Is de nieuwe Braziliaanse president Lula wel de Amazone-redder waar de wereld hem voor houdt?

‘Brazilië is terug’, verklaarde de linkse ‘Lula’ da Silva in november op de VN-klimaattop in Egypte, een week nadat hij nipt de presidentsverkiezingen had gewonnen van de extreemrechtse Jair Bolsonaro. De wereld slaakte een zucht van verlichting: de Amazone is gered. Maar is hij wel de Amazone-redder?

Lichte rimpelingen trekken over de brede rivier Xingu in de noordoostelijke deelstaat Pará, insecten zoemen tussen planten. “Vroeger stikte het hier van de vis”, zegt Geise Moraes Juruna (36), zittend in een broekpak en slippers op de rode zanderige oever. Ze behoort tot de Juruna’s, een van de inheemse volkeren in de Volta Grande do Xingu, de Grote Bocht van de Xingu.

Grijze wolken hangen in de verte boven de bosrand, sombere wolken hangen boven Moraes’ hoofd. Het leven in de Grote Bocht, in de Braziliaanse Amazone, is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Twintig kilometer stroomopwaarts laat een immense dam nog slechts een fractie water en vis door.

Luiz Inácio Lula da Silva gaf in 2010, in het laatste jaar van acht jaar presidentschap, het groene licht voor de bouw van deze omstreden Belo Monte-dam in het Amazonegebied. Gisteren is Da Silva, in de volksmond bekend als Lula, opnieuw geïnaugureerd als president van Brazilië. “Lula vraagt het inheemse volk hem te vertrouwen”, zegt Moraes. “Wij gaan erop toezien dat hij ons niet opnieuw teleurstelt.”

Brazilië Xingu Beeld dm

Inheemse groepen en milieuactivisten hadden zich decennia tegen het megaproject verzet, maar Lula sprak destijds van een ‘overwinning voor de Braziliaanse energiesector’. De immense waterkrachtcentrale bestaande uit twee dammen en een stuwmeer opende in 2016 tijdens het presidentschap van zijn opvolger en partijgenoot Dilma Rousseff.

Lula, de oud-vakbondsleider die pas verkiezingen won toen hij een pak aantrok, toonde zich van 2003 tot en met 2010 een bijzonder lenige president, een leider die met iedereen zaken kon doen. Twaalf jaar later heeft de man met het baardje en de raspende stem, inmiddels 77 jaar oud, zichzelf nogmaals uitgevonden. Hij is nog steeds de pragmatische verbinder, maar zijn linkse inborst is progressiever en groener dan ooit. Althans, in woorden.

Zoete woorden

En na vier jaar Jair Bolsonaro klinken die groene woorden extra zoet. De extreemrechtse oud-militair laat een spoor van vernieling achter in de Amazone, een gebied dat hij enkel zag als groot economisch potentieel. Hij gaf illegale mijnbouw, houtkap en landroof ruim baan en kleedde de federale inheemsenorganisatie Funai uit. Ook zette hij het mes in Ibama, de handhavende tak van het ministerie voor Milieu.

De ontbossing schoot omhoog. Het aantal vierkante kilometers vernietigd regenwoud verdubbelde bijna, van 7.500 in 2018 naar 13.000 vorig jaar. “Bolsonaro is de eerste president onder wie de kap drie jaar achter elkaar toenam”, zegt klimaatjournalist Claudio Angelo, verbonden aan het Braziliaanse Observatório do Clima. “Het is niet dat hij niets deed aan ontbossing, hij droeg er actief aan bij.”

De wereld mag ontwaken uit die nachtmerrie, belooft Lula. “We zullen alles doen om vóór 2030 de ontbossing en aantasting van onze natuurgebieden terug te brengen naar nul”, zei hij in november, op de VN-klimaattop in Egypte. De nieuwe Lula blijkt nog ambitieuzer dan Angelo had verwacht, zegt de klimaatexpert via de telefoon. “Lula was weliswaar onze groenste president tot nu toe, maar dat wil niet zeggen dat hij enorm groen was.”

In zijn acht jaar verdween 125.000 vierkante kilometer jungle, bijna een drievoud van de vernietiging onder Bolsonaro (ruim 45.000 vierkante kilometer). Wat Lula desondanks groen maakte: hij keerde het tij. In zijn laatste jaar sneuvelde ‘slechts’ 7.000 vierkante kilometer Amazone. Maar tegelijkertijd wierp hij zijn volle gewicht in de strijd bij het Belo Monte-project.

