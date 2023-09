Is er nog iets te doen aan het massatoerisme in Gent? ‘Het voelt als Disneyland, waar wij figuranten zijn’: 9 topverhalen van de voorbije week

1. ‘Vergis je niet: de energiecrisis is nog lang niet voorbij’: Helen Thompson (Cambridge) over de harde tijden die ons wachten

Geluk en pech wisselen elkaar soms snel af. Dat mag Europa niet vergeten nu we voor een nieuwe winter met minder Russisch gas staan, zegt professor Helen Thompson (Cambridge). “We moeten bezorgd zijn om onze industrie.”

Beeld Rebecca Fertinel

2. Is er nog iets te doen aan het massatoerisme in Gent? ‘Het voelt als Disneyland, waar wij figuranten zijn’

Weg met het massatoerisme dat “de boel heeft overgenomen”, zo zei de Gentse toerismeschepen Bram Van Braeckevelt (Groen) eind juni. Er komen alvast geen vakantiewoningen meer bij en de cruises zijn beperkt. “Volgens ons is het te laat”, vrezen inwoners.

Beeld Wannes Nimmegeers

3. Cardioloog wijst op alarmsignalen: ‘Bij 1 op de 3 hartinfarcten speelt emotionele stress een sleutelrol’

In ziekenhuizen wordt amper gekeken naar de impact van stress op hartkwalen. Toch zijn daar goede redenen voor. “Ook onbewuste stress kan een boosdoener zijn. Dat zie je bij psychiatrische aandoeningen die niet goed gediagnosticeerd en behandeld worden”, benadrukt cardioloog Janneke Wittekoek.

Beeld Getty Images

4. ‘Een brede corridor zou de Russen bijna tot terugtrekking dwingen’: Belgische officieren die tegenoffensief voorspelden duiden welke opties nu op tafel liggen

Voor het Oekraïense tegenoffensief begon, dachten Belgische officieren na over hoe zij het zouden aanpakken als ze zelf tegenover de Russen stonden. Hun plannen lijken opvallend hard op wat er écht aan het front gebeurt. Hoe zien zij de oorlog verder lopen? “Tenzij de Oekraïners nu nog een plotse doorbraak forceren, acht ik de kans bijzonder klein dat ze voor de winter Melitopol innemen.”

Beeld TYLER HICKS / NYT

5. ‘Ik zat op een schuldenberg van 12.000 euro waar ik niet van op de hoogte was’: Christophe kon vier jaar lang zijn schulden niet afbetalen

Vergeleken met juli vorig jaar konden meer mensen hun krediet niet terugbetalen en vroegen meer mensen om hulp bij het afbetalen van hun schulden. Maar waren er de voorbije jaren net niet minder mensen met schulden? “Twee maanden na de relatiebreuk kwamen de brieven van de deurwaarders toe.”

Beeld Wouter Van Vooren

‘Ouderdomsziekte’ kanker treft wereldwijd meer mensen onder de vijftig jaar, en de toename in die groep blijkt nog groter dan gedacht. Dat toont een nieuwe studie. Wat is er aan de hand, en wat zeggen de cijfers over ons land?

Beeld Getty Images

Opnieuw komt voormalig pornokoning Dennis Black Magic in aanraking met het gerecht. Hij wordt doorverwezen naar de correctionele rechtbank op verdenking van verkrachting. Wie is de man die schuilgaat achter de donkere zonnebril?

Beeld BELGA

8. Hoe de wetenschap het leven probeert te rekken: ‘De eerste mens die 135 jaar wordt is al geboren’

Wetenschappers zijn steeds beter in staat het verouderingsproces te doorgronden én erop in te grijpen. Hoever zijn we verwijderd van een pil tegen veroudering, en hoeveel rek zit er op onze levensduur?

Beeld Jill Heesbeen

9. Wat drinken op dieper niveau met je doet: ‘Elke avond dronk ik een fles leeg, soms twee’

Petra Moes (55), ervaringsdeskundige, schreef een boek over wat drinken op dieper niveau met je doet. Zonder opgeheven vingertje, zonder de bekende zelfhulptrucs. “Helder zijn is het lekkerste wat er is, daar kan geen borrel meer tegenop.”

