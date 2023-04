Is Emmanuel Macron zijn legitimiteit helemaal kwijt? ‘Hij denkt nog altijd dat hij de Fransen moet opvoeden’

Terwijl de protesten tegen zijn pensioenhervorming verdergaan in eigen land, maakte de Franse president Emmanuel Macron zich deze week op het internationale toneel ook onpopulair. ‘Die uitspraak over Taiwan was wellicht bedoeld voor interne consumptie’, zegt Frankrijk-kenner Frederik Dhondt (VUB).

In een interview met Politico zei president Macron dat de Europese Unie zich niet moet laten meeslepen in een conflict tussen de Verenigde Staten en China over Taiwan. Dat leverde hem veel kritiek op, onder meer van Republikeinse politici in de VS. Waarom zei hij dat?

Dhondt: “Macron had veel zakenlieden mee op die reis. Misschien wou hij geen sterk standpunt over Taiwan innemen, omdat hij in geen geval de handel tussen China en Frankrijk wou verstoren. Maar zijn uitspraak was wellicht voor interne consumptie bedoeld. Onder de Franse bevolking leeft er een lange traditie van scepsis voor de Verenigde Staten. Onder oud-president Charles de Gaulle heeft de Franse diplomatie zichzelf geprofileerd als hét aanspreekpunt voor de hele wereld. Nog steeds heeft de bevolking het liefst een beleid waarin Frankrijk een aparte plaats inneemt in Europa en de wereldpolitiek.

“Macron speelt daarop in. Hij pleit al langer voor Europese soevereiniteit op industrieel en militair vlak. Door het over een buitenlands dossier te hebben hoopt hij intern opnieuw aan populariteit te winnen. En ja, je kunt dat zien als een gebrek aan loyaliteit ten opzichte van de Verenigde staten. Maar ik denk dat Washington voldoende ervaring heeft om dit in de juiste context te plaatsen.”

Een demonstratie tegen de pensioenhervorming in Parijs. Beeld SOPA Images/LightRocket via Getty

Donderdag staat er in Frankrijk opnieuw een nationale actiedag gepland tegen zijn hervorming van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. De bevolking lijkt dus allesbehalve onder de indruk te zijn van zijn tactiek?

“Bij de werkende Fransen zit Macron sowieso in het defensief. Dat bleek al uit de verkiezingsuitslagen van vorig jaar. Hij maakt zich nu vooral zorgen over de jongeren, die steeds meer naar de protesten komen. In Den Haag onderbraken ze ook zijn lezing deze week om hem onder meer hypocrisie te verwijten. Dat doet hem volgens mij nog meer pijn, want het grijpt rechtstreeks in in zijn imago als politieke vernieuwer en man van de toekomst. Behalve welstellende en gepensioneerde kiezers vormen jongeren een belangrijk deel van zijn kiespubliek. Hij zelf kan dan wel in 2027 niet meer verkozen worden, zijn beweging moet overleven. Er gaan geruchten dat hij zijn plan om voor adolescenten een verplichte nationale dienstperiode in te voeren, daardoor zou laten varen.”

De pensioenhervorming moet hij misschien ook begraven, als het Franse grondwettelijke hof vrijdag beslist dat die onwettige ingevoerd is. Wat verwacht u van de uitspraak?

“Voorlopig tast iedereen nog in het duister. Maar veel juristen hebben de afgelopen weken wel al gezegd dat er een probleem is met de door de regering gekozen procedure. Macron heeft een artikel in de grondwet gebruikt om de pensioenhervorming sneller door het parlement te krijgen. Tien jaar geleden heeft de Conseil Constitutionnel, het Franse Grondwettelijk Hof, al eens een volledige wet geschrapt omdat de procedure niet gerespecteerd werd.”

Welke gevolgen hangen er vast aan de uitspraak?

“Als de hervorming vernietigd wordt, dan staat Macron terug bij af en is hij onderweg veel credibiliteit verloren. Hoewel het hof wellicht eerder over de procedure oordeelt en niet de inhoud, zou dat het signaal geven dat de betogers gelijk hebben. Stel dat de hervorming wel grondwetsconform blijkt te zijn en Macron de tekst bekrachtigt, dan stoppen de protesten misschien tegen de zomervakantie. Dan zit je met een periode van nu tot en met juni waarin je helemaal niets kunt verwezenlijken. De vakbonden hebben al duidelijk gemaakt dat ze over niets anders willen overleggen zolang de pensioenhervorming niet is ingetrokken. Macron heeft al aangegeven dat als het moet, hij beleid zal voeren via ordonnances. Die geven het parlement erg weinig ruimte om te debatteren en laten toe om met ad-hocmeerderheden te werken. Grote hervormingen zal hij via die weg niet kunnen doen.”

Kan het zover komen dat Macron zijn ontslag indient?

“Niets in de grondwet verplicht hem om dat te doen. Maar niet alle Fransen hoeven het eens te zijn met de pensioenhervorming om te constateren dat er een legitimiteitsprobleem is. Hij hoort het niet graag, maar hij is al par défaut gekozen, omdat linkse kiezers absoluut niet voor de radicaal-rechtse Marine Le Pen wilden stemmen. In de geest van de Republiek zou hij nu eigenlijk het bord moeten afvegen en parlementsverkiezingen of een referendum houden.”

Waarom doet hij dat dan niet?

“Hij vindt het te riskant, omdat hij ook wel beseft dat het conflict allang niet meer alleen over pensioenen gaat, maar ook over zijn legitimiteit. Hoewel hij niet moet, wordt wel verwacht dat hij opstapt als hij verliest. Daarnaast beseft hij nog altijd niet goed dat regeren in Frankrijk vereist dat je contact houdt met de publieke opinie.

“Maar Macron denkt dat hij zijn landgenoten vooral moet opvoeden. Hij wil te veel CEO spelen in een situatie waarin hij beter een gematigd discours had gevoerd en het parlement zijn werk had laten doen. Door de betogers vandalen te noemen en de hervorming als zijn persoonlijk project te beschouwen, loopt hij nu zelf een groot risico.”