Is de ‘winning streak’ van Antwerp een zegen voor Deurne-Noord? ‘Eindelijk komt onze buurt positief in het nieuws’

Na de beker en de titel won Antwerp FC nu ook de Supercup. Straks volgt mogelijk de Champions League. Welke weerslag heeft het sportieve succes op Deurne-Noord, de buurt rond het ­stadion. ‘Elke dag vliegt er wel een voetbal tegen ons raam, maar het is tenminste geen granaat.’

Ze zag Het Schot thuis op tv, Adriana. 84 is ze en al sinds ze in haar kindertijd van Nederland naar Deurne-­Noord verhuisde, waar haar vader na de oorlog in de glasindustrie kwam werken, is ze supporter van de plaatselijke voetbalclub Royal Antwerp FC. De poster op het venster van haar huis in de Ten Eekhovelei verraadde het al: een foto van kapitein Toby Alderweireld die geruggensteund door al zijn ploegmaats de kampioenentrofee de lucht in duwt, nadat hij met een prachtig schot in de allerlaatste minuut van de allerlaatste wedstrijd zelf voor de beslissing had gezorgd. “Ik ben die avond direct naar buiten gegaan om te zingen en te jodelen”, zegt Adriana. “Ik ben erg muzikaal en ze zeggen dat ik een mooie stem heb.”

Terwijl haar hond almaar dichter tegen haar looprek aanschurkt, wijst Adriana vanuit haar deurgat naar de straat. Rechts is het dak van het Sportpaleis te zien, het concertgebouw dat als een reusachtige bedoeïenentent deze wijk domineert. Links het ‘islamitische culturele centrum van Bosnië en Herzegovina’. En tussen het paleis en de moskee springen enkele leegstaande winkelpanden in het oog. “Vroeger had je hier de ene winkel naast de andere”, zegt Adriana. “Daar zat een pelsmaker, daar was een bakker en daar hadden zakenmensen hun kantoor.”

Maar met de handelaars is ook de middenstand gestorven, en nu is dit een internationale straat. De buren van Adriana komen uit China, Afghanistan en alle hoeken van Afrika. “Maar alleman kent mij”, zegt ze. “Ik heb geen vijanden. Mijn oudste zoon is zelfs moslim geworden.”

Net als de Seefhoek aan de andere kant van de Antwerpse Ring is dit een zogenoemde ‘aankomstwijk’, een dichtbevolkte buurt vol nieuwkomers. Die wonen vaak in slecht onderhouden huizen en strijden tegen armoede, werkloosheid en een slecht imago: ‘de Far West van ’t Stad’ wordt Deurne-Noord weleens genoemd, ook al bevinden we ons hier in het oosten van de stad.

Drugshandel, granaataanslagen, schietpartijen: al jaren komt deze buurt, die geklemd zit tussen de ringweg, het Albertkanaal en het Rivierenhof, negatief in het nieuws.

Tegelijk bestormde voetbalclub Antwerp FC, dat zijn thuiswedstrijden in het Bosuilstadion speelt, ‘De hel van Deurne-Noord’, de voetbalhemel: beker, titel én Supercup werden gewonnen en mogelijk plaatsen Alderweireld en co. zich straks ook nog eens voor de Champions League.

Straalt het sportieve succes af op de gemeenschap die woont tussen het Sportpaleis en het Bosuilstadion, de twee tempels die Deurne-Noord als middeleeuwse stadstorens afbakenen?

Wij tegen de rest

“Aan deze kant van de wijk valt de voetbalgekte al bij al nog wel mee, heb ik de indruk.”

In buurtcentrum SAAMO Dinamo, vlak bij het huis van Adriana, is Chris zojuist begonnen aan haar wekelijks uurtje Nederlands voor anderstaligen. “Als de mensen die ik hier ontmoet al supporteren voor een club, dan is het toch eerder voor Barcelona”, lacht ze. “Maar mijn man en ik zijn wel zeer trots, ja.”

Vandaag is haar enige leerling een man uit Eritrea. Hij stelt zich voor als Girmay, “zoals de wielrenner”, en vertelt dat hij sinds een jaar in Deurne-Noord woont. Op de Bisschoppenhoflaan, de altijd drukke weg die als een slagader door de buurt loopt. “Vanuit mijn appartement zie ik het stadion”, zegt hij. “Maar ik ben er nog niet binnen geweest. Ik doe liever fitness.”