Luiz Inácio Lula da Silva, de nieuwe president van Brazilië. Beeld ANP / EPA

Met groot gemak droeg de linkse president verschillende petten, dan was hij de milieubeschermer met inheemse verentooi, dan weer de klassieke ontwikkelingsdenker met bouwhelm. Die laatste Lula legde snelwegen aan, boorde naar olie en was overtuigd van het belang van de waterkrachtcentrale. Brazilië kon de 11.000 megawatt aan potentiële stroom goed gebruiken.

Droge rivierbedding

Vlieg twaalf jaar later over de Grote Bocht van de Xingu – daar waar de rivier bij de stad Altamira afbuigt naar het zuidoosten en met een 100 kilometer lange slinger terugkeert naar het noorden – en de gevolgen van het ontwikkelingsdenken strekken zich onder je uit.

Het brede donkerblauw verandert na de eerste dijk, die de Grote Bocht voor zo’n 80 procent afknelt, in een kluwen aan steeds dunnere stroompjes. Tussen het groen en het blauw is het geel van droge rivierbedding te zien. Naar het noordoosten heeft het bos juist plaatsgemaakt voor een nieuw stuwmeer met aan de noordkant de waterkrachtcentrale.

Vorige maand beloofde beheerder Norte Energia 3.600 euro compensatie aan bijna tweeduizend gedupeerde vissers. Volgens de lokale stichting Xingu Vivo is in de regio ook de ontbossing toegenomen, evenals het aantal illegale houtkappers en landrovers. In de snelgroeiende groezelige stad Altamira hebben alle grote drugsorganisaties inmiddels voet aan de grond. Zoals een weg door het regenwoud in korte tijd verandert in een visgraat van wegen, zo ontregelt de dam veel meer dan alleen de loop van de rivier.

In het uitgedunde regenwoud binnen de Grote Bocht lijkt niemand nog gelukkig. Een wirwar aan rode zandwegen leidt naar kleine inheemse gemeenschappen tussen het groen. De Juruna woonden tot de komst van de dam samen in het dorp Paquiçamba, vertelt Geise Moraes, maar tweespalt over de compensatie die het energiebedrijf beloofde, deed het volk uiteenvallen. “Als een groot gezin met ruziënde kinderen.”

Wat resteert zijn her en der plukjes inheemse groepen – Juruna, Kuruaya, Xipaia, Arara – allemaal met hun eigen klachten over Norte Energia en over elkaar. Tijdens de bouw verkasten bijna vierduizend inheemse en vissersfamilies naar de zes wijken die Norte Energia voor hen bouwde in Altamira. Ook Moraes vertrok naar de stad. Tijdens een weekeinde in november keert ze even terug naar haar geboortegrond om ons te tonen wat ervan over is.

Misschien wel de minst gelukkige vrouw in de Volta Grande is haar tante Iranilde Dina (58), die in een afgelegen huisje omringd door regenwoud een kruidenierswinkeltje bestiert. Boven haar keuken bungelt een aapje aan zijn staart. Ze voerde fel verzet tegen de bouwplannen en raakte gebrouilleerd met haar dorpsgenoten in Paquiçamba, die wel tekenden voor de beloften van Norte Energia. “Ik heb nooit compensatie gekregen”, moppert ze. Een van haar donkere ogen kleurt vaal van de staar.

De negatieve gevolgen van Belo Monte zijn geen verrassing. Zo ongeveer alles schortte aan het bouwproject. Eerst sloeg Lula de woedende smeekbedes van activisten in de wind, daarna deed zijn opvolger Rousseff hetzelfde met rechterlijke uitspraken. Ook technische experts werden genegeerd. De dam zou nooit zo’n hoog wattage kunnen opwekken uit een rivier die alleen in het natte seizoen aanzwelt.

Toen bouwbedrijven aarzelden om het risicovolle avontuur aan te gaan, stelde Lula: “Laat ik luid en duidelijk zijn, we gaan Belo Monte bouwen, met of zonder hen.” Vervolgens overtrad het bouwproject de Braziliaanse wet én internationale arbeidsverdragen door de inheemse bevolking niet te raadplegen. Later bleek Belo Monte inzet van een omvangrijk corruptieschandaal, waar ook Lula’s Arbeiderspartij PT een rol in had. Momenteel produceert de dam gemiddeld 4.500 megawatt, 6.500 megawatt minder dan was beraamd.

