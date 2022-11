Is er ruimte voor loonopslag? Vakbonden zweren van wel

Wat de sociale partners zelf niet lukte, moet de regering nu dinsdag proberen: een loonakkoord uit de brand slepen. 0,0 procent marge voor loonsverhoging zien de werkgevers, volgens de vakbonden zijn er nochtans voldoende sectoren waar wel vet op de soep drijft en de werknemers extra’s moeten kunnen krijgen. Maar welke sectoren zijn dat dan?

“Het is alsof een brandweerman benzine zou gebruiken om een vuur te blussen. Wat ons betreft is er geen marge om nog iets extra’s te doen, voor geen enkele sector.” Kopman van werkgeversorganisatie VBO Pieter Timmermans wond er deze week geen doekjes om: extraatjes voor werknemers zitten er niet in. Ook niet, zoals de vakbonden bepleiten, in sectoren waar de winstmarges voldoende groot zijn.

Welke sectoren dat dan zijn? Een exhaustieve lijst per bedrijfstak kunnen de vakbonden niet geven: het is aan het sectoraal overleg om precies te bepalen waar er mogelijkheden zijn om de werknemers te laten delen in het succes van het bedrijf, luidt het. Maar een indicatie willen het ABVV en ACV wel geven: met name wie werkt in de energiesector, verzekeringen, het bankwezen, de informatica, de bouw, de farma of de telecomsector zou meer moeten kunnen gaan verdienen. Die sectoren boerden de afgelopen jaren, op basis van cijfers van overheidsdatabank Statbel, namelijk allerminst slecht.

Mooie winsten

Matthias Somers van de progressieve denktank Minerva bevestigt. “Ook in de industrie zijn er bedrijfstakken waar de winstmarges zeker voldoende groot zijn om over loonsverhogingen te kunnen praten. Er zijn bovendien sectoren die de voorbije jaren mooie winsten geboekt hebben, maar waar de werknemers de afgelopen jaren geen enkele loonsverhoging gezien hebben.”

Ook minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) moet daarvan niet meer overtuigd worden. De socialist staat op dit punt helemaal aan de kant van de bonden, luidt het op zijn kabinet. Ook breder binnen de regering valt te horen dat bedrijven in sectoren die goed geboerd hebben, hun werknemers gerust nog opslag zullen mogen toekennen. Althans, op voorwaarde dat er daarover een akkoord bereikt wordt binnen dat bedrijf of die sector.

Maar de werkgevers houden de deur naar dergelijke toegiften vooralsnog mordicus dicht. Tenzij de vakbond dan bereid is om een ander heilig huisje te laten sneuvelen, zegt Timmermans. “Als er een uitzondering moet komen aan de bovenzijde, dan ook aan de onderkant. Er zijn tienduizenden bedrijven in dit land die de indexering van tien procent niet kunnen betalen. Dan moet er voor hen ook de mogelijkheid zijn om deze niet te moeten toekennen. Dat is de logica van het verhaal.”

En zo legt Timmermans de grote tegenstelling – en de reden voor de mislukking – van het loonoverleg bloot: raak aan één heilig huisje, dan krijg je er een tweede gratis en voor niets bij.

Paard van Troje

Een axioma in het sociaal overleg dat nog eens werd bevestigd met een uitspraak van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De vakbonden hadden daar een klacht ingediend over de loonnormwet, die bepaalt hoeveel de lonen mogen stijgen bovenop de index.

De conclusie van de IAO: de sociale partners moeten sector per sector vrij kunnen beslissen over de criteria voor en de resultaten van hun loononderhandelingen. De regering moet daartoe de nodige maatregelen nemen, zegt de IAO, en vraagt de regering om de organisatie op de hoogte te houden van de evoluties in het dossier. Hoewel de uitspraak geen juridisch afdwingbaar karakter heeft, heeft ze voor bevoegd minister Dermagne wel “een grote morele waarde”, zegt hij. “Het is duidelijk dat de IAO van mening is dat er een probleem is met de wet van 1996.”

De vakbonden menen zo in ieder geval met een ferme opsteker in de achterzak naar de Wetstraat 16 te trekken dinsdag. Het ACV heeft het zelfs over een “bom onder de loonnormwet”.

Rode lap

Woorden die aan werkgeverszijde het effect ressorteerden van een rode lap op een stier. “Deze studie legt inderdaad een bom, maar onder heel ons systeem van loonoverleg”, zegt Unizo-topman Danny Van Assche. “Ook wij zijn vragende partij voor vrije loononderhandelingen. Maar als de sociale partners vrij moeten kunnen beslissen en onderhandelen over de loonontwikkelingen in ons land, dan gaat samen met de loonnorm ook de automatische indexering op de schop. Net zoals quasi overal in Europa.”

Dat ze de situatie daarmee helemaal op de spits drijven, doet VBO-topman Timmers af als onzin. “Wij hebben geen klacht ingediend bij de IAO, wij hebben geen triomfantelijk persbericht uitgestuurd. Is het weinig constructief van alle partijen? Dat geef ik toe. Maar hoe verwachten de vakbonden dan dat wij zullen reageren? Zij hebben het paard van Troje binnengehaald door die klacht in te dienen.”

Officieel is het dinsdag de bedoeling dat de regering de sociale partners een onderhandelingsvoorstel doet. Dat zal in de lijn liggen van de brief die de regering in september aan de sociale partners overhandigde: respecteer zowel de maximale invulling van de welvaartsenveloppe als de loonnormwet.

Opnieuw officieel is het dan de bedoeling dat de sociale partners een maand de tijd hebben om alsnog tot een akkoord te komen. Maar niemand die daar in het huidige klimaat geloof aan hecht. Ook de sociale partners zelf niet. En dus zal het finaal de regering zijn die de knoop doorhakt.