Is de reputatie van Cambridge een half miljard euro waard?

De universiteit van Cambridge wil mogelijk een samenwerking aangaan met de Verenigde Arabische Emiraten. De deal omvat bijna een half miljard euro, maar is volgens critici ‘een gevaarlijk precedent’.

Het zou de grootste donatie zijn die de universiteit van Cambridge ooit heeft gekregen: 400 miljoen pond (468 miljoen euro), verspreid over een periode van tien jaar. Maar wetenschappers en mensenrechtenorganisaties roepen de universiteit op het geld niet aan te nemen, vanwege de gulle schenker die erachter zit: de Verenigde Arabische Emiraten. De donatie zou onderdeel zijn van een verdere samenwerking met de VAE. Het zou volgens critici een manier zijn om de niet al te beste reputatie van de Emiraten op te vijzelen.

De deal moet een samenwerking tussen de universiteit en “verschillende onderwijs, regerings- en zakenpartners in de Emiraten” tot stand brengen van zeker tien jaar, blijkt uit interne documenten van de universiteit die de Britse krant The Guardian heeft ingezien. Ook moet er een speciaal instituut worden opgericht gevestigd in de Emiraten, dat zich zou moeten richten op islamitische kunst en cultuur, techniek en alternatieven voor fossiele brandstoffen. Mogelijk zullen ook medewerkers van Cambridge er lesgeven.

‘Uiteindelijk draait het allemaal om geld’

Cambridge was zich bewust van mogelijke ophef, blijkt uit de documenten. Hierin wordt opgemerkt dat er sprake is van een ‘verschil in waarden’ en dat er zorgen zijn over de academische vrijheid in de VAE.

Die zorgen zijn niet ongegrond. Zo werd de Britse doctorandus Matthew Hedges in 2018 gearresteerd toen hij in de Emiraten was voor onderzoek. Hedges werd beschuldigd van spionage en veroordeeld tot levenslang, maar werd na een golf van internationale verontwaardiging na zeven maanden vrijgelaten.

In die zeven maanden werd hij langdurig geïsoleerd en gedrogeerd, wat uiteindelijk leidde tot een zelfmoordpoging. Hedges spreekt zich nu fel uit tegen de mogelijke deal, die volgens hem een “gevaarlijk precedent” schept. Maar het verrast hem niet. “Het draait uiteindelijk allemaal om geld”, zegt hij aan de universiteitskrant van Cambridge.

Een andere context

Toch lijken de scrupules een uiteindelijke samenwerking niet in de weg te zitten. “We zijn ons volkomen bewust van hoe de VAE recent is omgegaan met Britse wetenschappers en andere bezoekers”, is te lezen in de documenten.

“Dit is een drastisch andere culturele en juridische context waar onze medewerkers en studenten misschien niet gewend aan zijn. We zullen voor genoeg ondersteuning zorgen zodat onze medewerkers voorbereid zijn voordat hun werk in de VAE begint.”

Hedges twijfelt aan die steun. “Zodra je daar bent, val je niet onder het gezag van je universiteit, maar onder de rechtsmacht van een autoritaire staat die herhaaldelijk mensenrechten schendt.”

Het algemeen bestuur van de universiteit moet nog instemmen met de plannen, maar volgens de documenten staat rector-magnificus Stephen Toope volledig achter de deal. De verwachting is dan ook dat die er komt.