Is de piek van de vijfde golf bereikt? Besmettingen dalen voor het eerst in vijf weken

Vanaf zondag 26 december, exact vijf weken geleden, ging het dagelijks gemiddeld aantal besmettingen weer omhoog, na de daling van de vierde golf. In die tijd steeg het gemiddelde van iets meer dan 6.000 naar meer dan 52.000, met een absolute piek in dagcijfers van 75.000 vorige week maandag.

Uit de jongste Sciensano-cijfers blijkt nu dat de kentering mogelijk afgelopen woensdag is ingezet, al zal dat de komende dagen nog bevestigd moeten worden. In elk geval werden er tussen 20 en 26 januari elke dag gemiddeld 51.424 besmettingen geregistreerd. Gisteren werd voor de periode tussen 19 en 25 januari nog een gemiddelde van 52.311 besmettingen gemeld. Vergeleken met een week eerder ligt het gemiddelde nog wel 28 procent hoger.

De voorbije dagen was al duidelijk dat de stijging minder snel ging. Volgens Sciensano-viroloog Steven Van Gucht een signaal dat de piek mogelijk in zicht was.

Vraag is nog in hoeverre het plafond van het aantal uitgevoerde tests per dag een rol speelt in het bereiken van de piek. Afgelopen week werden er tot 150.000 tests per dag afgenomen, wat het maximum is. Hoopgevend lijkt in elk geval wel dat de positiviteitsratio niet verder doorstijgt en ook zijn piek bereikt te hebben. 46,34 procent van alle testen was afgelopen week positief.

Ziekenhuisopnames stijgen nog

In de ziekenhuizen gaat de stijging wel nog verder, al vertraagt ze ook daar. Elke dag moeten er gemiddeld 362 patiënten door Covid-19 worden opgenomen, een toename van 30 procent tegenover een week geleden.

In totaal liggen er nu 3.755 patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen. Ook dat is voor de eerste keer sinds 1 januari een lichte daling tegenover de piek van 3.826 patiënten vrijdag. 375 mensen hebben intensieve verzorging nodig, een lichte stijging van 4 procent.