Ook Joke Verlaet, opbouwwerkster in het buurtcentrum, is geen trouwe stadionganger. Al vertelt ze bij een koffie wel dat de voetballiefhebbers die in Dinamo over de vloer komen, de laatste maanden opvallend fier rondlopen. “Maar het succes zou nog wat meer uitgedragen mogen worden naar de hele wijk”, zegt ze. “We merken zeker bij de kinderen en de jongeren dat voetbal een heet item is, maar volgens mij weten veel mensen niet eens hoe dicht bij het stadion ze hier eigenlijk wonen.”

Buurtbewoonster Adriana is fan van Toby Alderweireld en Antwerp. ‘Toen ze kampioen speelden, ben ik direct naar buiten gegaan om te zingen en te jodelen.’ Beeld Tim Dirven

Deurne-Noord laat zich minder gemakkelijk liefhebben dan Deurne-Zuid, het volgens velen ‘paradijselijke’ deel van dit district ten zuiden van het Rivierenhof, waar wel bakfietsen, koffiezaken en opgeknapte herenhuizen te vinden zijn. “Voor een geldautomaat moet je hier bijvoorbeeld al de fiets nemen”, zegt Verlaet. “En huisartsen zijn ook een probleem aan het worden. Anderzijds zijn de huizen hier wel nog betaalbaar in vergelijking met andere wijken in de stad. Maar de kwaliteit van de huizen is over het algemeen dan weer minder.”

Verlaets moeder hield jarenlang een boekenwinkel in de Ten Eekhovelei, en sinds 1999 is ze zelf aan de slag bij Dinamo. “Toen woonden hier vooral veel Marokkaanse families”, zegt ze. “Sindsdien is Deurne-Noord veel internationaler geworden. Het is ook een heel jonge buurt, waar helaas nog maar weinig aantrekkelijke pleinen of parken zijn. De parkeerdruk is integendeel heel hoog.”

Toen Verlaet bij Dinamo begon, had Deurne-Noord wat weg van een vergeten buurt. Het was zoeken naar stedelijke diensten en het eilandgevoel onder de bewoners was groot: wij tegen de rest van ’t Stad, die mentaliteit.

Ondertussen is er een directe metrolijn naar het centrum bijgekomen en knapten heel wat oudere arbeiders hun huizen op. Noem dit een kansarme buurt en de bewoners steigeren. “Er is hier veel trots”, zegt Verlaet.

Bovendien zijn ook de werken aan de Oosterweelverbinding begonnen en onlangs werden de plannen voor Ringpark Het Schijn, dat Deurne-Noord en Borgerhout met elkaar moet verbinden, aan de bewoners voorgesteld. “Dat men in groen investeert, is een goede zaak”, zegt Verlaet. “Maar wij hopen vooral dat de prijzen over enkele jaren niet ineens de hoogte in zullen schieten en dat de mensen die hier nu al wonen zullen kunnen blijven.”

Zwerfvuil en wegenwerken

In de Kronenburgwijk, tussen het Albertkanaal en de Bisschoppenhoflaan, boren, zagen, kloppen en pleisteren werkmannen er overal op los. In veel voortuinen liggen planken of isolatiemateriaal, vaak met een brommer ernaast, terwijl de straten met zwerfvuil zijn bezaaid.

Een graffititekening bij een betonnen voetbalveldje toont een scène uit Grand Theft Auto; Het Schot van Toby Alderweireld is nog nergens vereeuwigd.

Begin juli hoorden de bewoners hier midden in de nacht integendeel twee explosies. De politie kwam ter plaatse, stelde beschadigingen aan een omheining en een geparkeerde wagen vast en onderzoekt nu een link met het drugsmilieu.

Onlangs sloot de laatste krantenwinkel van de wijk de deuren. Uitbaatster Lia, Antwerp-fan van het eerste uur, ging met pensioen en blikte in Gazet van Antwerpen met weemoed terug. Ze sprak over de onophoudelijke wegenwerken in de buurt en de overvallen die ze moest ondergaan. “Als er iets te doen is in het Sportpaleis zijn we blij, want dan is er politie”, zei ze eerder al. Vandaag bespiedt een enorme veiligheidscamera de voorbijgangers in haar straat.

In de Bisschoppenhoflaan volgen de autogarages, bandencentrales en carwashes elkaar in snel tempo op. Hier woont Laurit Krasniqi, de enige speler uit Deurne-Noord in het eerste elftal van Antwerp FC. Op zijn 12de verhuisde de verdediger vanuit Kosovo hierheen. “Ik ben altijd in Deurne-Noord naar school geweest en ging er altijd voetballen op de pleintjes”, zegt hij aan de telefoon. “Dat ik nu kampioen ben geworden met Antwerp is dus speciaal. Ik merk het aan de reacties van de buren: voetbal kan veel mensen raken. Er leven hier zoveel nationaliteiten door elkaar, op mijn school zaten kinderen uit 62 verschillende landen, maar sport brengt alle mensen samen.”

