Is het verstandig om van energieleverancier te veranderen? ‘Zelfs tussen variabele contracten zijn er nog prijsverschillen’

Meer dan een kwart van de Vlaamse gezinnen stapte in 2021 over naar een andere energieleverancier, een record. Dat blijkt uit het jaarraport van de Vlaamse energiewaakhond VREG. Hoe komt dat precies, en wat kunnen we verwachten voor dit jaar, nu er met de dag meer vraagtekens komen bij de invoer van Russisch gas?

Waarom zijn er het afgelopen jaar zoveel mensen van energieleverancier veranderd? Heeft dat enkel met de prijzen te maken, of speelt er meer?

Eric Houtman, ombudsman energie: “2021 was natuurlijk een bijzonder jaar, met forse prijsstijgingen die vanaf september werden doorgerekend door een aantal leveranciers. Soms werd het contract ook aangepast van een vast naar een variabel contract. Dan zullen een aantal mensen weleens nagedacht hebben: ‘Als mijn leverancier mijn contract dan toch wijzigt naar een variabel, dan kan ik misschien beter op zoek gaan naar een andere leverancier die nog een vast contract geeft.’”

“Het faillissement van Watz en de Vlaamse Energieleverancier zit daar ook voor iets tussen. Dat zorgde ervoor dat tienduizenden mensen wel moesten overstappen.”

Er was de voorbije maanden ook heel wat te doen over energieleveranciers die ‘vuile trucs’ bovenhaalden om de prijzen door te rekenen aan hun klanten.

“Klopt. Dat ging vooral over de communicatie van die bedrijven, Mega op kop, maar dat was ook het geval bij de Vlaamse Energieleverancier. We kregen heel wat klachten over contractverlengingen, wat dan in feite een vernieuwing was naar een variabele prijs die onmiddellijk veel duurder was. Dat zal ook wel een reden geweest zijn voor mensen om op zoek te gaan naar een vast contract. Toen waren er nog vaste contracten op de markt. Momenteel is het zeer moeilijk om dat nog te vinden.”

Worden er vandaag überhaupt nog vaste contracten aangeboden?

“Ik heb vorige week de V-test van de VREG nog eens gedaan (waarbij consumenten kunnen vergelijken welk energiecontract het voordeligst is, DBA.) en enkel Luminus biedt nog een vast contract aan.”

Eric Houtman is ombudsman energie.

“Enkele weken geleden heeft Electrabel aangekondigd dat het geen vaste contracten voor nieuwe klanten meer zal aanbieden, en ook de bestaande klanten zullen vanaf juni op een variabel contract worden overgezet. Een energieleverancier moet immers minstens twee maanden op voorhand aankondigen dat hij het contract gaat vernieuwen. Dat zal het geval zijn voor zo’n 80.000 gezinnen, die dan natuurlijk de mogelijkheid hebben om dat nieuwe contract te accepteren, of op zoek te gaan naar een andere leverancier.”

In hoeverre heeft de tijdelijke btw-verlaging van 21 naar 6 procent een impact?

“Die heeft een kleine impact. Volgens energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) zouden de btw-verlaging en de verwarmingspremie samen goed zijn voor een prijsdaling van zo’n 300 euro op jaarbasis.”

“Voor elektriciteit loopt de btw-verlaging van maart tot eind september. Dan zal de impact het grootst zijn, aangezien je elektriciteit ook in de zomer nodig hebt. Voor gas zal die impact minder zijn. Daarvoor is de verlaging pas in april ingegaan, dus een maand minder. Bovendien is er in de zomer minder gas nodig, zeker om te verwarmen.”

Wat zijn de verwachtingen voor de komende maanden? Zullen er in 2022 nog meer mensen van leverancier veranderen?

“Dat is moeilijk te voorspellen. De meeste mensen komen intussen in variabele contracten terecht. Die hebben het voordeel dat ze de evolutie van de marktprijs volgen. Als de prijzen dalen, kan je daar mee van genieten. Al blijft het nuttig om te vergelijken.”

“Mochten de prijzen nu plots om de een of andere reden dalen, kan ik me voorstellen dat er weer een rush komt op de vaste contracten, die dan hopelijk weer door de leveranciers in de markt gezet worden.

“De federale regulator CREG adviseert om het dan opnieuw mogelijk te maken om een verbrekingsvergoeding in te voeren wanneer consumenten de contractuele duur van zo’n vast contract niet respecteren. Zo is een leverancier ingedekt tegen eventuele schade mochten veel klanten ineens vertrekken. De leverancier moet de energievolumes immers aankopen, om zo de vaste contracten te kunnen waarmaken.”

Is dat ook een realistisch scenario op de korte termijn? Denk maar aan de geopolitieke situatie, met de oorlog in Oekraïne en de twijfels rond het Russische gas.

“Ik ken het antwoord ook niet. Voor de oorlog sprak de CREG over een stabilisatie van de prijzen tegen de zomer, maar nog een hoog prijsniveau tot de lente van 2023. Ook volgende winter zouden we het dus nog tegen een hoog prijsniveau moeten doen. Dat was voor de Russische inval in Oekraïne. Wat nu de prognose is, kan ik niet zeggen, maar de situatie is er alleszins niet op verbeterd.”

Wat raadt u consumenten aan?

“Mensen doen er goed aan om te blijven vergelijken. In deze tijden zijn het allemaal dure contracten, maar zelfs tussen de variabele zijn er nog wel wat prijsverschillen. Dat heeft dan vooral te maken met indexeringsparameters die zeggen op welke manier de prijzen aangepast zullen worden.”

“Er blijven ook groepsaankopen doorgaan, onder meer in West- en Oost-Vlaanderen. Daar kan je eventueel ook aan deelnemen, omdat je op die manier toch een extra korting kan bekomen via de groep.”