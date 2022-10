Is een dienstencheque te goedkoop? ‘Niemand verwacht dat de loodgieter langskomt voor 9 euro per uur’

Vanaf 1 januari betalen Brusselaars 10 euro in plaats van 9 voor een dienstencheque. Wie er meer dan 300 per jaar koopt, betaalt 12 euro. Zo hoopt de Brusselse regering vooral de druk van de inflatie op haar begroting te beperken, want de dienstencheques worden gedeeltelijk gefinancierd door de overheid. In 2016 kostte iedere cheque ongeveer 13 euro aan de Brusselse overheid, vandaag is dat al meer dan 17 euro. Toch bleef de prijs voor de burger op 9 euro staan.

De dienstencheque werd in 2004 in België ingevoerd met het doel om zwartwerk van huishoudhulpen tegen te gaan. Velen onder hen hadden tot dan toe geen behoorlijk contract, bouwden geen sociale rechten op en zaten in een kwetsbare situatie. De ingreep moest vooral ook arbeidsplaatsen creëren voor laaggeschoolde werklozen. Vandaar dat de overheid bereid was om een stuk van de prijs op te leggen. Zo krijg je in Vlaanderen ook een belastingvoordeel van 20 procent, waardoor je uiteindelijk maar 7,2 euro per cheque betaalt.

Maar hoe houdbaar is deze lage prijs nog? Terwijl werknemers in andere sectoren dit jaar al een aantal indexeringen van hun loon kregen, legde een dienstenchequebedrijf in Bornem vorige maand zijn personeel een loonsverlaging op. De zaakvoerder verdedigde zich met het argument dat de sector, en dus ook de bedrijven, het water aan de lippen staat door de stijgende kosten. De 1,3 miljard euro die de Vlaamse overheid in het systeem pompt, verandert daar weinig aan.

Hardwerkende Vlaming

“Natuurlijk zijn dienstencheques in Vlaanderen veel te goedkoop”, zegt econoom Ive Marx (UAntwerpen), die hier onderzoek naar deed. “De prijs is al acht jaar niet meer aangepast, terwijl de lonen fors omhoog zijn gegaan. Niemand verwacht toch dat de loodgieter langskomt voor 9 euro per uur? Het is absurd dat we dat voor een huishoudhulp wel een normale prijs vinden.”

De hamvraag is vooral ook of dienstencheques nog wel nut hebben. Het doel dat we in 2004 vooropstelden om laaggeschoolde werklozen te activeren, wordt namelijk niet echt gehaald. Veel mensen ruilen hun reguliere job in voor een job in de dienstenchequesector. Al verdedigen politici het systeem nu ook met een ander argument. De dienstencheque is nu vooral een ondersteuning voor de hardwerkende Vlaming. Hieraan raken is een taboe.

“De vraag of dienstencheques voorbijgestreefd zijn, is terecht. Maar we moeten voorzichtig zijn”, zegt Marx. “Vergeet niet dat er 160.000 mensen in de dienstenchequesector werken. Hij vertegenwoordigt bijna 8 procent van de vrouwelijke tewerkstelling.”

Toegankelijk houden

Helemaal op de schop moet het systeem volgens hem dus niet, maar er moet wel iets veranderen. “Als we het leefbaar willen houden, dan hebben we geen andere keuze dan de prijs te verhogen. Niet alleen voor de mensen in de sector, maar ook voor de consument. Anders gaan minder mensen in de sector willen werken, waardoor de wachtlijsten voor een huishoudhulp alleen maar langer worden.”

Volgens Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v) “valt er op termijn wel iets te zeggen over de aanpassing van de prijs”, maar niet nu. “Tijdens de afgelopen crisisjaren is het evenwicht tussen werk en gezin onder druk komen te staan. Bovendien zorgt de energiecrisis ervoor dat veel gebruikers van dienstencheques het financieel moeilijk hebben. We moeten er dus over waken dat de cheques toegankelijk blijven.”