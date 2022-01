Is het einde van Belgische Makro-filialen nabij? ‘Je ziet wel dat het jaar na jaar minder wordt’

Ooit was de Makro het walhalla van ondernemers en grote gezinnen. Nu zouden de Duitse eigenaars de supermarktketen van de hand willen doen na vele verlieslatende jaren. Hoe is het zover gekomen?

“Natuurlijk zou ik het jammer vinden als deze winkel zou verdwijnen”, zegt trouwe Makro-klant Ronny, die net de voedselafdeling in Eke binnenkomt. Die voedingsafdeling is volgens hem nog steeds completer dan die van eender welke supermarkt. “Maar je ziet wel dat het jaar na jaar minder wordt. Als vroeger het krantje met promoties uitkwam, was het hier van woensdag tot zaterdag over de koppen lopen. Dat heb ik hier al in jaren niet meer meegemaakt.”

De Duitse distributiegroep Metro overweegt om haar Belgische filialen van zowel de supermarktketen Makro als horecagroothandel Metro van de hand te doen. Dat schrijft De Tijd woensdag. Ondanks meerdere kapitaalsinjecties van de Duitse distributiegroep slaagde de Belgische tak van Metro er niet in om goede cijfers voor te leggen. Vooral over Makro leeft al langer de vrees dat het concept zijn beste tijd gehad heeft.

Makro opende zijn eerste Bel­gische winkel in 1970 in Deurne. Later zouden er nog vijf bijkomen. Al snel verwierf de Duitse groothandel een reputatie in het Belgische warenhuislandschap. Makro was namelijk een buitenbeentje: de winkel richtte zich volledig op zelfstandigen en professionelen. Alleen met een btw-nummer kon je een Makro-kaart verkrijgen die toegang gaf tot de winkel. In theorie althans. Het is bekend dat die Makro-pasjes gretig werden uitgewisseld onder vrienden, families en verenigingen.

De zes megawinkels van Makro trokken tot de eeuwwisseling dan ook een trouw publiek. Een winkelbeurt in de Makro was een daguitstap, en daar hadden velen gerust een uurtje of meer in de auto voor over. Aan de Makro-winkels kon je namelijk de goedkoopste diesel van het land vinden. En in de winkel zelf vond je nagenoeg alles. Van sportartikelen tot decoratie, grasmaaiers of verse vis: als je het in de Makro niet vond, vond je het nergens. Bovendien sloegen de promoties op grote verpakkingen niet alleen aan bij bijvoorbeeld horeca-uitbaters, ook grote gezinnen deden er hun voordeel mee.

Dat winstmodel kwam sinds de eeuwwisseling meer en meer onder druk te staan. De gezinnen werden kleiner, dus werden ook de voordeelpakketten minder interessant. Mensen doen vaker meermaals per week boodschappen, waardoor de verre rit naar een megawinkel als Makro er minder van komt. Maar vooral verloor Makro gaandeweg zijn unique selling point, namelijk dat je er alles vindt voor de scherpste prijzen.

“Vroeger was Makro dé plaats om inkopen te doen voor een skivakantie”, zegt retailexpert Gino Van Ossel (Vlerick). “Ook voor andere sporten had Makro een groot en voordelig assortiment. Maar toen kwam Decathlon, dat met een nog veel groter assortiment kwam dat zeker niet duurder was. Hetzelfde gebeurde in de elektronica, waar Mediamarkt de markt heeft overgenomen.”

Diezelfde evolutie vond plaats in de voeding, waar onder andere Colruyt door zijn garantie voor de laagste prijzen de concurrentie met Makro opdreef. En bovenop al die concurrentie kwam nog eens de e-commerce, die definitief komaf maakte met het aloude idee van ‘vind je het niet in de Makro, dan vind je het nergens’.

Van alles een beetje

Nog steeds staan in de Makro-filialen de herenschoenen, reiskoffers en tuintafels vrolijk naast elkaar, maar van alles een beetje hebben volstaat niet meer. “Het aanbod is gewoon niet onderscheidend genoeg. En dat is een probleem, want winkels als Makro kunnen alleen rendabel zijn als mensen het de moeite vinden om van ver te komen. Makro heeft dezelfde problemen als andere hypermarkten, maar dan in het kwadraat”, zegt Van Ossel.

De jongste jaren vonden verschillende besparingsrondes bij Makro plaats. Bij een herstructurering in 2014 schrapte het bedrijf 370 van de 3.300 banen. Nauwelijks twee jaar later verdwenen opnieuw 505 jobs. In 2020 besliste het bedrijf nog om honderd tot tweehonderd tijdelijke contracten niet te verlengen. Van de werknemers die blijven wordt meer en meer polyvalentie verlangd, wat ook al tot verschillende stakingen geleid heeft. “Dat valt op in de winkel”, zegt trouwe klant Geert. “Het is soms echt zoeken naar personeel dat weet waar bepaalde producten liggen. Ook zie je vaker dat rekken leeg blijven staan. Dat was vroeger nooit het geval.”

Makro zelf nam de jongste jaren verschillende initiatieven om weer meer publiek te trekken. De befaamde Makro-kaart werd voor iedereen verkrijgbaar, en sinds 2017 bestaat het aanbod vooral uit voeding, doe-het-zelfartikelen en feestbenodigdheden. Volledig gericht op de bourgondische Belg, die nog steeds een baksteen in de maag heeft. Toch blijken ook die maatregelen weinig nieuwe klanten naar Makro te brengen. Daarnaast loopt het met de Metro-winkels, bestemd voor horecaprofessionals, veel moeizamer sinds de coronacrisis.

Het geduld van de Duitse eigenaren lijkt dan ook stilaan op. De vraag rest wat er met de winkelketens gebeurt als het tot een overname komt. “Metro geraakt sowieso wel verkocht”, zegt Van Ossel. “Maar ik zie niet meteen wie de Makro-winkels zou overnemen zoals ze vandaag bestaan. Mogelijk zijn er wel investeerders geïnteresseerd in de panden van Makro, maar daar is het Makro-personeel natuurlijk weinig mee.”

Bij Makro zelf onthouden ze zich van commentaar. “Wij wensen niet in te gaan op speculaties of geruchten”, laat het bedrijf weten in een reactie.