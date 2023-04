Is een vleestaks een goed idee? ‘Vlees is schandalig goedkoop’

Een vleestaks zou niet alleen natuur en klimaat ten goede komen, maar ook de zorgkosten fors doen teruglopen. Dat blijkt uit een Nederlandse studie van de universiteit van Wageningen op vraag van actiegroep TAPP Coalitie. ‘Met een paar centen extra kun je al veel doen’, zegt ook Michel Vandenbosch van dierenrechtenorganisatie GAIA.

De actiegroep vraagt de Nederlandse overheid om een vleestaks per kilo van 5,70 euro op rundvlees en bewerkt vlees, 4,50 euro voor varkensvlees en 2 euro voor kip. Is dit een goed idee?

Vandenbosch: “Ja. Vlees moet ook hier duurder, want het is ondanks de inflatie nog altijd schandalig goedkoop. Na de Tweede Wereldoorlog heeft men onder het motto 'nooit meer honger lijden' bewust gekozen voor een intensief model van veehouderijen en vleesproductie. In dat doel is men geslaagd, maar de slinger is helemaal doorgeslagen. Men heeft zoveel mogelijk dieren op een vierkante meter proberen te proppen, met alle nefaste gevolgen van dien voor het milieu, de dieren en onze gezondheid. De kosten van dit businessmodel worden nog steeds niet doorgerekend in de prijs.”

Wat zijn de voordelen van zo’n vleestaks?

“Uiteraard is dierenwelzijn reden nummer één om zo'n taks in te voeren. Maar de meerkost kan ook geïnvesteerd worden in een vleesproductie die echt dier-, milieu- en klimaatvriendelijk is én waarin de veehouder een belangrijke schakel blijft. De winstmarges voor veehouders zijn vandaag zo klein onder meer door the race to the bottom in prijzen door supermarkten. Als de overheid een alternatief businessmodel ontwikkelt, waarvan een vleestaks één onderdeel kan zijn, kan de veehouder een deel van de meerkost investeren in duurzame productie. Met GAIA zijn wij betrokken bij een haalbaarheidsstudie die nagaat hoe we boeren kunnen inschakelen in de productie van kweekvlees.”

De onderzoekers vonden ook dat overmatig vleesgebruik jaarlijks 253.000 patiënten met diabetes, 100.000 met darmkanker en 20.000 met hart- en vaatziekten veroorzaakt. Kan dit een extra motivator zijn?

“Dat is niets nieuws. Uit onderzoek wisten we al dat rood vlees eten slecht is voor de gezondheid. Toch eet 95 procent van de Belgen nog vlees.”

Zullen mensen werkelijk hun gedrag veranderen door hogere prijzen?

“Uit allerlei consumentenonderzoek blijkt dat mensen zich meer en meer bewust worden van dierenleed. De garantie dat het welzijn van de dieren die ze consumeren gerespecteerd wordt, blijkt een van de belangrijkste factoren te zijn waarom mensen meer willen betalen voor het vlees dat ze consumeren. En die kotelet of kippenbout hoeft in de toekomst echt niet zoveel meer te kosten. Met een paar centen kun je al veel doen. Het is vooral belangrijk om de consument te verzekeren dat deze meerkost dan daadwerkelijk geïnvesteerd wordt waar nodig.”

Dreigt vlees zo niet gewoon een luxeproduct te worden voor hen die het nog kunnen betalen?

“Voor sommigen wordt dat in het begin uiteraard wennen. Maar we moeten relativeren over hoeveel mensen dat gaat. Het is ook een kwestie van gewoontevorming. Er komen hoe langer hoe meer heerlijke veggie- en veganproducten op de markt. Als je je hele leven junkfood eet, laat zich dat op termijn ook voelen in kosten voor medische zorgen.”

Maar voor veel mensen is junkfood juist de goedkoopste optie.

“Dan is het de opdracht van de overheid om de belastingen uit te geven aan hulp voor deze mensen. Deze vleesheffing zal niet alles in één klap oplossen. De overschakeling naar minder slachtvlees is een politiek en maatschappelijk project waarbij men ook iets moet doen aan armoede. Het is belangrijk om de hele samenleving mee te hebben, en dat doe je alleen door geleidelijk aan deze overgang te stimuleren. Kan dit ook door vleesvervangers goedkoper te maken? Wat mij betreft wel. Maar dan mogen ze niet aan kwaliteit inboeten, en moet de overheid die producenten steunen, bijvoorbeeld in de vorm van belastingvoordelen.”