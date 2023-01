Is het weer voordelig om geld op je spaarboekje te laten staan? En welke bank geeft het meeste rente?

De afgelopen weken trok de ene na de andere bank haar rente op, het spaarboekje begint eindelijk weer wat op te leveren. Al blijft het rendement ruim onder de inflatie. Wij helpen u door de bomen het bos te zien.

1. Waarom is de rente op de spaarboekjes nu plots gestegen?

Dat heeft alles te maken met de toegenomen inflatie, die de Europese Centrale Bank ertoe verplicht heeft om de beleidsrente fors op te trekken. Dat heeft er op zijn beurt toe geleid dat ook alle andere rentes gestegen zijn. Niet alleen is het nu veel duurder geworden om een hypothecaire lening af te sluiten, ook hebben de banken dus weer meer in petto voor mensen die geld op hun spaarrekening parkeren.

Voor het eerst in zeven jaar klimt de rente uit een dal van 0,11 procent, het wettelijke minimum dat banken moeten garanderen. Dat betekende dat u sinds 2016 voor 10.000 euro spaargeld maar 11 euro rente op jaarbasis kreeg, behalve bij een aantal kleinere banken die al langer de rente hadden opgetrokken. Nu die rente bij de grootbanken gestegen is naar gemiddeld 0,5 procent gaat het toch al over 50 euro rente. Nog altijd niet echt om over naar huis te schrijven, maar al beter dan niets.

2. Waaruit bestaat die rente precies?

De rente op spaargeld bestaat uit twee aparte onderdelen. Enerzijds is er de basisrente, waarop iedereen recht heeft die op een bepaald ogenblik geld op zijn spaarrekening parkeert. Afhankelijk van het aantal dagen waarop dat geld op de rekening stond, krijgt u een bedrag dat één keer per jaar wordt afgerekend. Het percentage dat steeds vermeld wordt, gaat over het jaarpercentage.

Anderzijds is er de getrouwheidspremie, die enkel van toepassing is voor geld dat een volledig jaar op de spaarrekening geparkeerd stond. In sommige formules is de getrouwheidspremie hoger dan de basisrente, bij andere is het omgekeerd. Bedoeling is om mensen te belonen die hun geld voor langere tijd bij de bank parkeren. Met dat geld kan de bank zelf aan de slag om winst te maken via beleggingen.

3. Wat zijn de interessantste formules?

Er zijn een 25-tal banken die spaarboekjes aanbieden voor particulieren, waarvan er vier beschouwd worden als grootbanken: BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING. Zij hebben het langst gewacht om de rente op te trekken. Op dit ogenblik zijn het trouwens nog altijd de wat kleinere nichebanken die de beste voorwaarden geven. De grootbanken houden elkaar in evenwicht met een rente op de basisspaarrekening van rond de 0,50 procent, al blijft BNP Paribis Fortis daar momenteel met 0,25 procent nog ruim onder.

Interessant is wel dat er buiten de standaardtarieven nog veel andere formules worden aangeboden. Daarbij speelt onder meer de leeftijd van de spaarder een rol. Er zijn heel wat voordelige spaarboekjes voor jongeren om hen zo aan de bank te binden. Denk bijvoorbeeld aan de babyrekening (tot drie jaar) van CPH, die 1,45 procent oplevert.

Voorts speelt het een rol hoeveel geld men op zijn of haar spaarrekening parkeert. Zo is de absolute topper momenteel Santander, dat 1,6 procent aanbiedt voor een bedrag tussen 125.000 en 200.000 euro. Je moet dan dus al een aardige zakcent hebben. Andere bieden dan weer een hogere rente tot een maximumbedrag per maand of in totaal. Zo is er de Start2Save-rekening van KBC die 0,90 procent rente opbrengt voor bedragen van maximaal 500 euro per maand, terwijl het basistarief van KBC slechts 0,60 procent bedraagt.

4. Zal de rente nog veel stijgen?

Het ziet ernaar uit dat de Europese Centrale Bank de beleidsrente de volgende maanden nog wel een aantal keer zal verhogen omdat de inflatie nog altijd veel te hoog staat. Als deze rente opgetrokken wordt, kunnen banken iets verdienen op het geld dat ze parkeren bij de ECB. En zo kunnen ze dus ook meer rente aanbieden op de spaarboekjes. De verwachting is dat we snel naar een gemiddelde spaarrente van meer dan 1 procent gaan.

In hoeverre het daarna nog zal toenemen, wordt even afwachten. Maar het is duidelijk dat er een echte strijd is losgebarsten tussen de banken om elkaar de loef af te steken. Die concurrentie is goed nieuws voor de klanten. Vandaar dat we de afgelopen weken de ene aanbieding na de andere zien opduiken: banken willen hun klanten niet verliezen. De boodschap is om alles goed in de gaten te houden en met elkaar te vergelijken.

5. Is het dan voordelig om geld op het spaarboekje te laten staan?

Nee, niet echt, omdat de inflatie (meer dan 10 procent) nog altijd veel hoger ligt dan de rente (gemiddeld 0,5 procent). Ons spaargeld verliest dus nog altijd heel veel aan waarde. Daarom moet u zeker ook denken aan alternatieven als u over een aardig spaarcentje beschikt, zoals bijvoorbeeld obligaties of aandelen. Een van de vuistregels is om zes maanden loon op uw spaarboekje te laten staan voor eventuele noodgevallen. Alles daarboven kunt u gebruiken voor meer rendabele oplossingen, waarbij u het geld wat langer kunt missen.

De verwachting is dat de inflatie tegen het einde van het jaar weer zal zakken naar 2 procent. Op dat moment zou die dus in de buurt kunnen komen van de rente op het spaarboekje. Vanaf dan verliest uw spaargeld niet meer in waarde en zal het spaarboekje weer helemaal terug zijn. Op dit ogenblik staat er in België in totaal al 300 miljard euro op alle spaarboekjes. Het ziet ernaar uit dat daar de volgende maanden wel wat zal bijkomen.

Welke bank geeft momenteel het meeste rente?