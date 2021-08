Is een uitbreiding van de coronapas wel nodig? ‘De meerwaarde wordt me steeds minder duidelijk’

Het Covid Safe Ticket is nog maar net in gebruik voor grote buitenevenementen en er wordt al langs allerlei kanten gevraagd om een uitbreiding. Is die nodig? Of gaat een coronapas voor een huwelijksfeest of lessen aan de universiteit te ver?

Vandaag worden de regels voor grote buitenevenementen versoepeld. Tot 75.000 mensen mogen voortaan samenkomen, zonder mondmasker of anderhalve meter afstand, op voorwaarde dat ze een Covid Safe Ticket (CST) kunnen tonen. Zo’n ticket kan je downloaden wanneer je volledig gevaccineerd bent, een recent negatief testresultaat of herstelbewijs hebt.

Dit weekend vinden, met Alcatraz en Paradise City, de eerste festivals plaats waar mensen met zo’n coronapasje binnen kunnen. Ook in voetbalstadia zal het gelden.

Waarvoor kan zo’n Covid Safe Ticket nog dienen? Een aantal politici probeert de geesten te doen rijpen voor een uitbreiding. Conner Rousseau (Vooruit) gaf de voorzet door te stellen dat ook evenementen met minder dan 1.500 mensen met de pas mogelijk moeten worden. “Mijn inbox zit vol met berichten van organisatoren die ook iets willen doen met de coronapas, maar dat niet mogen omdat ze te klein zijn”, zegt hij. Rousseau denkt onder meer aan personeels- en huwelijksfeesten met enkele honderden gasten.

Niet alleen partijgenoot en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is zijn idee genegen, ook Joachim Coens, voorzitter van CD&V, ziet er brood in. “Voor zolang het nodig is tenminste. Voor wie een kleiner cultureel evenement of dansfeest wil organiseren, moet zoiets een optie zijn.” N-VA is iets minder uitgesproken: daar vinden ze dat op plekken waar al een ticketcultuur geldt mensen evengoed een coronapas kunnen bovenhalen. Dus ook als daar minder dan 1.500 mensen samenkomen. “We willen niemand verplichten, de organisator moet vooral die optie hebben”, legt Olivier van Raemdonck, woordvoerder van Vlaams minister-president Jan Jambon, uit.

Hellend vlak

Maar niet iedereen ziet een uitbreiding zitten. Het vooruitzicht doet vooral de liberalen steigeren. Die vrezen voor een hellend vlak. “Nu onze vaccinatiegraad zeer hoog ligt, moeten we zo snel mogelijk terug naar de normaliteit evolueren. Zonder al te veel beperkende maatregelen, en dus ook zonder pasjes”, vindt voorzitter Egbert Lachaert (Open Vld). Ook Groen ziet “een pasjesmaatschappij” niet zitten. En aan Franstalige kant sputteren MR en Ecolo tegen.

Ook al denken sommige aan uitbreiding, op dit moment is geen enkele partij voorstander van pakweg een Frans model: in dat land kan je tegenwoordig nog geen koffie gaan drinken zonder pass sanitaire. Sinds augustus moet je die verplicht tonen in cafés, restaurants, winkelcentra maar ook ziekenhuizen en bejaardentehuizen en bij het openbaar vervoer. Voor president Emmanuel Macron is het een manier om de lage vaccinatiegraad in zijn land op te krikken.

Ook voor een integratie van de pas in het hoger onderwijs lijkt er geen draagvlak. Dirk Devroey, vicedecaan van de vakgroep Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, pleit daar wel voor. “Ik kan me inbeelden dat er over enkele weken een overleg zal volgen bij de Vlaamse Interuniversitaire Raad om een Covid Safe Ticket te verplichten om naar de les te gaan of bepaalde activiteiten te doen. Ik zou dat verdedigen”, zei hij donderdag aan Bruzz.

Zinvol

Moraalfilosoof Patrick Loobuyck (UAntwerpen) vindt dat de discussie te laat komt. “Ik vond de coronapas zinvol toen een grote groep mensen buiten hun wil om nog niet gevaccineerd kon worden. Toen kon je hen met het gebruik van zo’n Covid Safe Ticket beschermen. Maar de vraag is wie je er vandaag nog een dienst mee bewijst. Want we zijn in een heel andere fase van de pandemie beland, waarbij heel veel mensen al een vaccin hebben gekregen. Waar zitten de risico’s dan nog?”

Zeker in Vlaanderen loopt de vaccinatiecampagne meer dan vlot. “Met de groeiende vaccinatiegraad wordt mij de meerwaarde van de coronapas steeds minder duidelijk. Het doel is toch een maatschappij waarin we beetje bij beetje de maatregelen lossen, en niet één waarin we voor steeds meer zaken pasjes gaan gebruiken?”

Voor Loobuyck gaat een uitbreiding van het Covid Safe Ticket naar het onderwijs of huwelijksfeesten met andere woorden te ver. “Een uitbreiding van zo'n pas kan alleen als daarvoor goede virologische argumenten zijn, bijvoorbeeld over de circulatie van Covid-19. Ook kan ik me voorstellen dat we voor een populatie die erg kwetsbaar blijft, zoals de ouderen, strenger zijn.” In elk geval moeten beleidsmakers met heel duidelijke garanties komen, over wanneer het gebruik van het Covid Safe Ticket weer kan verdwijnen. “Differentiëren moet ook mogelijk zijn. De vaccinatiegraad van Vlaanderen is lang niet dezelfde als die van het Brussels of Waals gewest.”

Of het Covid Safe Ticket uitgebreid zal worden, zal duidelijk worden na het Overlegcomité, dat gepland staat voor volgende week vrijdag. In tegenstelling tot de politici, laten de virologen niet in hun kaarten kijken. “We willen deze discussie niet vooraf in de media voeren”, zegt Marc Van Ranst. Hij noemt het vooral een politieke kwestie “die we niet moeilijker moeten maken dan het is door honderd verschillende meningen te geven”. Hij hoopt dat “we het ons kunnen permitteren om het allemaal binnen te perken houden, omdat we zo goed vaccineren.”