Is er nog iets te doen aan het massatoerisme in Gent? ‘Het voelt als Disneyland, waar wij figuranten zijn’

Weg met het massatoerisme dat ‘de boel heeft overgenomen’, zo zei de Gentse toerismeschepen Bram Van Braeckevelt (Groen) eind juni. Er komen alvast geen vakantiewoningen meer bij en de cruises zijn beperkt. ‘Volgens ons is het te laat’, vrezen inwoners.

“Denkt de stad nog aan de Gentenaar? Op straat zie je vooral toeristen, bijna iedere handelszaak is gericht op de toerist en in je straat draaien toeristen rondjes tot ze een parkeerplek vinden. Het voelt als Disneyland, waar wij figuranten zijn”, zegt Jan M., die in het Gentse centrum woont.

Op en rond de Korenlei en Graslei slenteren op deze vrijdag aan het eind van de zomer effectief opvallend veel toeristen voorbij, druk in de weer met de selfiestick of luisterend naar de gids die de geschiedenis van het Gravensteen vertelt in Engels met haar op. Binnen de vijf minuten hoor je Spaans, Duits en Engels en spot je talloze paraplu’s die de weg wijzen. De befaamde bootjes dobberen overvol voorbij. Beschonken Britse motards twijfelen luidop of het iets voor hen is. Rolkoffers rammelen over de straatstenen.

De hoge concentratie aan frituurzaken, biercafés, pizza- en tapatenten, snoep- en pralinewinkels en fastfoodgiganten op enkele vierkante meters valt op. Op de Vlasmarkt parkeren bussen met namen als De Dagtochten Specialist die grote groepen afzetten. Zo groot dat ze meteen de hele straat innemen.

“Mijn stad is Amsterdam nog niet, maar dreigt dat wel te worden”, vindt Gentenaar Ben Van Alboom. “Het centrum is een woestenij, met de ene fastfoodkeet en prullenwinkel naast de andere. Onze Korenmarkt en Kouter zijn wij kwijt.” In de Jan Breydelstraat, die paalt aan de Graslei, vertelt de uitbater van een kunstgalerie dat een bloemenwinkel, een kaderwinkel, een elektricien en een lingeriewinkel verdwenen en plaats maakten voor “horeca, horeca, horeca voor toeristen”.

Bert D., die vlakbij woont, noemt het “een sluipend gif”. “Het centrum is verkocht aan de toerisme-industrie. Wanneer ik met een vriend op café ga, moeten we eerst bij 25 toeristen bedelen om een stoel. Er zijn vijftien hamburgerzaken in de buurt maar gewone handelaars vind je bijna niet meer”, zegt hij.

Verdubbelen

Zure uitzonderingen blijken Jan, Ben en Bert niet te zijn. Een op de drie Gentenaars ondervindt last van het intense toerisme, zo bleek vorig jaar uit een onderzoek van Toerisme Vlaanderen. Vijf jaar eerder lag dat cijfer ruim drie keer lager (10 procent).

Voor de zomer vertelde schepen van Toerisme Bram Van Braeckevelt (Groen) aan Business AM dan ook dat Gent de strijd aanbindt met het massatoerisme. “We zijn daarmee bezig sinds 2019, want het aantal toeristen zou kunnen verdubbelen”, zegt hij nu tegen De Morgen. “Een debat met bewoners en de sector leerde dat de Gentenaar vooral de grote groepen dagtoeristen als invasief ervaart.”

Daarop is het aantal cruises dat kan aanmeren gereduceerd van twaalf naar vier per dag en er is in 2019 een stop ingevoerd op het aantal vakantiewoningen die mensen aan toeristen verhuren. De taks daarop wordt vanaf volgend jaar verdubbeld. Subsidies gaan voortaan meer naar duurzame hotels. “Met schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) bekijk ik ook of we kunnen vermijden dat de bussen met dagtoeristen haltes van De Lijn gebruiken”, zegt Van Braeckevelt.

Van Alboom en Bert D. vragen zich af of het niet al te laat is, nu het historisch centrum ‘al een toeristenmagneet is’. “Ik vraag me ook af of er niet te veel promotie is gemaakt. Tijdens de coronapandemie zei Van Braeckevelt dat hij het toerisme vooral opnieuw wilde aanwakkeren.” In Duitse media zijn ondertussen wel artikels verschenen met als titel ‘Kom niet naar Gent’.

Ook Freddy, eigenaar van kreeftenrestaurant Maison Elza in de Jan Breydelstraat, merkt een verandering sinds corona. “Er passeren meer toeristen”, zegt hij. “Ik baat hier al 23 jaar een zaak uit en normaal volgt er na de zomer een dip, maar sinds corona blijven de toeristen komen. Die grote groepen nemen geen tijd om op te restaurant te gaan. Al ga ik zeker niet klagen. Voor de horeca is al dat volk positief. Hier kwamen vroeger driekwart locals, nu zijn dat meestal toeristen. Maar ik weiger om plat op de buik te gaan. Wij hebben maar één menukaart, in het Nederlands. En je jas hang je aan de kapstok, niet haastig over je stoel. Het mag een beetje deftig blijven.”