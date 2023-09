Is het woord van het jaar uitgevonden in Elsene?

Niet alle mooie uitdrukkingen zijn jammer genoeg opgenomen in het woordenboek. Neem ‘stiltebubbel’: het is zo’n woord dat inspireert tot dromerige gedachten. Maar geef het in op Google en het algoritme trekt het oneerbiedig uit elkaar. Stilte. En. Bubbel. De enige bruikbare zoekopdracht die verschijnt is een artikel van vorige maand uit het magazine BRUZZ: ‘Elsene introduceert stiltebubbels’. Meer dan waarschijnlijk, vertelt burgemeester Christos Doulkeridis aan de ingang van het wondermooie kerkhof van zijn gemeente, pikte een pientere reporter de term op in de notulen van de allerlaatste gemeenteraad voor de zomervakantie.

De groene burgervader van de vijfde Brusselse gemeente qua inwonersaantal is met de fiets naar de begraafplaats van Elsene gekomen. Met elkaar manoeuvreren we langs rotondes en over eilandjes tussen modernistische graftombes, waaronder dat van de beeldhouwer Constantin Meunier, naar zo’n ‘bulle de silence’-in-wording. Bulle de silence: in de taal van Sartre en Houellebecq bestaat de term dus wel al. Maar voor zover Doulkeridis weet is zijn gemeente de eerste in de wereld die stille zones gaat invoeren waar mensen tot rust kunnen komen. Een rondje googelen lijkt de Brusselaar van Griekse afkomst gelijk te geven.

In het oude gedeelte van de begraafplaats gaat de burgemeester op een bankje zitten. Hij laat de stilte over de begraafplaats zweven, als een zacht dekentje van rust. Een fluitende vogel verbreekt de serene stilte. Je verwacht het niet, gezien we ons in het hart van de grootstad bevinden. Op de rotonde voor de begraafplaats was het zo-even nog een rumoerige va-et-vient van (bestel)wagens en autobussen.

Stille zones

“Ik heb altijd in Elsene willen wonen omdat het het getto van niemand is. De Matongéwijk is niet alleen van de Afrikanen, Flagey niet alleen van de bobo’s en deze wijk (rond de studentencampussen van de VUB en ULB, TPE) niet alleen van de studenten. Iedereen woont kriskras door elkaar en overal heerst de gemoedelijkheid. Voor mij is de perfecte stad een dorp, en dat is Elsene altijd geweest voor mij.”

Maar toen hij in 2018 onverwachts burgemeester werd en nog meer dan vroeger op zijn fiets door de straten banjerde, viel hem één ding op: het was zelden kalm in zijn gemeente. Drukte en lawaai horen bij de energie van een metropool, maar, zo zegt Doulkeridis, die deze zomer het nationale nieuws haalde met zijn hulpacties bij de bosbranden op het Griekse eiland Rhodos: “Ik hou er niet van als mensen zeggen dat wie in een dorp wil wonen maar op het platteland moet gaan zitten. Ook stadsbewoners hebben recht op een pauzeknop.”

Eigenlijk wilde hij de stille zones al in het begin van zijn termijn installeren, maar toen kwam de bosbrand corona. Door de pandemie werd de burger richting openbare plekken en buitenruimtes gedreven, en volgens Doulkeridis betalen steden daar vandaag nog steeds een grote tol voor. “Er is een radicaal onevenwicht ontstaan tussen lawaai en stilte. We moeten naar een betere balans.”

Al zeker dertig locaties zijn geïdentificeerd als stiltebubbel. Behalve de uithoek van dit kerkhof gaat het over het algemeen om kerken en parken. Andere, originelere plekken zijn een zaal van het gemeentehuis en de binnenplaats van het momenteel gerenoveerde gemeentemuseum. Opvallend: ook inwoners kunnen een initiatief voordragen, bijvoorbeeld door hun tuin voor een paar uurtjes per week open te stellen voor mensen die geen eigen tuin hebben.

Architectuurstudenten van de kunstschool La Cambre krijgen carte blanche en een subsidie van 15.000 euro om de stiltebubbels in te kleden. Dat kan een bankje zijn of een ander ‘stiltemeubel’, zo zegt de burgemeester. “We geven de studenten hierin volledige vrijheid. Aangezien dit een nieuw project is, is het essentieel om hen het volste vertrouwen te geven.” En wat gebeurt er als de stilte in een bubbel niet wordt gerespecteerd? Riskeren overtreders dan een boete? “In dat geval zullen we onze preventiediensten inschakelen. De politie willen we er graag buiten laten. Dit moet een positief verhaal worden.”

‘Klimaatklever’ was woord van het jaar in 2022. Is het woord van dit jaar uitgevonden in Elsene?