Is het interessant om te investeren in de nieuwe staatsbon? ‘Bedrijven kunnen nu niet meer afkomen met lagere rentes’

De Belgische staatsbon is terug van lange tijd niet interessant geweest. Nu is er weer 3 procent rente op de staatsbon op tien jaar, waarvoor u tot volgende vrijdag kunt intekenen. Een uitgelezen kans, of is het slimmer om te wachten?

1. Waarin verschilt zo’n staatsbon met een obligatie?

Wie een staatsbon koopt, leent zijn geld voor een bepaalde periode uit aan de overheid. Alles ligt op voorhand vast: de looptijd (in dit geval drie of tien jaar) en ook de rentevoeten die u daarvoor krijgt, respectievelijk 2,6 en 3 procent. De overheid keert die interest jaarlijks uit in de vorm van een ‘coupon’ en na de looptijd krijgt u al het geleende geld sowieso terug.

Op die manier financiert u eigenlijk de staatskas, die met deze staatsbons enkele miljoenen euro’s hoopt op te halen in vier gespreide uitgiftes dit jaar. De overheid mikt specifiek op particuliere beleggers. Eén staatsbon kopen kost 100 euro. Dat kan zowel via de bank als rechtstreeks bij het Federaal Agentschap van de Schuld. “En omdat de staat altijd geld nodig heeft, zal hij vanaf nu wel vaker weer staatsbons in de kijker zetten”, zegt Tom Simonts, financieel econoom bij KBC.

Daarmee volgt de staatsbon hetzelfde principe als een obligatie. Het grote verschil is dat het hier de staat is die het geld ontvangt en niet een bedrijf.

2. Is de trend naar nog hogere rendementen nu ingezet?

Dat de staatsbon sinds de financiële crisis uit de aandacht verdween, komt volgens Simonts omdat Europa de rente vanaf toen kunstmatig laag hield. Dat moest de economie zuurstof geven en maakte het interessant om geld te investeren, omdat de rente lange tijd onder nul daalde. “Daarmee had de staatsbon zijn nut verloren. De regering had het niet nodig omdat de Europese bank met geld over de brug kwam en mensen werden niet gelokt door lage of zelfs negatieve rentes. Er was geen markt voor.”

Dan klinkt een rendement van 3 procent interessanter, al ligt de inflatie momenteel een pak hoger. “Hoge inflatie gaat nooit hand in hand met lage rente. We zitten eindelijk in de normalisatie van de langetermijnrente. Pas als de inflatie daalt, kan ook de rente naar beneden.”

Als dat gebeurt en de inflatie weer rond de 2 procent kan worden gebracht, het streefdoel van de ECB, dan biedt de staatsbon voor de resterende jaren wel een rendement dat hoger ligt dan de inflatie.

Volgens Simonts moeten we rentes van 10 procent en meer, zoals in de jaren zeventig en tachtig, niet meer verwachten. “Hogere inflatie was toen geen uitzondering en in de jaren negentig werd het beleid nog niet bepaald op Europees niveau.”

Let er wel op dat het nettorendement lager ligt dan die 3 procent, waarschuwt Pascal Paepen, beursexpert van Spaarvarkens.be. Hij wijst op de 30 procent aan belastingen die in dit geval rechtstreeks terug naar de overheid vloeien. “Dat geeft de staatsbon op tien jaar een nettorendement van 2,1 procent in plaats van 3 procent. Dat zou de overheid wel mogen vermelden.”

Tom Simonts, financieel econoom bij KBC: "De overheid zal coupons altijd uitbetalen. Daar kan zelfs een slechtere rating voor ons land niets aan veranderen." Beeld rv

3. Voor wie is de staatsbon dan interessant?

“In België ligt voor 300 miljard euro spaargeld te verdampen. Dit is een signaal van de overheid om dat slapend geld aan te spreken”, zegt Simonts. Hij ziet in de staatsbon vooral een alternatief voor de spaarrekening. “Als nog maar een deel van dat geld wordt geïnvesteerd in de staatsbon komt er ook weer meer geld in omloop.”

Dat maakt het een goede investering voor mensen die weg willen blijven van de risico’s van de beurs. ”Dit is niet het rendement om rijk van te worden, maar je hebt veel zekerheid”, zegt Paepen. Toch denkt hij dat het kan lonen om nog even te wachten. Er komen dit jaar vier intekenmomenten en de rentes daarvan moeten nog bepaald worden. “Je kunt het nooit garanderen, maar als de marktrente wat stijgt, kan het voor een hoger rendement interessanter zijn om pas over enkele maanden staatsbons aan te kopen.”

4. Zijn er geen betere alternatieven?

Als belangrijkste alternatief wordt meteen naar de ‘gewone’ obligaties van bedrijven gekeken. Maar daar komt onzekerheid bij kijken: bedrijven kunnen immers failliet gaan. “De overheid zal coupons altijd uitbetalen”, zegt Simonts. “Daar kan zelfs een slechtere rating voor ons land niets aan veranderen.”

De staatsbon betekent wel goed nieuws voor wie aan obligaties denkt. “De overheid zet hiermee de toon. Bedrijven kunnen niet meer afkomen met obligaties lager dan 3 procent, want dan heb je meer onzekerheid én minder rendement. In dat opzicht kunnen we bij obligaties wel hogere rendementen verwachten.”

Wie op veilig wil spelen, zorgt voor een gediversifieerde beleggingsportefeuille met meerdere looptijden, zegt Paepen. Een tegenslag kunt u zo opvangen met andere financiële producten.

Hebben ook aandelen een plaats in die portefeuille? “Die zijn dit jaar hard gegaan, de kans bestaat dat die markt afkoelt”, zegt Paepen. “Er is geen algemeen advies en alles hangt af van je risicoprofiel, maar daarin kun je alleen investeren met geld dat je niet meteen nodig hebt. Alleen op lange termijn geven aandelen een beter rendement.”

Sowieso raadt hij af om geld te investeren dat je op korte termijn nodig hebt. “Voor wie binnen drie jaar bijvoorbeeld geld nodig heeft voor de aankoop van een huis is het spaarboekje de betere optie. Dat geeft weinig interest, maar je kunt het geld meteen opnemen. Of kijk naar de staatsbon van drie in plaats van tien jaar. Dat geeft een lager rendement, maar toch meer dan het spaarboekje.”