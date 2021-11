Is Bart De Pauw nu een stap dichter bij de schadevergoeding van 12 miljoen euro die hij eist van de VRT?

Het kamp-De Pauw eist een schadevergoeding van de openbare omroep omdat die de samenwerking in 2017 onrechtmatig zou hebben beëindigd. Tot aan zijn eerste verhoor begin 2018 wist Bart De Pauw niet precies wat hem verweten werd en door wie. Zelf vindt hij, zo blijkt uit de ingebrekestelling die hij vorig jaar indiende tegen de VRT, dat hij niet eens de kans heeft gekregen om zich te verdedigen.

De Pauw en zijn gezin eisen samen 12 miljoen euro van de openbare omroep voor de geleden schade. Volgens het kamp-De Pauw was het stopzetten van de samenwerking met zijn productiehuis Koeken Troef! een overhaaste beslissing. VRT-CEO Paul Lembrechts verantwoordde zich in 2017 publiekelijk met de mededeling dat er sprake was van “honderden sms’en met seksuele en pornografische uitspraken”.

De vraag waar het in die burgerlijke procedure om gaat, is of de VRT gegronde redenen had om de samenwerking te beëindigen en of de schade-eis van Bart De Pauw dus terecht is. Vermoedelijk zal in deze zaak het vonnis van de correctionele rechtbank als munitie gebruikt worden.

Verzegelde getuigenissen

Op het moment dat de tv-maker aan de deur werd gezet bij de VRT lag er op de openbare omroep zoals bekend een omslag met de verzegelde getuigenissen van actrices Maaike Cafmeyer en Liesa Naert die naar een vertrouwenspersoon waren gestapt om zijn grensoverschrijdende gedrag te melden.

Voor Liesa Naert veroordeelde de rechtbank de tv-maker wegens belaging, voornamelijk vanwege het incident waarbij hij op de deur van haar studentenkot had staan bonzen terwijl ze hem duidelijk had gemaakt dat hij niet welkom was.

Dat Naert een bombardement van sms’en zou hebben gekregen van De Pauw werd niet weerhouden, omdat er geen berichten meer op haar gsm stonden en de rechtbank geen rekening wilde houden met een schriftje waarin de actrice naar eigen zeggen al zijn sms’en minutieus had bijgehouden. “Dit betreft een eenzijdig, door haar opgesteld stuk dat fragmentarische berichten bevat die enkel uitgaan van beklaagde, en er is geen zekerheid omtrent het feit of de inhoud van deze berichten wel overeenstemt met de in werkelijkheid verzonden berichten”, aldus het vonnis.

Wat Maaike Cafmeyer betreft sprak de rechtbank van Mechelen Bart De Pauw over de hele lijn vrij. Zij verklaarde tijdens het proces dat De Pauw haar jaren geleden ook bestookt had met sms’en, maar die waren niet meer voorhanden. Cafmeyer had de vertrouwenspersoon van de VRT ook ingelicht over de situatie van Ella-June Henrard, de actrice van wie ze wist dat zij ook een stroom van sms’en had gekregen. Daarvoor is Bart De Pauw wel veroordeeld.