Speelt een van deze jongens over een paar jaar bij The Great Old? ‘We willen de jongeren meer toekomstperspectief geven’, klinkt het op de Bosuil. Beeld Tim Dirven

Ook Willem Ardui van het hiphopduo blackwave. groeide hier op. “Als de wind goed zat, hoorden we op zondag de gezangen van het stadion tot bij ons thuis”, zegt hij. Vandaag woont Ardui in Borgerhout, en ook zijn vrienden hebben Deurne-Noord verlaten. “Mijn ouders wonen er wel nog”, zegt hij. “Maar ik ken niemand van mijn leeftijd die daar iets heeft gekocht. De tijd is er precies wat blijven stilstaan en het voelt toch als net te ver buiten de stad aan om je er te gaan settelen.”

Op de hoek van de Lakborslei en de Te Couwelaarlei is een snackbar verzegeld door de politie. Wat verderop is ook een gokkantoor een maand gesloten, nadat er tijdens een politiecontrole een handel in drugs werd vastgesteld.

Ardui: “Deurne-Noord heeft een slechte reputatie, maar ik heb me er altijd veilig gevoeld. Ook ’s avonds. Zolang je zelf niets te maken hebt met dat milieu, kom je er niet mee in aanraking. Het is echt een andere wereld, of zo voelt het toch.”

In de Confortalei zijn de huizen smal en laag. Een plat dak is hier de norm. Gebouwd in het interbellum trok deze sociale woonwijk vooral haven- en fabrieksarbeiders aan. ‘De meest opvallende Confortawoningen zijn die met twee woningen onder één dak en twee voordeuren in dezelfde gevel’, valt te lezen op de site Schatten van Deurne. ‘Hier en daar zijn de gevels gespiegeld, zodat je vier voordeuren naast elkaar ziet.’

Honderd jaar na de oplevering zijn veel huizen aan renovatie toe. Niet simpel: omdat de aannemer destijds bespaarde op bouwmaterialen delen soms wel vijf huizen nu een riolering.

“Het is geweldig om hier te wonen”, zegt Bennie desalniettemin. In een rood-wit trainingspak van Antwerp FC haast hij zich samen met zijn twee dochters naar de aankomende tram. “Ik ben opgegroeid in de Seefhoek, maar ondertussen woon ik al meer dan tien jaar in Deurne-Noord. Nu den Antwerp weer opleeft komen we eindelijk ook eens positief in het nieuws.”

Schoenen van Dembélé

Door het kronkelige stratenplan en het gebrek aan een centrale ontmoetingsplek is het gemakkelijk verdwalen in Deurne-Noord. En zoals altijd brengt het dwalen ook nu weer schoonheid: in de Jan Peetersstraat biedt iemand via een foto aan het raam een ‘orthopedische 3 wielerfiets’ aan. ‘Met elektromotor. Kleur: blauw. Als nieuw, 1 maal gebruikt. Model: Easy Rider.’

Het nabijgelegen Bisthovenplein is stil en leeg. Twee jongens hollen tussen de plassen een voetbal achterna.

“Als ik vroeger naar een pleintje ging, was het sowieso vol”, had Laurit Krasniqi nog gezegd. “Als ik nu voorbijkom op de fiets zie ik op de pleintjes veel minder jongeren voetballen. Ze spelen liever op hun computer of op hun telefoon. Of ze zijn al bezig met geld verdienen.”

Aan de gevel van een hoekhuis op het Bisthovenplein is een paar vergulde voetbalschoenen opgehangen. Ze zouden van Mousa Dembélé zijn, de voormalige Rode Duivel die hier ooit voetbalde met zijn vrienden.

Jarenlang was het plein berucht als pleisterplaats van hangjongeren en dealers. “Maar de situatie is de laatste jaren gelukkig wel verbeterd”, zegt een buurman. “Toen we hier dertien jaar geleden kwamen wonen, zat het plein vol bendes. Lawaai, drugs, de netten van het voetbalveldje die in brand werden gestoken: elke nacht was het wel iets. Ondertussen zijn die bendes weg. Dat scheelt, maar het is nog altijd niet perfect. Het is nu vakantie, maar door het jaar ligt het hier vol afval. En elke dag vliegt er wel een voetbal tegen ons raam. Maar we mogen niet klagen: het is tenminste geen granaat.”

