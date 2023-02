Is het Russisch voorjaarsoffensief gedoemd om te mislukken?

Met raketaanvallen op Charkiv en zware gevechten in de Donbas voert Rusland de druk op. Toch betwijfelen experts of dit nu de prelude is voor het langverwachte Russische voorjaarsoffensief. ‘Rusland heeft dat overwicht niet.’

Wat beweegt er aan het front?

Zondag meldde Jevgeni Prigozjin, de baas van het Russische huurlingenleger Wagner, dat zijn troepen het dorpje Krasna Hora hebben ingenomen. Dat ligt enkele kilometers ten noorden van de stad Bachmoet, in het oosten van Oekraïne. Al wekenlang proberen de Russen de stad te omsingelen en de bevoorrading van Oekraïense troepen af te snijden. Voor de Russen zou Bachmoet een springplank kunnen zijn om daarna verder op te rukken naar Slovjansk en Kramatorsk, de twee grote steden in de provincie ­Donetsk die ze nog niet in handen hebben.

Ook in Voehledar, ten zuiden van Bachmoet, wordt hevige strijd geleverd. De stad ligt vlak bij de enige spoorlijn die de Krim verbindt met de veroverde gebieden in de Donbas, en kan voor de Russen dus interessant zijn om de Oekraïense aanvoerlijnen te verstoren. Ook de Oekraïners hebben het gemunt op Voehledar. Als ze erin slagen om die stad te veroveren, hebben ze een nieuwe mogelijke uitvalsbasis voor een aanval in de richting van Marioepol.

Daarnaast wordt er in de oblast Loehansk hevige strijd geleverd rond de steden Kreminna en Svatove, waar Oekraïense reserve-eenheden ondergebracht zijn, en kregen ook steden als Zaporizja en Charkiv de voorbije dagen verschillende rakettenaanvallen te verduren.

Is dit het begin van het grote Russische voorjaarsoffensief?

Volgens de Oekraïense gouverneurs van de geviseerde provincies Loehansk en Donetsk is er geen twijfel meer mogelijk: het Russische lenteoffensief is begonnen. De voorbije weken stuurde Moskou steeds meer soldaten naar het front die in oktober gemobiliseerd werden en nu de opleiding doorlopen hebben. Al lijden de Russen met het opvoeren van hun aanvallen ook heel wat verliezen. Het Britse ministerie van Defensie schreef, op basis van cijfers van het Oekraïense leger, dat het Russische leger wellicht de grootste verliezen lijdt sinds het begin van de oorlog. De voorbije dagen zouden er gemiddeld 824 Russische doden of gewonden per dag gevallen zijn, vier keer zoveel als tijdens de maanden juni en juli.

De hoge prijs die Russen betalen voor een vrij beperkte terreinwinst, ligt volgens oud-kolonel Roger Housen aan de stevige verdedigingsgordels die Oekraïne de jongste maanden heeft opgetuigd. “Ze hebben meerdere defensieve lijnen met mijnenvelden, loopgrachten met dakbedekking, en heel wat antitankwapens en artillerie die opgesteld staan. Dat maakt het moeilijk voor de Russen om ze onder vuur te nemen.”

Volgens defensiespecialist Dick Zandee (Clingendael) is het niettemin te vroeg om te spreken van het voorjaarsoffensief van de Russen. “We zien dat Rusland langs het hele front gestaag het aantal soldaten opbouwt. Maar voor een echt offensief zou je verwachten dat het op een bepaalde plek de troepen concentreert om een bres te kunnen slaan in de Oekraïense linies. Dat zien we tot dusver niet.”

Het lijkt er eerder op dat de Russen met de huidige aanvallen de Oekraïners willen afmatten, verhinderen dat ze bepaalde eenheden of materiaal kunnen verplaatsen, of kijken waar de zwakke punten in hun verdediging zitten – ter voorbereiding van een groter offensief.

Wanneer komt dat Russisch offensief er dan wel?

Dat is op dit moment nog koffiedik kijken. Twee factoren zorgen voor tijdsdruk langs Russische kant. In maart en april dooit de ondergrond in Oekraïne. Afhankelijk van het weer kan het terrein er erg modderig worden, niet bepaald ideaal voor een groot offensief met pantserwagens en andere troepen. Bovendien weet Rusland dat Oekraïne vanaf halverwege maart westerse pantserwagens en tanks geleverd krijgt, wat de stootkracht van de Oekraïense troepen aanzienlijk zal vergroten.

Toch lijkt de kans klein dat Rusland op dit moment in staat is tot een groot offensief. “Als je nuchter naar de cijfers kijkt, klopt het rekensommetje niet”, zegt Housen. “Voor een groot offensief met kans op slagen heb je als aanvallende macht eigenlijk drie keer zoveel troepen nodig. Dat overwicht heeft Rusland, zelfs met de soldaten die er nog kunnen bijkomen, op dit moment gewoon niet.”

Ook alle logistiek, gaande van opslagplaatsen tot militaire hospitalen en reparatieposten, is volgens Housen niet op het nodige niveau voor een grootschalig offensief. “Waarschijnlijker is dus dat de Russen de komende tijd de aanvallen zullen intensiveren en hier en daar een overwicht creëren, maar zonder grote terreinwinst te boeken.”

Kan Oekraïne wel de Russen terugdringen?

Ook dat lijkt een lastig verhaal. Oekraïne beschikt vanaf maart dan wel over een uitgebreid wapenarsenaal, het heeft nog steeds minder manschappen dan de Russen. Oekraïne heeft op dit moment zo’n 50.000 soldaten in opleiding, ook in het buitenland. “Maar in Engeland zie je bijvoorbeeld dat de gemiddelde leeftijd van die gemobiliseerden 35 is, daar zitten kerels van 60 jaar bij”, zegt Zandee. “Het lijkt mij ook niet evident om daarmee wekenlang naar het front te gaan.”

Ook de Amerikaanse stafchef Mark Milley gaf in januari nog aan dat het hem erg onwaarschijnlijk lijkt dat Oekraïne dit jaar de Russen kan verdrijven. “De kans lijkt me dus groot dat de oorlog nog een hele tijd doorgaat zoals hij nu verloopt”, zegt Housen. “Het Kremlin heeft zijn bevolking voorbereid op een lange oorlog. Ze willen doorgaan tot de wil van de Oekraïners breekt of de steun van het Westen afbrokkelt.”