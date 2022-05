Is het protest tegen de Gentse woontorens een acuut geval van nimby?

Een geval van nimby oftewel not in my backyard. Zo wordt het protest tegen de bouw van twee woontorens in de buurt van het Gentse Sint-Pietersstation genoemd. ‘Het is geen goed idee om de beschikbare open ruimte die er nog is vol te bouwen met beton.’

De nimbykaart wordt doorgaans getrokken als mensen protesteren tegen een ingreep waarvan iedereen eigenlijk hoort te beseffen dat die noodzakelijk is. We willen er alleen zelf geen last van ondervinden. We willen allemaal met de auto rijden, maar niemand van ons wil een snelweg in zijn achtertuin.

Al moeten we oppassen met iets al te snel nimby te noemen, want het werkt natuurlijk ook omgekeerd: wie niets in die achtertuin te vrezen heeft, heeft uiteraard makkelijk praten.

De stad Gent wil al jaren het grotendeels braakliggende terrein boven de ondergrondse parkeergarage aan de Koningin Fabiolalaan ontwikkelen. Maar de plannen worden steevast tegengehouden door een erg actief actiecomité van buurtbewoners. Die noemen zich BuitenSporig. Volgens sommigen zijn ze dat ook.

Geen nood aan beton

Hun laatste wapenfeit? Gelijk krijgen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waardoor het hele dossier van de woontorens weer van vooraf aan mag beginnen. Het buurtcomité verzamelde veertig bezwaarschriften tegen de nieuwste plannen voor de site. Volgens die plannen komen er twee woontorens van elk 80 meter hoog, in totaal goed voor 223 appartementen. Daarvan moet een op de vijf ‘budgetvriendelijk’ zijn, lees: ook doenbaar voor mensen zonder dikke portefeuille. In een gemeenschappelijke sokkel onderaan komt voorts een hotel met een publiek toegankelijke binnentuin en foodcourt. Kwestie dat de buurt er ook iets aan heeft.

Maar die buurt wil dus niet mee in het verhaal. En tekende voor de zoveelste keer protest aan. Omdat de plannen niet meer van deze tijd zijn, legt Dirk Van Gijseghem van BuitenSporig uit. “Iedereen weet dat er in de stad een tekort is aan groene zones. Dan lijkt het ons geen goed idee om de beschikbare open ruimte die er nog is vol te bouwen met beton. Bovendien zullen de hoge torens de hele wijk in de schaduw zetten.”

Een uitleg die erg plausibel klinkt en waar op het eerste gezicht geen speld tussen te krijgen is. Maar een kijkje op de site doet ons toch anders kijken naar het dossier. “Kijk eens daar”, zegt een oudere man die wel in de buurt woont maar geen lid is van het buurtcomité.

Hij wijst in de richting van het Virginie Lovelinggebouw, waar een aantal Vlaamse administraties hun werkplek hebben. Dat bestaat uit twee torens die ongeveer even hoog zijn als de twee waar zoveel protest tegen is. “Zullen twee extra torens dan zo’n verschil maken en de buurt onleefbaar maken zoals het comité zegt? Daar heb ik sterk mijn twijfels over hoor.”

Woontorens voor iedereen

Het hele verhaal doet ons vooral denken aan de kritiek die de voormalige Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck te beurt viel toen hij er in 2013 onomwonden voor pleitte om allemaal compacter te gaan wonen. Hij wou naast elke dorpskerk een woontoren zien verrijzen. Nu deed Van Broeck wel vaker boude uitspraken die niet naar de zin waren van de doorsnee Vlaming. Die is namelijk nogal gehecht aan zijn gevelhuisje, het liefst met eigen tuin en indien mogelijk ook garage. Dat Van Broeck eventjes kwam zeggen dat we voortaan in ‘opgestapelde luciferdoosjes’ moesten gaan wonen om het klimaat te redden, werd hem niet in dank afgenomen.

Maar Van Broeck is ondertussen al lang niet meer de enige expert die zegt dat we hetbest uitbreiden in de hoogte, willen we niet verplicht zijn om nog meer groene zones op te peuzelen.

Het bouwen van woontorens op braakliggende terreinen is net goed voor het klimaat. Zeker als die op een intelligente manier aan de rand van de stad ingepland worden, meent ook stedenbouwkundige Sophie Tilman. “Stadsverdichting, en ja, daar hoort hoogbouw bij”, zegt ze. “Dat is geen keuze. Het is gewoon een economische en ecologische noodzaak. Daar twijfelt geen expert meer aan.”

Noem het de schaduwkant van het protest tegen de Gentse woontorens.