‘Dit is een heel jonge buurt, waar helaas nog maar weinig aantrekkelijke pleinen of parken zijn’, zegt een bewoonster. Beeld Tim Dirven

Café The Royal, vlak bij het Bosuilstadion. ‘Vroeger was dit een dokwerkerswijk, en dat stoere imago is blijven plakken.’ Beeld Tim Dirven

Hoe dichter je bij het voetbalstadion komt, hoe meer voetbalvlaggen en -sjaals je in het straatbeeld ziet. Aan het kruispunt van de Ter Heydelaan en de Alfons Schneiderlaan wapperen aan de verlichtingspalen rode en witte vlaggen. The Great Old, wellicht het bekendste supporterscafé van Antwerp FC, is dicht. Op deze ochtend na het behalen van de Supercup getuigen de lege biervaten op het terras van veel supportersgeluk.

“De laatste jaren zijn er helaas veel volkscafés verdwenen”, zegt Ignace Bruggeman, ‘buurtregisseur’ van Deurne-Noord, in zijn kantoor naast basisschool De Trampoline. Dagelijks zoekt hij naar oplossingen voor de overlast en de samenlevingsproblemen in de wijk. “Maar wat Tom Waes onlangs nog grappend zei, dat je geen Antwerp-supporter met meer dan twee tanden vindt, klopt al lang niet meer. Op de tribunes zie je vooral veel witte mensen, dat is waar, maar binnen die groep is de diversiteit groot: ingenieurs, advocaten, arbeiders, ze zijn er allemaal. Voetbal is voor iedereen een uitlaatklep.”

Bruggeman groeide op in de schaduw van het Bosuilstadion: vanuit zijn jongenskamer kon hij met een verrekijker het scorebord bespieden. En nog altijd klopt zijn hart rood en wit. “Maar de laatste jaren is het wel in een razend tempo een professionele topclub geworden”, zegt hij.

“Het volkse is er wat af”, haakt een collega, die zijn naam liever niet in de krant ziet, in. “Vroeger had je nog een café in het stadion en mochten de supporters alle trainingen volgen. Nu zijn veel trainingen gesloten voor het publiek en is het stadion door de week geen ontmoetingsplek meer.”

Bruggeman: “Anderzijds heeft de club nu veel meer centen en wendt ze die gelukkig ook aan om de jeugd- en communitywerking uit te breiden. Ze willen hun licht duidelijk over de hele buurt laten schijnen.”

Het recente succes brengt zo te horen meer fierheid met zich mee, maar ook meer overlast.

Bruggeman: “De stad en de club werken samen om de netheid en de mobiliteit te bevorderen en de overlast in te perken. In het horecacharter staan bijvoorbeeld duidelijke afspraken. Maar ondanks al die inspanningen krijgen we toch nog altijd behoorlijk wat klachten over de files op matchdagen, het lawaai en het wildplassen rond de cafés en de vele lichtjes op het stadion die ook schijnen op dagen dat er geen wedstrijd is.”

De collega: “Klagen zit in het DNA van de Deurnenaar. Maar als iedereen over hetzelfde kan klagen, zorgt voetbal natuurlijk ook voor verbinding.”

Bruggeman: “Deurne-Noord is van oorsprong een arbeiderswijk waar veel dokwerkers woonden. Daardoor heeft het altijd al een stoerdere reputatie gehad. Nu is het vooral een aankomstwijk, maar dat imago is gebleven.”

De collega: “Het wordt zelfs commercieel gerecupereerd. Je ziet hier steeds meer jongeren rondlopen in een zwarte kaptrui waarop in blokletters DRNNRD gedrukt staat. Het merk Deurne-Noord verkoopt precies. Ook bij jonge gasten uit andere delen van de stad, die waarschijnlijk de hele week braaf naar school gaan en in het weekend wat ruig willen komen doen.”

Bruggeman: “We moeten het schijnen van de zon niet ontkennen, maar al die nieuwsberichten over die granaataanslagen stellen Deurne-­Noord in een te negatief daglicht. De huizen zijn hier doorgaans klein en de gezinnen groot, onvermijdelijk zorgt dat voor wrevel. Maar dat is niet alleen hier zo, net zoals de polarisering tussen oudere autochtonen en jongere allochtonen niet typisch is voor Deurne-Noord.

“Wat er wel is bijgekomen, is de aantrekkingskracht van het drugscircuit om op korte tijd veel geld te verdienen. Dat is een zeer ­spijtige zaak.”

