‘‘Is ‘die ouwe’ wel nog mee?’, zie je hen in het begin denken. Maar daarna krijg je wel respect’

‘Beboet werkgevers die onvoldoende 60-plussers in dienst nemen’: het opvallendste voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) om de pensioenen te hervormen is misschien niet het makkelijkst haalbare. Maar het zet de discussie wel op scherp: hoe geef je oudere werknemers een plaats op de werkvloer? Deze werknemers en werkgevers tonen alvast dat het kan.

Katia Vandeven (61) runt een kledingzaak: ‘Door mijn ervaring kan ik mensen beter lezen’

“Mode is de rode draad doorheen mijn carrière”, zegt Katia Vandeven (61), die voor het Belgische modemerk Comme ça een winkel in Ronse runt. “Zo was ik onder meer filiaalmanager voor merken als Massimo Dutti en had ik tien jaar twee vestigingen van JBC onder mijn hoede.”

Vijf jaar geleden besloot Vandeven dat ze het wat rustiger aan wilde doen. “Dat bleek niet zo eenvoudig. Ik ben altijd gewoon geweest om als zelfstandige te werken en leidinggevende te zijn, maar dat is vaak moeilijk te verzoenen met deeltijds werk. Maar helemaal niet meer werken zag ik ook niet zitten. Ik was een hoge werkdruk gewoon en had het moeilijk om daarvan af te kicken.”

Vandeven nam contact op met Nestor, een uitzendkantoor dat zich specifiek op 50-plussers en gepensioneerden richt. “Een geweldig initiatief”, vindt Vandeven. “Want als je als 55-plusser gaat solliciteren val je in veel sectoren toch al snel uit de boot omdat je te duur bevonden wordt.”

Katia Vandeven Beeld Tine Schoemaker

Via Nestor kwam ze in contact met Comme ça, waarvoor ze nu drie dagen per week een filiaal bestiert. Dat ze al wat ouder is, is volgens Vandeven alleen maar een voordeel. “Door mijn ervaring kan ik mensen beter lezen. Hoe spreek je klanten aan? Lijkt het alsof ze meteen geholpen willen worden of eerst rustig willen rondkijken? Wat staat hen en wat niet? Ik kan mij als ik zelf ga winkelen enorm ergeren aan jonge verkopers die je eerst zelfs niet aankijken en vervolgens alles wat je past mooi vinden. Dat kan dus niet, he. Ik geef de mensen eerlijk advies.”

De gemiddelde leeftijd van de verkoopster bij Comme ça, dat in ons land dertien filialen heeft, is 59 jaar. De jongste is 43, de oudste 71. “Als je hippe mode voor jongeren verkoopt, heb je jonge en hippe verkopers nodig”, zegt Vandeven. “Maar als je zoals wij op een iets ouder publiek mikt, boezemt iemand met ervaring vertrouwen in. De meerkost van iemand met ervaring is in dat opzicht een goede investering.”

Vandeven vindt in haar nieuwe job alles wat ze nodig heeft. “Ik kan creatief zijn en mijn eigen ding doen. Ik kom nog onder de mensen en heb leuke collega’s, én ik houd nog voldoende tijd over voor mijn drie kleinkinderen en hobby’s. Als 60-plussers langer aan de slag moeten blijven, is flexibiliteit volgens mij essentieel. Heel wat mensen van mijn generatie willen nog werken en hun verantwoordelijkheid nemen, maar we willen ook tijd voor de andere dingen in het leven.”

Pieter Loose (40) kiest als bedrijfsleider bewust voor 60-plussers: ‘Verbaasd dat grote bedrijven deze mensen laten vertrekken’

“Oudere werknemers zijn voor ons een ongelooflijke meerwaarde”, zegt Pieter Loose (40) van Ekopak, dat systemen ontwikkelt om water te besparen en te recyclen. “Wij zijn een jong team, dat in anderhalf jaar tijd is gegroeid van 30 naar bijna 130 werknemers. Allemaal jonge veulens die vooruit willen. Dat is op zich positief, maar ik merkte dat er een generatie ontbrak. Dat we mensen met levenswijsheid en ervaring misten, om de energie van de jonge veulens in goede banen te leiden.”

Via Sixie, net als Nestor een uitzendkantoor dat zich specifiek op 60-plussers richt, vond Loose die ervaren werknemers. “Het zijn mensen die voordien bij grote internationale bedrijven werkten, maar daar louter omwille van hun leeftijd moesten vertrekken. Terwijl ze tonnen ervaring hebben. Ik ben eigenlijk verbaasd dat die bedrijven die mensen zomaar laten gaan, en tegelijk natuurlijk blij dat wij ze kunnen aanwerven.”

