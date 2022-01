IS probeert strijders te bevrijden, Koerden waarschuwen: ‘België, haal uw onderdanen hier weg’

Het geweld heeft al aan meer dan 120 mensen het leven gekost, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), dat vanuit Groot-Brittannië de oorlog in Syrië opvolgt.

IS had in de nacht van donderdag op vrijdag een aanval gelanceerd op een gevangenis in de stad Al-Hasakah. Daarbij vielen zowel doden bij de Koerdische veiligheidsdiensten als bij IS, zo meldt het SOHR. Ook minstens vijf burgers kwamen om. Een tiental gevangenen is kunnen ontsnappen.

In de Sina’a-gevangenis in Al-Hasakah zitten naar schatting 3.500 mannelijke IS-gevangenen, onder wie ook vier Belgen.

Twee jaar geleden bezocht De Morgen deze gevangenis en konden we de gebrekkige veiligheid in en rond de gevangenis met eigen ogen vaststellen. De voormalige gevangenisdirecteur liet toen optekenen dat de Syrische Democratische Strijdkrachten meer logistieke en materiële steun nodig hadden om de veiligheid te kunnen blijven garanderen. “Het is toch niet normaal dat wij de straten van Brussel mee veilig houden en dat we geen steun krijgen?”, zei hij toen. Ook waarschuwde hij er toen al voor dat IS-cellen in de buurt de gevangenen willen bevrijden.

De voorbije dagen trok sneeuwstorm Hiba over grote delen van Libanon, Syrië en Jordanië. De temperaturen daalden tot ver onder het vriespunt. Het is al enkele dagen echt afzien, vooral voor de honderdduizenden vluchtelingen in die regio, maar ook voor duizenden IS-vrouwen en kinderen in de gevangenenkampen van Al-Hol en Roj, waar ook nog Belgische onderdanen in tenten vastzitten. Het ideale moment om de gevangenis aan te vallen, moeten ze donderdagavond bij IS gedacht hebben.

Het is niet duidelijk hoeveel gevangenen er exact na de aanval effectief zijn kunnen ontsnappen, en of daar Belgen bij zitten. Een zorgwekkende situatie voor de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Tijdens ons bezoek konden we vaststellen dat er vijf Belgen onder erbarmelijke omstandigheden gevangen zaten: onder meer Annas Koundi uit Grimbergen, Adel Mezroui uit Kapellen en Abdellah Nouamane uit Antwerpen. Die laatste zou intussen overleden zijn.

Annas Koundi radicaliseerde onder invloed van Sharia4Belgium, vertrok in maart 2013 naar Syrië en werd jaren geleden door het Brusselse hof van beroep bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel. Tijdens een gesprek met De Morgen twee jaar geleden in de gevangenis beweerde hij enkel bewakingsopdrachten te hebben uitgevoerd.

De Morgen trof destijds ook de zwaargewonde Adel Mezroui aan. Hij kwam enkele maanden geleden nog in het nieuws toen bleek dat IS zijn driejarig stiefzoontje inzette om een auto vol krijgsgevangenen tot ontploffing te brengen.

Staatsgevaarlijk

Voor Newaf Khalil, de voormalige woordvoerder van de Koerdische PYD in Europa en de huidige directeur van het Kurdish Center for Studies in het Duitse Bochum, komt deze aanval niet als een verrassing. “Vorige maand werd een IS-kopstuk opgepakt. IS was van plan om deze gevangenis aan te vallen, verklaarde die toen. Door middel van drie bomauto’s wilden ze de gevangenen bevrijden en hen wapens leveren om effectief te kunnen ontsnappen. Dit haalde het nieuws bij jullie zelfs niet. Hoe is dat nu mogelijk? Nochtans zitten daar ook Belgische IS-gevangenen die als staatsgevaarlijk worden beschouwd en beweerden sommigen dat deze mensen veiliger waren in onze gevangenissen. Dat is goed mogelijk, alleen kunnen we zonder steun de veiligheid niet blijven verzekeren, dat moet duidelijk zijn.”

In een reactie laat Salah Jamil, een leider van de PYD, zaterdagavond weten dat de strijd nog niet is gestreden. “De gevechten concentreren zich vooral in de gevangenis op dit moment. Aangezien er ook minderjarige jongens worden vastgehouden moeten we zeer voorzichtig te werk gaan.”

Volgens Jamil draagt de internationale gemeenschap een grote verantwoordelijkheid voor deze situatie, aangezien voortdurende waarschuwingen niet serieus zijn genomen de afgelopen jaren. “We hebben de landen waarvan onderdanen in onze gevangenissen zitten geregeld gevraagd om hun verantwoordelijkheid op te nemen door hen terug te halen of een internationale rechtbank mee te helpen oprichten hier.”

Ten slotte benadrukt Jamil dat ook België een verantwoordelijkheid draagt. “We roepen alle landen, dus ook België, op om hun onderdanen te repatriëren. Deze situatie is een tikkende tijdbom en deze gevangenen zijn een gevaar voor iedereen. We hebben niet de middelen om dit zelf op te lossen en worden geconfronteerd met verschillende problemen. Koerdische gebieden, waaronder Afrin (een Koerdische enclave in het noordwesten van Syrië, MAD), zijn nog steeds bezet. We hebben ook onze vragen bij deze georganiseerde aanval van IS, en sluiten niet uit dat regionale grootmachten als Turkije een rol spelen in het destabiliseren van deze regio. Deze goed geplande aanval is niet het werk van ondergrondse cellen, maar van een goed georganiseerd netwerk.”

België repatrieerde de voorbije zomer zes vrouwen met hun tien kinderen uit een Koerdisch gevangenenkamp. Het repatriëren van Belgische IS-mannen staat niet op de regeringsagenda.