest uitrijden op het veld.

Ook de hele chemische industrie kan getroffen worden met een verbod om nog te lozen in de waterlopen, wat voor de haven van Antwerpen een economisch infarct kan opleveren. Ook grote bouwwerken zoals Oosterweel zouden in de problemen kunnen komen.

Juridisch precedent

Maar komt het ook echt zo ver? Ook hier is de vergelijking met stikstof leerrijk. Lange tijd werden mogelijke problemen met vergunningen politiek gezien als een zorg voor de toekomst. Het was pas alle hens aan dek toen een rechter de uitbreiding van een kippenstal in Kortessem tegenhield omdat de extra stikstofuitstoot de omgeving te zwaar zou belasten. Zo ontstond een juridisch precedent.

Het acute aan de waterproblematiek is dat een rechterlijke uitspraak er al lang is, zij het op Europees niveau. In 2015 oordeelde het Europees Hof voor Justitie dat iedere vergunning moet geweigerd worden als het project waar het over gaat de waterkwaliteit in de omgeving verslechtert of ervoor zorgt dat het einddoel in 2027 in het gedrang komt. Zelfs een kleine achteruitgang in al vervuilde waterlopen is niet toegestaan.

Vlaanderen kijkt al jaren vrolijk de andere kant op, zegt Larmuseau. “Er wordt bij een vergunning vaak niet eens nagegaan wat het gevolg is voor de waterkwaliteit. Met als gevolg dat al die jaren vergunningen illegaal goedgekeurd zijn.”

Het is volgens de advocate maar een kwestie van tijd voor een rechter in ­België ook vergunningen gaat tegenhouden vanwege de impact op de waterkwaliteit. Dan is het eerste dominosteentje aangetikt, zoals dat in Kortessem gebeurde voor stikstof.

Ook milieujurist Hendrik Schoukens (UGent), die in Lennik als schepen voor Groen zetelt, verwacht dat Vlaanderen stilaan in lastig vaarwater zal terechtkomen. “Dat Europese arrest was een donderslag bij heldere hemel voor veel lidstaten: toen werd duidelijk dat de Kaderrichtlijn Water ook gevolgen kan hebben voor bepaalde vergunningen. In Vlaanderen is de rechtspraak tot nu toe niet heel strikt geweest, maar de komende jaren zullen zich discussies afspelen die gelijkaardig zijn aan wat we zagen bij stikstof. Na 2027 zal het hoe dan ook strenger worden voor vergunningen.”

In Nederland is al langer dan in Vlaanderen grote bezorgdheid over het dossier. Daar lieten ze bijvoorbeeld berekenen wat het hen straks kan kosten als in 2027 de richtlijnen niet gehaald worden. Nederland mag dan dwangsommen tot 212.000 euro verwachten. Per dag.

Verkiezingen geven hoop

Stevent Vlaanderen onvermijdelijk af op een nieuwe milieucrisis? In principe kan Europa nog een keertje uitstel geven, zoals dat al twee keer eerder gebeurde. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden: Vlaanderen moet dan bewijzen dat de afgelopen jaren alles in het werk gesteld is om de achteruitgang van de waterkwaliteit tegen te houden.

Dat is manifest niet het geval, zegt Larmuseau. En dus zal Vlaanderen wellicht geen uitstel krijgen, waardoor vanaf 2027 rechters streng zullen moeten oordelen over nieuwe vergunningen.

Dat lijkt ook Demir te beseffen. “We staan helemaal nergens: slechts 1 van de 195 waterlopen is in orde. Je kunt toch moeilijk zeggen dat er dan goed gewerkt is? Op een dag dreig je zo Europa tegen te komen. Of een rechter,” zei ze afgelopen weekend.

Schoukens houdt nog een slag om de arm. Volgend jaar komen er Europese verkiezingen aan. Het valt niet uit te sluiten dat tussen nu en 2027 de doelen nog aangepast worden of dat er meer ruimte komt voor uitzonderingen. “Maar de kans daarop is wellicht niet heel groot.”