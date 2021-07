Is de schade aan mijn huis verzekerd? En wat met mijn auto?

Wie betaalt de schade aan de huizen?

Sinds 2007 zijn overstromingen standaard gedekt in elke brandverzekering eenvoudige risico’s. Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, raadt iedereen die schade geleden heeft aan om contact op te nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon. “Die zal de nodige bijstand verlenen, dringende vragen beantwoorden en praktische wenken meegeven. In tweede instantie zal de verzekeraar de regeling van de schade in goede banen leiden en een eventueel bezoek van een expert inplannen.” Het is een goed idee om foto’s te nemen zodra het water is weggetrokken en de schade zichtbaar is.

Belangrijk om te weten is dat niet enkel de herstellingskosten worden vergoed: ook de kosten om alles op te ruimen, eventueel af te breken en de kosten omdat u tijdelijk elders moest wonen, komen in aanmerking om vergoed te worden. De inboedel is normaal verzekerd via de woningverzekering. Als er iets stuk is, gooit u dat best nog niet weg, maar bewaart u het tot er een expert is langs geweest.

Wat met de schade aan auto’s?

Heel wat auto’s die op straat geparkeerd stonden, zijn de voorbije dagen kopje onder gegaan. Auto’s die een omnium of kleine omnium hebben, zijn verzekerd tegen natuurrampen. Eigenaars kunnen dus de autoverzekering aanspreken. Wie zijn auto minimaal verzekerd heeft, moet zelf voor de kosten opdraaien, tenzij de overheid de overstromingen als natuurramp erkent. Die kans is heel groot, volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

De kans dat deze auto's in Purgatoire nog goed zullen rijden, nadat het water is weggetrokken, is klein. Beeld Photo News

Zal de overheid tussenkomen?

Het Vlaams Rampenfonds komt in uitzonderlijke gevallen tussen om materiële schade na een natuurramp deels te compenseren. Die natuurramp moet dan wel als dusdanig door de Vlaamse regering erkend zijn.

Volgens Jambon heeft het er alle schijn van dat dat zal gebeuren. De Vlaamse regering moet nog wachten op de nodige adviezen van het Vlaams Rampenfonds, het KMI en de Vlaamse Milieumaatschappij, voor ze de noodsituatie als ramp kan erkennen. “Maar als ik de parameters bekijk, en zonder op die adviezen vooruit te willen lopen, denk ik dat alles wel in die richting wijst”, aldus Jambon.

Welke schade wordt vergoed door het Rampenfonds, als dat tussenkomt?

Niet alle materiële schade na een natuurramp komt in aanmerking voor een schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds. Er is een franchise van 500 euro voor schade aan private goederen. De eerste 500 euro krijgt u dus niet terugbetaald. De goederen mogen ook niet verzekerbaar zijn door uw eigen brandpolis. Een auto die niet onder een carport of binnen stond, komt in aanmerking. Als die auto helemaal stuk is, krijgt u maximaal 12.000 euro terugbetaald.

Schade aan de tuin, uw zwembad of tuinhuis komt niet in aanmerking, voorwerpen die makkelijk te verplaatsen of uiteen te halen zijn - zoals een tuintafel of tentje - evenmin. De verdere voorwaarden kunt u hier raadplegen.

Schade aan de tuin of voorwerpen die erin staan - zoals een paraplu, speelgoedhuisje en zwembad hier in Rochefort - worden noch door een gewone brandverzekering, noch door de overheid vergoed. Beeld BELGA

Geraak ik met de auto op mijn bestemming?

Door het noodweer zijn lokaal straten afgesloten en dus is het niet overal even evident om u met de wagen te verplaatsen. Op de autosnelwegen valt de overlast goed mee. Gisteren waren er plaatselijk problemen, maar die zijn grotendeels achter de rug. “Op de dynamische kaart van het Vlaams Verkeerscentrum - die ziet u hier - krijgt u alle info over problemen op hoofdwegen en autosnelwegen in Vlaanderen”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx.

Ook heel lokaal kunnen straten afgesloten zijn. “Die info wordt nergens gecentraliseerd. Als je weet dat je door een bepaald dorp of gemeente moet, kan je op voorhand even de sociale media van die plaats raadplegen, om te kijken of er daar wegafsluitingen worden aangekondigd.”

Info over de wegen in Wallonië vindt u op de website van Trafiroutes. Als u naar het buitenland moet, kan u bij de buitenlandse collega’s van het verkeerscentrum terecht. Een lijst van alle websites per land vindt u hier.

Hoe uitzonderlijk is dit regenweer?

Om deze storing te kunnen vergelijken moeten we al terug naar september 1998 en augustus 1996. Tijdens die laatste elf dagen van augustus 1996 viel in Ukkel in totaal liefst 158,8 liter aan neerslag, terwijl dat in een normale augustusmaand slechts 69,6 liter is. Storingen als deze met periodes van 24 tot 48 uur aan aanhoudende regen komen vaker in het ‘winterhalfjaar’, in de herfst en winter, voor. Als er in de zomer problemen zijn, worden die doorgaans door onweer veroorzaakt.

“Voor de derde opeenvolgende maand is er nu al meer neerslag gevallen dan normaal”, zegt weerman David Dehenauw. Afgelopen juni werd in Ukkel al 121 liter opgevangen, terwijl dat normaal 70,8 liter is. Idem met mei: 85,8 liter tegen 59,7 liter anders.

Waarom regent het zo veel?

De grote schuldige van dit alles is een zogenaamd occlusiefront: een krullend raakpunt van een koufront en warmtefront dat net boven België ligt. Dehenauw: “Normaal trekt zo’n occlusiefront snel voorbij ons land — enkele uren regen en gedaan. Maar nu leunde dit front aan tegen een lagedrukgebied boven Duitsland dat ook niet weg kan. Want dat gebied zit op zijn beurt geblokkeerd tussen twee hogedrukgebieden in West-Frankrijk en Rusland. En dus blijft ook dit occlusiefront onvermijdelijk hangen.” Met alle zondvloed vandien.

Is dit een gevolg van de klimaatopwarming?

“Deels”, stelt David Dehenauw. “De klimaatverandering zal niet zelf weerfenomenen veroorzaken, maar kan ze wel versterken. En ze maakt de straalstroom sowieso luier en minder mobiel dan vroeger. Als het temperatuurcontrast tussen de Noordpool en de Kreeftskeerkring (denkbeeldige lijn om de aarde op 23 graden noorderbreedte, red.) groot is, zal de straalstroom sneller bewegen. Alleen is de Noordpool de voorbije jaren serieus opgewarmd — denk aan de recente hittegolven in Siberië en Canada — en is het temperatuurcontrast dus beduidend kleiner geworden. Waardoor de straalstroom trager beweegt. En hierdoor kan het weerbeeld boven grotere gebieden meerdere weken min of meer onveranderd blijven.” Zoals de kaart van Europa zich de voorbije weken liet opdelen in een nat en kil West-Europa en een zeer warm Oost-Europa.

“Dan is het zaak net aan de ‘goede’ kant van die straalstroom te belanden. Lig je ten zuiden van die stroom, dan krijg je mooi en droog weer, zoals dat de vorige zomers in België vaak het geval was. Maar beland je ten noorden van die stroom, dan krijg je helaas te maken met forse buien, onweders en wateroverlast, zoals nu.” Al betekent dit niet - zo benadrukt Dehenauw - dat vanaf nu élke Belgische zomer automatisch extreem zal worden: “Er kunnen nog altijd normale zomers voorkomen, maar de uitersten zullen wel vaker voorkomen dan vroeger. Zowel qua hitte en droogte als qua wateroverlast.”