Het Kuruaya-volk

Terwijl de avond valt over de Volta Grande vertelt Germando Silva (51) over de ‘totale overval’ die Belo Monte was voor het Kuruaya-volk. Het dorpshoofd, in T-shirt en korte broek, zit in de woonkamer van zijn houten huis. Buiten tjirpen krekels, binnen aait zijn dochter een tropische hoender over haar bruine veren.

“Lula gaf opdracht tot de bouw”, zegt hij. “Ons is niets gevraagd.” Toch stemde ook hij bij de laatste verkiezingen op de linkse kandidaat. “Zijn regering heeft veel inheemse volkeren landrechten gegeven.” De lokale leider hoopt dat met Lula’s terugkeer ook de Kuruaya aan de beurt zijn. Het volk wacht al 25 jaar op officiële erkenning van hun leefgebied.

Dorpshoofd Germando Silva in de ceremoniële dracht van het Kuruaya-volk. Beeld Nicola Zolin

Om de lokale schade te compenseren, investeerde beheerder Norte Energia bijna een miljard euro in de natuur en bevolking, schrijft het energiebedrijf in een reactie. “Tijdens elf jaar aanwezigheid zijn meer dan vijfduizend acties uitgevoerd.” De impact van de dam zou bovendien relatief klein zijn. “Belo Monte omvat 0,0045 procent van het Amazonegebied.”

Ook Lula bagatelliseerde recentelijk nog het megaproject. De uiteindelijke constructie was een stuk kleiner dan het oorspronkelijke plan, zei hij. Als hij moest, zou hij opnieuw dezelfde keuze maken. Nu hij aantreedt voor een derde termijn kijken Moraes en vrijwel alle 900.000 inheemse Brazilianen over zijn schouders mee. “We willen niet nóg meer Belo Monte”, waarschuwde de inheemse activist Sonia Guajajara Lula begin dit jaar. Zij mag daar zelf op gaan toezien, deze week vroeg Lula haar om het nieuwe ministerie voor ‘Oorspronkelijke Volkeren’ te leiden.

Strijdbijl

Ook voor milieuactivisten heeft Lula goed nieuws. Tijdens deze campagne begroef hij de strijdbijl met zijn voormalig milieuminister Marina Silva, de vrouw die er destijds in slaagde het milieubeleid daadwerkelijk tanden te geven. Uiteindelijk botste Silva met de pragmatist Lula. Ze diende in 2008 haar ontslag in toen hij een knieval maakte voor Braziliës machtige landbouwsector. Het is inmiddels vergeven, Silva voerde zij aan zij met Lula campagne. Nu keert de minister die de rode president een groene gloed gaf, terug op haar post.

Eind goed, al goed dus voor de Amazone en haar inheemse inwoners? “We weten nog niet of Lula het regenwoud kan redden”, zegt klimaatexpert Angelo. “Maar nog een termijn Bolsonaro had waarschijnlijk het einde van de Amazone betekend.” Toch blijft Bolsonaro de komende jaren Lula achtervolgen. Zijn bondgenoten wonnen in oktober flink terrein in het parlement. Al Lula’s plannen zullen stuiten op verzet van een grote rechtse oppositie.

En dan is nog de vraag of Lula de verleiding kan weerstaan om niet weer de bouwhelm op te zetten. De economische aantrekkingskracht van de Amazone blijft immens. Even ten zuiden van de Volta Grande wacht de grote goudmijn Belo Sun op federale vergunningen. Bolsonaro laat hem een bijna voltooide snelweg dwars door het regenwoud na. Lula zelf beloofde al naar nog meer olie te zullen boren.

Een school en een medische post

In het dorp Paquiçamba gutst het zweet over het lichaam van voormalig dorpshoofd Marin Juruna (50). Met een kapmes hakt hij oprukkend struikgewas weg. Vijftien jaar lang leidde hij de Juruna. “Een onmogelijke opgave.” Zijn voorgangers wisten Belo Monte te vertragen, hij moest onderhandelen over de voorwaarden waaronder zijn volk de dam zou accepteren. Hij sleepte er onder andere een school en een medische post uit.

Toch zijn zelfs de meest bevoorrechte inwoners van de Grote Bocht ongelukkig. De dorpelingen zagen hoe de ooit machtige Xingu zich terugtrok naar haar laagste niveau. De kinderen van het dorp groeien op zonder de imposante meervallen die hun ouders vroeger vingen. Als hem gevraagd wordt naar Lula, haalt het oud-dorpshoofd zijn schouders op. Hij is voorgoed afgekickt van politiek. “Ik heb niet gestemd.”