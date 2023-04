Is Poetin ziek? De speculatie over de gezondheid van de Russische president houdt aan, ondanks gebrek aan bewijs

Uit gelekte documenten blijkt dat de speculaties over Poetins gezondheid springlevend en wijdverbreid zijn. Alle beschikbare informatie wijst er echter op dat de beweringen die circuleren over de gezondheidsproblemen waarmee de Russische leider zou kampen ongefundeerd zijn.

Al meer dan een jaar is het idee dat Vladimir Poetin ernstig ziek is het onderwerp van lugubere speculaties, forensisch onderzoek op het internet en potentiële oorlogspropaganda. Tegelijk zeggen Amerikaanse functionarissen dat er geen bewijs is dat de Russische leider stervende is.

Nu biedt een document dat tot het recent gelekte geheime materiaal behoort het nieuwste voorbeeld van de fascinatie voor de gezondheid van Poetin. Het beschrijft een gesprek tussen twee Oekraïense ambtenaren over wat volgens een van hen een samenzwering was door Poetins tegenstanders om zijn positie te doen wankelen op een moment dat hij chemotherapie zou ondergaan.

Er is geen bewijs opgedoken dat die beweringen – of eerdere claims – staaft. Het uitgelekte document geeft ook geen indicatie dat de Verenigde Staten het verhaal geloven. In juli verwierp de directeur van de CIA speculaties over de gezondheid van Poetin en veel Rusland-deskundigen zien geen reden om aan zijn gezondheid te twijfelen.

Voorspelbaar bijproduct

Analisten noemden de publieke discussie over Poetins welzijn weinig verrassend. Het is een voorspelbaar bijproduct van het mysterie rond machtige autocraten die hun afstand tot waarnemers bewaren en hun persoonlijke leven goed verborgen houden. Dat zegt John Sipher, een voormalige CIA-functionaris die de leiding had over de aan Rusland gerelateerde activiteiten van het agentschap.

De afgelopen jaren was Kim Jong Un, de leider van Noord-Korea, het onderwerp van ongegronde beweringen: ook hij zou ernstig ziek of zelfs dood zijn. Soortgelijke speculaties over Chinees president Xi Jinping zijn er ook geweest, met name toen hij tijdens de coronapandemie niet meer naar het buitenland reisde.

“Ik heb nooit veel waarde gehecht aan praatjes over gezondheid”, aldus Sipher. “We horen al jaren hetzelfde. Ik denk gewoon dat het altijd een discussiepunt is in gesloten samenlevingen waar ze alles verbergen en liegen.”

De bewering over Poetin is een van de vele die opduiken sinds hij in februari 2022 de invasie van Oekraïne begon. Sommige analisten suggereerden dat zijn critici desinformatie verspreiden om zijn imago als stoere vent te ondermijnen.

In een interview met ABC News begin januari onderschreef Kyrylo Boedanov, hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst, de geruchten in grote lijnen. “Hij is al lange tijd ziek. Ik weet zeker dat hij kanker heeft”, zei Boedanov. “Ik denk dat hij heel snel zal sterven. Ik hoop dat het binnenkort gebeurt.” Twee weken later ging de Oekraïense president Volodymyr Zelensky nog verder en vroeg zich af of Poetin nog in leven was.

Chemokuur

Het recentste voorbeeld van zulke speculaties staat in een van de documenten die Airman 1st Class Jack Teixeira, die deze maand door Amerikaanse federale agenten werd gearresteerd, zou hebben gelekt. Daarin staat dat Oekraïense parlementslid Jelizaveta Bohoetska beweerde op de hoogte te zijn van een plan van Russische ambtenaren om hun eigen leger te ondermijnen om Poetin te “saboteren”.

Bohoetska zei dat het plan erin bestond een militaire tegenslag te veroorzaken tegen 5 maart, “wanneer Poetin een chemokuur zou beginnen en dus niet in staat zou zijn om de oorlog te beïnvloeden”, zo staat in het document.

President Vladimir Poetin op 18 april tijdens zijn bezoek aan het hoofdkwartier van de militaire groepering Dnjepr in de regio Cherson, die gedeeltelijk door Russische troepen wordt gecontroleerd. Beeld AFP

Bohoetska onthulde het complot volgens het document op 17 februari aan Andriy Jermak, de stafchef van Zelensky. Bohoetska zou de informatie hebben ontvangen “van een niet-geïdentificeerde Russische bron met toegang tot functionarissen van het Kremlin”. Geen van beide Oekraïense functionarissen reageerde op verzoeken om commentaar.

Het document geeft niet aan hoe de Verenigde Staten op de hoogte zijn van het gesprek. De uitgelekte rapporten bevestigen echter het vermoeden dat de regering-Biden de Oekraïense regering en andere bondgenoten in de gaten houdt.

Latere gebeurtenissen hebben de beweringen niet bevestigd. Hoewel Poetin op 5 maart niet in het openbaar is verschenen, viel die datum volgens een archief van zijn activiteiten in het Kremlin op een zondag, wanneer hij gewoonlijk niet in het openbaar verschijnt. Poetin was de week erna wel aanwezig op talrijke vergaderingen. Er is ook geen bewijs dat de Russische strijdkrachten rond die tijd met een verrassende tegenslag te maken kregen.

Lees ook 'Er wacht Oekraïne een immens moeilijke opdracht': zo zwaar hebben de Russen hun verdediging aan én achter het front uitgebouwd Wat vinden Russische Belgen van de oorlog in Oekraïne? 'Ik heb me nog nooit zo Russisch gevoeld als sinds de invasie'

‘Helemaal gezond’

Speurneuzen op sociale media gebruiken al lang video’s van Poetins publieke optredens om veranderingen in zijn uiterlijk, spraak, tred of houding te duiden als bewijs van zijn haperende gezondheid. “Fictie en onwaarheid”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov in april vorig jaar, toen hem gevraagd werd naar de geruchten over kanker, volgens een bericht op Telegram van de Russische oud-journalist Alexej Venediktov.

De kwestie lijkt een zeldzaam punt van overeenstemming tussen Russische en Amerikaanse functionarissen. Gevraagd naar de gezondheid van Poetin tijdens het jaarlijkse Aspen Security Forum in juli aarzelde CIA-directeur William Burns niet. “Er zijn veel geruchten over de gezondheid van president Poetin”, zei Burns. “En voor zover wij weten is hij helemaal gezond.”

CIA-directeur William Burns. Beeld Photo News

Sipher en anderen wezen op een recente ontwikkeling die negatief is voor degenen die hopen dat Poetins dagen geteld zijn: een verslag van een recente overloper van Poetins veiligheidsdienst. Gleb Karakoelov, een specialist in beveiligde communicatie die Rusland in oktober ontvluchtte, heeft Poetin een oorlogsmisdadiger genoemd en zou het slechte nieuws over zijn toestand blijkbaar graag onderbouwen.

Maar in een interview met The Associated Press deze maand deed Karakoelov het tegenovergestelde. Hij zei dat Poetin in betere gezondheid verkeert dan de meeste mensen van zijn leeftijd.