Is ons land klaar voor sneller internet van de toekomst? Nutsbedrijf Fiberklaar zorgt voor ‘zee aan klachten’

Mensen om 6 uur ’s ochtends uit hun bed bellen, opritten onaangekondigd openbreken en zonder toestemming beginnen te werken. Het nieuwe nutsbedrijf Fiberklaar legt glasvezelkabels aan, maar heeft al van bij de start z’n reputatie niet mee.

“Kijk, hier hebben ze het woord ‘rijplaat’ gespoten. Ik moest twee keer nadenken wat dat was. Betekent dit dat ik plots niet meer mijn oprit ga kunnen afrijden?” Manu Debruyne (77) is een van de vele Destelbergenaren die deze week wakker werd met vreemde tekens op zijn stoep. De tekens zijn aanwijzingen van het nutsbedrijf Fiberklaar, dat volgende week in de straat van Debruyne de kabels voor een glasvezelnetwerk komt aanleggen.

Op zich is er niets abnormaal aan een nutsbedrijf dat al wat voorbereidend werk doet. Maar in Destelbergen zijn de inwoners hyperalert geworden voor alles wat de naam ‘fiber’ draagt. “Eind vorig jaar heeft Fiberklaar in het dorp heel veel problemen veroorzaakt”, vertelt Debruyne. Burgemeester van Destelbergen Elsie Sierens (Open Vld) herinnert zich nog goed hoe er eind november plots een “zee aan klachten” in haar mailbox belandde. “Een beetje hinder is normaal bij openbare werken, maar dit is ongezien. Bij Fiberklaar ging het al vanaf het begin fout. Mensen werden om 6 uur ’s ochtends wakker gebeld om hun auto te verplaatsen, kregen geen verwittiging wanneer hun oprit opengebroken werd, of kregen een slecht afgewerkt voetpad terug.”

Toen dan plots ook bleek dat Fiberklaar al gestart was aan de werken op een bepaalde site zonder goedkeuring van de gemeenteraad, was de maat vol. De gemeente legde alle werken van Fiberklaar en hun zeven onderaannemers stil en riep het bedrijf tot de orde. Na meerdere gesprekken, en met een lijst aan voorwaarden, mag het bedrijf vanaf volgende week opnieuw aan de slag, met één centrale werfleider en één onderaannemer. Al lijkt de communicatie nog altijd niet heel vlot te verlopen: ook voor het gemeentebestuur is het enkele dagen voor de start nog niet helemaal duidelijk wanneer en waar de werken starten.

Miljardenproject

De situatie in Destelbergen is geen uitzondering. Ook stad Lier, bijvoorbeeld, trok onlangs de vergunningen van Fiberklaar in door de stortvloed aan klachten van inwoners. Maar als u op dit moment niet in een van de gemeenten woont waar het nutsbedrijf actief is, is de kans klein dat u er al van heeft gehoord. Het bedrijf, dat in 2021 opgericht werd, is een gezamenlijk initiatief van telecomaanbieder Proximus en het Nederlandse EQT Infrastructuur en focust zich op de aanleg van een glasvezelnetwerk in Vlaamse dorpen en gemeenten. Dat netwerk moet dienen om fiberinternet aan te bieden en kan dan door Proximus en andere operatoren geleased worden. Telenet werkt aan een gelijkaardig project met Fluvius.

“We proberen in een zo kort mogelijke tijd, een zo kwalitatief mogelijk glasvezelnetwerk aan te leggen”, legt Nicolas De Walsche, commercieel directeur van Fiberklaar uit. “Daarom zijn we met veel ploegen tegelijk aan het werk op meerdere plekken in Vlaanderen. In tegenstelling tot in steden, waar de draden over de muren lopen, leggen we de kabels ondergronds aan. Dat is een ingrijpende operatie, die inderdaad af en toe problemen veroorzaakt.” Het bedrijf moedigt iedereen die klachten heeft, rechtstreeks contact met hen op te nemen, zodat ze tijdig kunnen ingrijpen.

Tijd kost letterlijk veel geld bij de aanleg van een ondergronds glasvezelnetwerk. Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke omschrijft het zelf als een ‘miljardenproject’. Glasvezel is duurder dan een koper- of coaxdraad, die nu gebruikt worden. Bovendien moeten er hele voetpaden en opritten voor uitgebroken worden, wat veel mankracht vraagt. Door de lage bevolkingsdichtheid zou het voor Proximus te duur zijn om buiten de steden het netwerk alleen aan te leggen. Fiberklaar benadrukt dat hun snelle werkwijze op termijn voor iedereen voordelig is. “Hoe kostenefficiënter wij nu werken, hoe lager we later de kosten per nieuwe aansluiting voor de internetaanbieders kunnen houden.”

Duurder internet

Maar dat internet duurder wordt in de toekomst, staat vast. Een fiberabonnement kost bij Proximus nu al zo’n vijf euro meer dan een ‘gewoon’ internetabonnement. De bedoeling van Proximus is om tegen 2032 95 procent van Vlaanderen op het fibernet aan te sluiten. In sommige straten in Brussel is het kopernetwerk zelfs al voorgoed verleden tijd. Ook Telenet sloeg onlangs zijn internetabonnementen op door ‘investeringen in de toekomst’.

Volgens Proximus zijn die investeringen nodig omdat we door streamingdiensten en thuiswerk de laatste jaren steeds intensiever het internet zijn gaan gebruiken. Glasvezelkabels hebben een veel hogere bandbreedte dan de klassieke internetkabels. Bovendien heeft elke woning zijn eigen glasvezeldraad, in plaats van een gedeelde lijn met de hele buurt. Bijgevolg zouden ladende schermen en slechte resoluties voorgoed verleden tijd moeten zijn.

Computerwetenschapper Jeroen Baert begrijpt dat er naar de toekomst toe volop geïnvesteerd wordt, maar betwijfelt of consumenten er nu al veel voordeel uit halen: “Als ik nu een nieuwbouw zou zetten, zou ik het ook overwegen. Maar voor standaardgebruikers die gewoon wat gamen en Netflix kijken, is de winst in snelheid te beperkt om er je hele oprit voor open te leggen.”