Onophoudelijke wegenwerken: een van de plagen van Deurne-Noord. Beeld Tim Dirven

Tussen de serviceflats en de woontorens doemt de tweede tempel van Deurne-Noord op. Geen bedoeïenentent, maar een blinkend spiegelpaleis deze keer. De voorbije jaren is het Bosuilstadion flink gemoderniseerd.

Op het kunstgrasveld voor de ingang werken afgeserveerde jongens zoals Michael Frey en Birger Verstraete een looptraining af. Basisspelers als Toby Alderweireld, Vincent Janssen of Arthur Vermeeren krijgt de voorbijganger niet te zien.

Wie blijft, wie vertrekt en wie komt erbij? Vragen die bij elk nieuw seizoensbegin opduiken. Volgende week kent de club in elk geval zijn tegenstander in de play-offronde van de Champions League, die eind augustus wordt gespeeld.

“Maar daarnaast willen we dit seizoen ook de banden met de buurt verder aanhalen”, zegt Mark Bogaerts. “Dat gebeurde vroeger ook al wel, maar nu wordt er veel meer tijd en ruimte voor vrijgemaakt.”

Eind vorig jaar trad Bogaerts bij Antwerp FC in dienst als Football Social Responsibility Manager. Hij groeide op in Deurne-Noord en werkte eerder als buurtsportwerker en bibliothecaris in de wijk. Nu probeert hij de brug te slaan tussen club en buurt. “We willen de kracht van voetbal, en de kracht van Antwerp, gebruiken om een maatschappelijke meerwaarde te creëren”, zegt hij. “De uitstraling van Antwerp gaat verder dan deze stad, maar onze focus ligt in eerste instantie wel op de wijken dicht bij het stadion.”

Vanaf zijn werkplek in de hoofdtribune ziet hij ze beneden liggen: de containerklassen, de pleintjes, de straten waar de hele wereld samenvloeit.

In een loge waar bedrijfsleiders de avond tevoren nog champagne dronken steekt Bogaerts een pleidooi af over maatschappelijk verantwoord ondernemen, voetbal als sociale hefboom en de vier pijlers van zijn beleidsplan: educatie, inclusie, duurzaamheid en gezondheidspreventie.

“We willen de jongeren uit de buurt weer meer toekomstperspectief geven”, zegt hij. “Alleen al in deze club zijn er zoveel mogelijkheden: niet alleen als voetballer of als trainer, maar ook als kinesist, kok, poetshulp, verkoper, IT’er of socialemedia-expert kun je hier terecht.”

De voorbije maanden zette Bogaerts een hele waaier van activiteiten op. Projecten rond stiptheid, orde en discipline op scholen in de buurt; rondleidingen in het stadion, maar ook in de Mechelse Dossinkazerne; samenwerkingen met daklozenorganisaties, armoedeverenigingen en de universiteit; aandacht voor diabetes, mensen met een beperking en obesitas; een e-sporttraject met jongeren uit de wijk.

“We willen een duurzame verbinding maken tussen onze spelers en de lokale gemeenschap”, zegt Bogaerts. “We maken van onze spelers, die vaak als goden worden aanzien, mensen en tegelijk tillen we de mensen van Deurne-Noord, die dikwijls uit een moeilijke thuissituatie komen, een beetje op.”

Pegel

Op de hoofdtribune houdt het zeurderige geluid van bladblazers aan. Plastic drinkbekers vliegen in het rond. Aan de overkant staat de iconische tribune 2 nog altijd recht. De discussie tussen Antwerp-topman Paul Gheysens en Tania Mintjens, de eigenares van de stadiongrond, duurt voort. Komt er straks een nieuw stadion en verhuist The Great Old na al die jaren uit Deurne-Noord?

Hoe dan ook is het gras hier nog altijd voldoende groen. Het lijkt wel weggeknipt uit een werk van David Hockney.

Begin juni zagen duizenden fans hier op een groot scherm Het Schot van Toby Alderweireld vertrekken; Antwerp speelde die zondagavond uit op Racing Genk.

‘Een bal vertrekt van de voet’, schreef Humo-journalist Jan Hertoghs, zelf een kind van Deurne-Noord, niet veel later. ‘Op het grote scherm in het Bosuilstadion hebben we die voet niet gezien. Wel de bal die in voetbaltermen een knal, een pegel, een schicht, een kogel, en soms zelfs een raket wordt genoemd. Het raketschot verdwijnt in de winkelhaak, in die hoek van 90 graden en geknoopt touw waar geen bal ooit van is teruggekomen. Er is een explosie, een uitbarsting, een orkaan van vreugde.’

Hemel en hel liggen dicht bij elkaar, hier in Deurne-Noord.