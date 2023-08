Is de Oekraïense vreugde om de herovering van Robotyne terecht? ‘Dit is een pyrrusoverwinning’

De Oekraïners kraaien victorie nu hun leger het dorpje Robotyne heeft ingenomen. Maar is dit nu een grote strategische doorbraak? En zal hun offensief uiteindelijk slagen? ‘Als je alles bekijkt, zijn de resultaten mager.’

Huilende inwoners van Robotyne kusten de Oekraïense soldaten die het dorp binnentrokken, zo is op beelden van het Oekraïense leger te zien. Tranen van geluk rolden over hun wangen. Aarden wegen leiden er langs de kleine huizen die volledig in puin zijn geschoten. Het Oekraïense leger heeft er een maand over gedaan, maar nu is het dus gelukt.

“Onze troepen hebben Robotyne bevrijd en trekken verder naar het zuidoosten”, zegt de Oekraïense viceminister van Defensie Hannah Maliar. Zij proberen volgens haar “ondanks zware vijandelijke tegenstand” op te rukken naar twee andere dorpjes: Novoprokopivka en Ocheretuvate.

In de Oekraïense pers wordt de inname van Robotyne lovend onthaald: de Engelstalige krant The Kyiv Post spreekt over de verovering van een “strategisch belangrijk dorp”. Ook in westerse media komt dit succes op applaus te staan. Vanuit Robotyne zouden de Oekraïners kunnen doorstoten naar Tokmak en vervolgens naar Melitopol.

Als de Oekraïeners die stad aan de Zee van Azov kunnen bereiken, dan slagen ze erin om de landbrug tussen Rusland en de Krim in twee te knippen. Dat is ook het hoofddoel van het offensief waar de Oekraïners enkele maanden geleden mee gestart zijn. De Russen zouden het dan veel moeilijker krijgen om hun soldaten in Oekraïne te bevoorraden.

Volgens militair historicus Tom Simoens (Koninklijke Militaire School) is het begrijpelijk dat Oekraïne nu uitpakt met de verovering van Robotyne, maar dat enthousiasme is volgens hem niet helemaal terecht. “Als de verovering van zo’n klein dorp het grootste succes is,” zegt Simoens, “dan is het toch een teken dat het offensief niet goed loopt. Dat is eigenlijk de realiteit.”

Steppevelden

Sinds de start van het offensief in juni heeft het Oekraïense leger in die sector maar zo'n zes kilometer terreinwinst geboekt. Met de inname van Robotyne zijn de troepen wel door een Russische verdedigingslinie gebroken, maar om verder te trekken naar andere dorpen liggen er nog heel wat netwerken met loopgraven en mijnen in de weg.

Een Oekraïense militair, Olexandr Solon’ko, schetste deze week op Twitter hoe efficiënt de Russische verdediging is. De Oekraïense strijdkrachten moeten zich een weg banen door steppevelden, waar er weinig bomen of gebouwen zijn om zich achter te verschuilen. Elke beweging kan door Russische drones opgepikt worden.

Solon'ko: “Bij elke bomenrij ligt er een loopgravennetwerk en staan er verschillende zware wapens opgesteld: granaatwerpers, machinegeweren, antitankraketten. In de velden hebben ze antitankgrachten gegraven en liggen er mijnen. Ze hebben gewone mijnen tegen tanks en personeel, en meer gesofisticeerde exemplaren. Die liggen te wachten op onze infanterie.”

De Russische “loopgravensystemen" zijn volgens hem met elkaar verbonden via onderaardse gangen. “Die gangen maken het mogelijk om manschappen, wapens en munitie te verplaatsen”, schrijft Solon’ko. “Waar de Russen niet gegraven hebben, liggen mijnen. Daar moet het Oekraïense leger dus door om vooruitgang te boeken.”

De Russen hebben bovendien elite-eenheden laten aanrukken om de Oekraïense opmars te stuiten. De legerleiding heeft een divisie paracommando’s ontplooid bij Robotyne om er de Oekraïners tegen te houden. Ook in de sector rond Bachmoet hebben de Russen keurtroepen ingezet om de Oekraïners terug te drijven.

Die sterke tegenstand maakt nu dat Oekraïne zijn kleine successen niet kan uitbuiten. Volgens Solon’ko was het al een “monumentale taak” om Robotyne in te nemen. “Telkens als Oekraïne door een verdedigingslinie breekt, valt het offensief weer stil”, zegt Simoens. “Zulke pyrrusoverwinningen zijn goed voor het moreel, maar brengen eigenlijk weinig op.”

Het Oekraïense leger zou een doorbraak nodig hebben - een plek waar het voorbij de Russische verdediging kan geraken - zodat het naar de steden verderop in het zuiden kan oprukken. Maar zo’n doorbraak ligt niet binnen handbereik. “Als je alles bekijkt, zijn de huidige terreinwinsten maar mager”, zegt Simoens.

Winter

De legerleiding in Kiev heeft op de zomer gewacht om zijn offensief te lanceren. Omdat er dan veel minder regen valt, komen zware voertuigen niet vast te zitten in de modder. Maar ondertussen is de zomer dus bijna ten einde. Simoens schat dat het offensief nog zo’n twee maanden heeft, dan zal Kiev de aanvallen flink moeten verminderen. De dagen worden dan te kort, de operaties te moeilijk.

Al van in de oudheid volgen oorlogen hetzelfde ritme: vechten in de zomer, rusten, trainen en herbewapenen in de winter. Enkel de Russen hebben zich van die krijgslogica nog maar weinig aangetrokken. Zij zijn juist vorige winter in het offensief gegaan en hebben - dankzij de Wagner-huurlingen van de onlangs overleden Jevgeni Prigozjin - Bachmoet kunnen innemen.

Omdat de Russische elite-eenheden nu al aan het front vechten, zal Rusland ze niet meer kunnen gebruiken om deze winter in het offensief te gaan. Het Oekraïense offensief zal naar alle verwachting ook zijn doel - Melitopol - niet kunnen bereiken. “Maar de Oekraïners moeten wel gaan nadenken over hoe ze de volgende winter gaan doorkomen”, zegt Simoens. “Zij zouden beter ook beginnen met verdedigingswerken aan te leggen.”