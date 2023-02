Is de tijd van zwart geld in amateurclubs voorbij? ‘Op dit niveau moet voetbal gaan over spelplezier en vriendschap, niet over geld’

Geen zwart geld meer in het amateurvoetbal, dat is de strijd die Voetbal Vlaanderen wil aangaan met strengere regels rond de RSZ-bijdragen. Maar of het lukt om 200 euro in het envelopje van de voorzitter en de 2.500 euro tekengeld uit te roeien? ‘Dankzij een sponsor van de club heb ik 1.500 euro per maand extra. In het zwart’, getuigt een speler uit eerste provinciale. Een blik onder tafel en in de envelopjes in kleedkamer en kantine.

2.500 euro tekengeld onder tafel? Een winstpremie van 600 euro? Spelers die ieder jaar verkassen naar een club in de buurt die 50 euro per maand méér betaalt als vaste onkostenvergoeding? Een envelop van een privésponsor met 200 euro cash elke maandag voor training? Het is in het amateurvoetbal nog steeds vaste prik, zo zeggen verschillende betrokkenen - spelers, trainers, clubbestuurders - die we over geld in het voetbal in de lagere reeksen spraken. Verhalen genoeg, in kantines en kleedkamers, maar liever toch anoniem in de krant. “Iedere speler weet ongeveer wat zijn ploegmaats verdienen”, zegt een voorzitter van een tweedeprovincialer in Vlaams-Brabant. Zijn club is ambitieus en lokt daarom betere voetballers met hogere premies. “Jonge spelers krijgen maximaal 70 euro per punt, de mannen die het verschil moeten maken verdienen 100 euro per punt. We geven ook een vaste onkostenvergoeding, die varieert van 75 tot 250 euro per maand.”

1.500 euro extra per maand

“Nieuwe regels? Daar hebben ze niks van gezegd toen ik mijn transfer onderhandelde.” Aan het woord: een voetballer die nu in derde nationale in Antwerpen speelt, maar volgend seizoen overstapt naar een club in eerste provinciale. Een niveau lager, maar hij gaat er niet minder verdienen. “Dankzij privésponsoring”, zegt hij. Zijn nieuwe club heeft namelijk een sponsor die een aantal spelers buiten de clubkas betaalt. Cash. “Elke week een envelop van 150 euro, plus een winstpremie: 50 euro voor een gelijkspel en een verlies, 300 euro voor een gewonnen match. Met de voorwaarde dat de premies stoppen als we 50 punten behalen. Zo kunnen ze het toch een beetje budgetteren. Maar als we drie op de vier wedstrijden winnen - wat toch de verwachting is - verdien ik in goeie maanden toch 1.500 euro extra.”

“Dat tikt mooi aan, naast mijn loon als bediende. Toen ik jong was, heb ik altijd elitevoetbal gespeeld en droomde ik ervan om profvoetballer te worden. Op mijn zeventiende had ik in de gaten dat ik net niet goed genoeg was en beter kon gaan studeren. Voetbal is nu een mooie bijverdienste, die mij en mijn vriendin toelaat toch goed te leven en toch al jong een appartementje te kunnen kopen.” En de fiscus dan? “Goh, dat valt toch niet te controleren? De sponsor heeft wel wat cash die binnenkomt en het staat niet in de boekhouding van de club. En 1.500 euro is nu geen bedrag waar je echt gekke dingen mee kan doen om de belastingen te alarmeren.”

Financiële malversaties aanpakken

Met dat soort exuberante bedragen die in het amateurvoetbal circuleren, wil Voetbal Vlaanderen vanaf komend seizoen komaf maken. “Voetbal op dit niveau moet gaan over spelen en vriendschap en willen winnen. Niet over geld”, zegt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen. Het hele plan van de Vlaamse vleugel van de voetbalbond werd geboren tijdens de coronacrisis. De competities lagen stil en toen voetballen toch opnieuw mocht, bleven de kantines en tribunes verplicht leeg, waardoor de amateurclubs de financiële verliezen opstapelden. De clubs vroegen steun van Voetbal Vlaanderen en de bond greep zijn kans om tegelijk de financiële malversaties in het amateurvoetbal aan te pakken.

Eric Serrien, voorzitter K. Hove Sport. Beeld Joel Hoylaerts / Photo News

“We zijn niet blind: dat gebeurt nog altijd”, zegt De Klerck. “Er zijn tal van clubs die hun budgetten en vergoedingen goed geregeld hebben. Maar er blijven ook clubs die in een ratrace zitten en zelfs lidgeld van de jeugdspelers opsouperen aan premies voor de spelers van de eerste ploeg. Dat veroorzaakt situaties dat in een lagere provinciale reeks de ene club elke week duizenden euro moet betalen en de andere het met spelers doet die voor de fun komen shotten. Maar die eerste club hangt dan wel een RSZ-schuld van 200.000 euro boven het hoofd. We hebben liever dat clubs extra geld investeren in hun jeugdspelers, trainers en begeleiders dan in royale vergoedingen voor hun A-kernspelers.”

Jeugdspelers of veel winnen?

Uit de studie van de Belgische voetbalbond onder 1.000 amateurclubs in coronajaar 2020 bleek bovendien ook dat heel wat clubs zelf vragende partij zijn voor een groter financieel evenwicht. Want vergoedingen voor spelers en trainers maken bij amateurclubs gemiddeld 29 procent van het budget uit, maar er zijn grote verschillen tussen clubs. “Met alleen pintjes uit de kantine betaal je geen dikke spelerspremies”, zegt Eric Serrien (57), voorzitter van derdeprovincialer Hove Sport. “De ingrepen vanaf volgend seizoen maken het hopelijk wat eerlijker. Wij betalen niets en het hoeft dus niet te verbazen dat we dreigen te degraderen. Terwijl wij wel zo veel mogelijk van onze eigen jeugdspelers laten doorstromen naar de eerste ploeg. Als je dan moet optornen tegen clubs die zich niet schromen om 10.000 euro te betalen aan één speler, weet je dat het moeilijk wordt.”

Beeld Robby Verdickt

Dus komen er nieuwe regels, na overleg tussen de Belgische voetbalbond en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Want net op het vlak van de RSZ-bijdrage heerst er onduidelijkheid die nu weggewerkt wordt, zegt De Klerck. “Vanaf 1 juli zal een amateurclub maximaal 4.500 euro RSZ-vrij mogen betalen aan een speler, met een maximum van 100 euro per punt. Dat laatste is belangrijk: op die manier wordt de overeenkomst tussen club en speler een ‘kanscontract’ en geen arbeidscontract. De vaste onkostenvergoeding die vele clubs nog betalen, mag dus ook niet meer. Daarnaast voeren we verplichte digitale betalingen in en worden derdenbetalingen - van de voorzitter rechtstreeks aan de speler, bijvoorbeeld - verboden. Clubs moeten ook elk jaar een budget overmaken aan de federatie.”

Ratrace aan banden leggen

Tot slot: de vergoeding van 4.500 euro is geen absoluut plafond voor spelerspremies. “Een club die een speler 10.000 euro per jaar wil betalen, kan dat nog altijd”, zegt De Klerck. “Maar dan zal die speler een contract moeten sluiten als (deeltijds) betaald sportbeoefenaar of als werknemer en moet de club voldoen aan de RSZ-regels. Clubs in de reeksen net onder het profvoetbal moeten trouwens minstens vijf betaalde spelers hebben om een licentie te krijgen. De nieuwe regels zijn vooral bedoeld om in lagere nationale reeksen en in het provinciaal voetbal de financiële ratrace tussen clubs aan banden te leggen.”