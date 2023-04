Is een foetus levensbatbaar vanaf 14 weken en voelt die pijn? Experts halen argumenten van cd&v onderuit

Komt er deze regeerperiode nog een uitbreiding van de abortustermijn? Voor cd&v kon daar enkel over gepraat worden na een evaluatie van de huidige abortuswetgeving door een team wetenschappelijke experts. De aanbeveling van deze experts is helder: de termijn kan het best uitgebreid worden van 12 naar 18 of zelfs 20 weken. Dinsdag stelden ze hun bevindingen voor in de Kamer.

Voor zes van de zeven regeringspartijen bevestigde het expertenrapport wat zij al eerder vonden. Maar voor cd&v gaan de aanbevelingen veel te ver, ook al kwam de evaluatie er op hun vraag. Ook N-VA en Vlaams Belang toonden zich in de Kamer erg kritisch. “Ik kan me niet van het gevoel ontdoen dat het allemaal hoe dan ook een beetje nattevingerwerk blijft,” zei Valerie Van Peel (N-VA).

Valerie Van Peel noemde de termijn 'nattevingerwerk'. Beeld BELGA

‘Harde lijn’

Cd&v had maandag al een schot voor de boeg gelost en de andere Vivaldi-partijen een best and final offer gedaan: de abortustermijn kan opgetrokken worden, maar niet verder dan 14 weken. Voor de partij is dat een “harde lijn”.

Hun verzet valt grosso modo uiteen in drie punten. Vanaf wanneer kan een foetus pijn voelen? Vanaf wanneer is een foetus levensvatbaar? En tot wanneer kan de abortus uitgevoerd worden met een zuigcurettage, in plaats van een zwaardere behandeling waarbij de foetus in stukken uit de baarmoeder gehaald moet worden?

Els Van Hoof (cd&v) zwaaide bijvoorbeeld met een studie waaruit moet blijken dat een foetus al na 15 weken kan reageren op pijnprikkels. Maar de experts veegden dat van tafel. Reageren op een pijnprikkel is niet hetzelfde als pijn ervaren, klonk het. “We kunnen met de wetenschap van vandaag stellen dat tussen 22 tot 26 weken de hersenactiviteit zich ontwikkelt. Maar met de corona-epidemie hebben we gezien hoe wetenschappelijke controverses werken: je zal altijd wel wetenschappelijke artikelen vinden die iets anders beweren”, zei Yvon Englert, gewezen rector van de ULB.

Levensvatbaarheid

Ook de andere argumenten werden onderuitgehaald. N-VA wees er net als cd&v op dat de methode voor de abortus zwaarder wordt na het eerste trimester. “De huidige wetgeving is gestoeld op feit dat je tot 12 weken kan overgaan tot curettage, wat veel minder ingrijpend is dan andere methodes,” aldus Van Peel. Maar zo zwart-wit is die grens helemaal niet, repliceerde gynaecologe Kristien Roelens (UZ Gent). “En het spijt me dat ik dat zo moet zeggen, maar bij een curettage maak je de foetus óók kapot, dat is onvermijdelijk.”

Lees ook Ann Van den Broek: ‘De politiek dreigt van het abortusdebat alles te maken wat het absoluut niet mag zijn. Een ordinaire tapijthandel’

Wat dan met de levensvatbaarheid? Door de vooruitgang van de geneeskunde kunnen steeds jongere foetussen nog gered worden – in erg uitzonderlijke omstandigheden zelfs vanaf 21 weken. Als de abortustermijn op 18 of 20 weken ligt, bestaat dan niet het gevaar dat we binnen afzienbare tijd foetussen verwijderen die zouden kunnen overleven? Nonsens, zei Patrick Emonts (Université de Liège). “Er zal altijd een ondergrens zijn. Onder 20 weken is het onmogelijk dat een foetus ooit levensvatbaar zal zijn.”

De vraag is of die tegenargumenten veel verschil zullen maken voor cd&v. De partij liet gisteren al verstaan dat een uitbreiding tot 14 weken “te nemen of te laten” was. Oppositiepartij PVDA biedt daarom een wisselmeerderheid aan. Maar dit voorstel lijkt meteen op een sisser uit te draaien: Vivaldi sprak in het regeerakkoord af om enkel verder te gaan als er consensus is in de regering.