Pieter Loose Beeld Tine Schoemaker

De oudere krachten hebben bij Ekopak niet per se een leidinggevende functie. “Ze draaien mee in het team. Maar doordat ze al wat watertjes hebben doorzwommen, brengen ze rust. Hun jongere collega’s kunnen op hen terugvallen, als een opa waarbij je als klein kind te rade kan gaan.”

“Wij werken met de nieuwste technologieën. De kennis daarover vind je wel bij jonge mensen. Maar door hun ervaring kijken de oudere werknemers met een ander perspectief naar projecten. Ze stellen de juiste vragen, wijzen op uitdagingen waar de jongeren nog niet aan hadden gedacht. Het gevolg is dat we betere discussies hebben, betere plannen maken, en efficiënter werken.”

Dat oudere werkkrachten te duur zouden zijn, klopt volgens Loose dan ook niet. “We nemen hen net aan omdat ze ons bedrijf completer maken en extra waarde creëren.”

Zowel vanuit het standpunt van de firma, als voor de oudere werknemers zelf, is het volgens Loose essentieel dat hun talenten optimaal worden benut. “Het kan toch niet de bedoeling zijn dat 60-plussers massaal pakjes gaan rondbrengen of dat elk bedrijf een bepaald quotum zestigplussers moet halen? Daar wordt niemand gelukkig van. Voor heel wat mensen is de overgang naar het pensioen te bruusk. Ik merk dat ouderen graag nog willen werken, zolang ze het gevoel hebben dat hun ervaring en expertise ertoe doen en worden gewaardeerd.”

Erwin Declerck (62) leidt installateurs van digitale meters op: ‘Ik ben niet alleen leraar maar ook een beetje een vaderfiguur’

“Ik leer mijn cursisten meer dan alleen techniek”, zegt Erwin Declerck (62). Als er straks een installateur bij u langskomt om een digitale meter voor elektriciteit, gas of water te plaatsen, is de kans reëel dat die is opgeleid door Declerck. Voor 3DM geeft hij een twee maanden durende cursus aan installateurs in spe. “Dat zijn voornamelijk jonge mensen, met weinig levenservaring. Terwijl je voor deze job toch ook moet weten hoe je omgaat met de mensen bij wie je langsgaat. Daar help ik hen ook bij.”

Declerck is opgeleid als elektricien, maar werkte dertig jaar in uiteenlopende functies voor een grote fitnessketen, de laatste vijftien jaar vanuit Brussel. “Toen ik door de coronacrisis een tijdje thuis zat, besefte ik dat ik genoeg had van dat gependel. Het was tijd voor iets anders, want stoppen met werken wilde ik niet.”

Declerck kan binnen twee maanden in principe met vervroegd pensioen. “Maar door de stijgende levensduurte loop je niet ver met zo’n verminderd pensioen. Het financiële aspect speelt mee, maar ik voel mij vooral nog te jong om te stoppen. Ik heb nog geen kleinkinderen en ben gezond, al kruipt het hele dag rechtstaan om les te geven soms in de kleren. Ik zou zot worden als ik de hele tijd thuis zou moeten zitten. Maar ik wil ook niet om het even wat doen. Ik zie mijzelf geen rekken vullen.”

Erwin Declerck Beeld Nestor

In zijn nieuwe functie zijn de technische kennis en maturiteit van Declerck een ideale combinatie. “‘Is ‘die ouwe’ wel nog mee?’, zie je die gasten in het begin soms denken. Maar eens ze doorhebben dat dat wel degelijk zo is, hebben ze des te meer respect. Ik zal wellicht wat duurder zijn dan een jongere lesgever, maar volgens mij is al die ervaring onbetaalbaar.”

Bij zijn vorige werkgever leidde Declerck al af en toe filiaalmanagers op, dus ervaring met lesgeven had hij al. “Nu geef ik fulltime les aan kleine groepjes, van een achttal cursisten. Sommige hebben helemaal geen technische kennis. Het zijn vaak jonge gasten met uiteenlopende achtergronden, die niet allemaal een vlekkeloos parcours achter de rug hebben. Mijn eigen zoon was op een bepaald moment ook schoolmoe, dus ook daar kan ik over meespreken. We praten samen ook over het leven en het doet deugd dat je die gasten iets kan bijbrengen. In die zin voel ik mij niet alleen leraar, maar ook een beetje pedagoog en vaderfiguur.”