Is EPC-score D eigenlijk H? Vlaamse waarden zijn opvallend soepeler dan in buurlanden

De Vlaamse regering besliste eind vorig jaar dat iedereen die vanaf 2023 een woning met een EPC-waarde E of F koopt of verhuurt, die verplicht moet renoveren tot waarde D. “Niet ambitieus genoeg”, klonk het toen al bij experts. EPC-waarden staan op het energieprestatiecertificaat van een woning en geven via codes aan hoe energiezuinig die woning juist is.

Maar nu blijkt dat de waarden in de Vlaamse score D overeenkomen met de slechtste scores in Brussel, Nederland en Duitsland. “Wij zeggen in Vlaanderen dat we onder de 400 kwh per vierkante meter moeten zitten, terwijl onze hoofdstad 390 of hoger als het slechtste label F klasseert”, verduidelijkt Ruben Baetens, beleidsexpert bij energieconsultent 3E.

“In Duitsland gaan ze zelfs nog een stap verder en overlapt ons label C met hun donkerrood label H”, vervolgt Baetens. “In ons systeem lijkt label D dus een goede stap vooruit, maar als je puur naar de getallen kijkt, verbruikt zo’n woning volgens onze buurlanden nog steeds te veel energie.”

Beter ‘goed’ dan ‘minder slecht’

Die verschillen zijn mogelijk omdat elk Europees land vooralsnog een eigen klassering mag bepalen. In België ligt die verantwoordelijkheid bij de regio’s. “Toen Vlaanderen die schaal meer dan tien jaar geleden opstelde, zijn we eigenlijk heel gul geweest. Wie na een verbouwing van een label F naar D gaat, kent een gemiddelde besparing qua verbruik van maar ongeveer 15 procent”, zegt Baetens.

De toelichting van Baetens in de Vlaamse commissie Klimaat en Energie deed bij parlementsleden vragen rijzen over de nieuwe renovatieverplichting van de Vlaamse regering. Groen-fractieleider Björn Rzoska reageert: “De regering heeft bij de verplichte energierenovatie naar score D stoere verklaringen afgelegd, maar nu blijkt het eigenlijk een zwak beestje te zijn. Wat ons betreft moet er geen aanpassing komen van de labels, maar van het politiek beleid. Er moeten stevigere budgetten komen, zodat we mensen kunnen verplichten bij een energierenovatie meteen naar label A te gaan.” Ook Willem-Frederik Schiltz, fractieleider bij meerderheidspartij Open Vld, is geschrokken door de cijfers: “We moeten meer streven naar ‘goed’ bouwen in plaats van naar ‘minder slecht’. Een harmonisatie van de waarden over de hele EU is nodig.”

Vandaag zal Vlaams Parlementslid Staf Aerts (Groen) meer uitleg vragen over de Vlaamse energie-ambities aan minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA). Maar voorlopig houdt de regering voet bij stuk. “We zijn het enige land in Europa waar een renovatieverplichting geldt”, zegt Demirs woordvoerder Andy Pieters. “We grijpen in op de eigendom van mensen en stimuleren dat met een pakket van 700 miljoen euro. Dat buurlanden een andere indeling hebben, kan, maar dat maakt ons niet minder vooruitstrevend.” Volgens hem zullen vier op de tien woningen door de maatregel verplicht naar categorie D verbouwd worden.

Via een groeitraject hoopt de regering tegen 2050 de verplichting te verstrengen naar waarde C, dan B en uiteindelijk A. Expert Ruben Baetens vreest dat Vlaanderen door zo’n geleidelijke verstrenging niet de klimaatdoelstellingen voor 2050 zal halen: “We hoeven nog niet meteen iedereen te verplichten de woning nu al klaar te maken voor 2050, maar we moeten wel al verder gaan dan D. Een goede tussenstap zou zijn dat de verplichte isolatieniveaus in de buurt van label B komen.”