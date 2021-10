IS claimt verantwoordelijkheid dodelijke aanslag Kandahar

Bij de aanslag kwamen zeker 41 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. Het was de tweede bloedige aanslag op een sjiitische moskee in Afghanistan in een week tijd. Vorige week vrijdag vielen circa vijftig doden en 140 gewonden bij een zelfmoordaanslag in Kunduz, in het noorden van Afghanistan. Ook die aanslag is opgeëist door Islamitische Staat.

Afghanistan staat sinds eind augustus onder controle van de radicale islamitische taliban. De Afghaanse tak van IS is een gezworen vijand van de taliban. De terreurorganisatie eiste ook al de verantwoordelijkheid op van de recente aanslag in Jalalabad, alsook de aanslag op de luchthaven van Kaboel eind augustus.