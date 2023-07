Is de Tour beslist? ‘Vingegaard is gewoon beter in deze Tour. Deze prestatie is echt van een andere planeet’

Jonas Vingegaard heeft zichzelf vandaag steviger in het geel gezet in de Tour de France. In de tijdrit was hij 1 minuut en 38 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. ‘Een onwaarschijnlijke oplawaai’, analyseert sportjournalist Hans Vandeweghe.

Kennen we na vandaag de winnaar van de Tour?

“Dat denk ik wel. Het zou al moeten zijn dat er een spectaculaire crash komt of dat Vingegaard ziek wordt, maar dat ziet er toch niet naar uit. Vingegaard heeft Pogacar vandaag een onwaarschijnlijk oplawaai gegeven. Zowel in tijd als op mentaal vlak. Dit moet toch serieus zijn aangekomen bij Pogacar. Hij zal nu naar de cijfers kijken en beseffen dat Vingegaard niet alleen minder weegt, maar ook op dit traject van 22 kilometer gewoon meer vermogen trapt.

“Ik heb het in mijn column eerder nog voorspeld dat in de derde week duidelijk zou worden dat Vingegaard er als winnaar zou uitkomen. Vingegaard is gewoon beter in deze Tour. Dit is echt een prestatie van een andere planeet.”

Hoe verklaar je dat hij het beter doet dan Pogacar?

“Er zijn meerdere redenen. Ten eerste is Pogacar een ander type renner. Hij kan op alle domeinen wel presteren. Zo kan Pogacar bijvoorbeeld een Ronde van Vlaanderen winnen, maar dat zal Vingegaard nooit doen. De voorbereiding van Pogacar was ook niet ideaal, denk maar aan zijn val in Luik-Bastenaken-Luik.

“Pogacar is ook niet zo goed getraind als Vingegaard. Vingegaard heeft met Tim Heemskerk en Mathieu Heijboer twee trainers die alles weten van de fysiologie die Vingegaard nodig heeft om te winnen. Terwijl de vaste trainer van Pogacar, Iñigo San Millán, ook nog werkt als dokter in Denver, Colorado. Pogacar heeft zijn trainer met andere woorden niet altijd bij zich.

“Pogacar is wel een heel goeie renner, maar zijn ploeg, UAE, doet alles anders dan die van Vingegaard, Jumbo Visma. Die kun je echt vergelijken met Red Bull in de Formule 1. Zij weten gewoon waar ze mee bezig zijn. Dat zag je in de rust die ze uitstralen: ze tonen controle en hebben die ook. Vingegaard en Jumbo Visma zijn beter in alles rond te krijgen, zowel van materiaal als voorbereiding, enzovoort. Daar schort het bij Pogacar en UAE toch aan.

“Pas op, Pogacar heeft zeker potentieel. Maar dan zou hij een heel seizoen ten dienste moeten stellen van de Tour de France. Pogacar probeert het hele jaar door koersen te winnen, Vingegaard zet alles op de Tour en die zal je hierna even niet meer in grote vorm zien. Pogacar zou dat ook moeten doen. Kilo’s verliezen, maar zien dat hij genoeg watt kan blijven aanhouden. Als je het zo bekijkt, ziet het er dus niet goed uit voor Pogacar de komende jaren.”

Pogacar wisselde tijdens deze tijdrit nog van fiets voor de laatste klim. Was dat een goede beslissing?

“Uiteindelijk hebben ze dat volgens mij vooral gedaan om zich aan het plan te houden. Maar als je kijkt naar de tijden, dan zie je dat hij daarvoor ook al sneller had moeten rijden. Dan zie je dat Pogacar in de eerste klim tijd heeft verloren en in de derde, maar ook op het tweede stuk, dat plat was en waar het dus sneller had moeten kunnen gaan.

“Je ziet dat Pogacar deze Tour wel kleine prikjes wil geven aan Vingegaard, maar dat Vingegaard en Jumbo Visma dan gewoon volledig doorprikken. Dit was echt een demonstratie van Vingegaard.”

Wout van Aert moest alleen Pogacar en Vingegaard voorlaten in deze tijdrit. Hoe schat je zijn prestatie in?

“Van Aert heeft zich natuurlijk al wel getoond in deze Tour en heeft ook al veel werk verricht, maar hij heeft zich nog niet echt kapotgereden. Hij zal dus nog wel energie gehad hebben voor deze tijdrit, al wist hij natuurlijk wel op voorhand dat Vingegaard sneller zou gaan.

“Vingegaard heeft Van Aert trouwens vorig jaar de tijdrit laten winnen in de Tour. Hij stond toen zelf aan de leiding maar heeft Van Aert dan toch de zege gegund. Dat zie je duidelijk in die Netflix-documentaire over de Tour.

“Op zich ben ik niet verbaasd over de uitslag van deze tijdrit, maar wel over het tijdsverschil.”

Wat mogen we de komende dagen nog verwachten?

“Morgen staat er een hele lange klim op het programma. Vingegaard staat nu bijna op twee minuten voorsprong, de kans bestaat dat hij morgen opnieuw wil uithalen.

“Als Pogacar wat gerecupereerd is, kan hij misschien wat achterstand goedmaken. Maar op camera zag hij er toch niet zo goed uit. Hij kan misschien een halve minuut terugpakken, maar voor hetzelfde geld pakt Jumbo Visma morgen opnieuw uit.

“Later deze week is er ook nog een rit door de Vogezen. Dat is wel een echte rit voor Pogacar. Maar tegen dan zal de strijd al wel gestreden zijn.”