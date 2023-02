Is Andrew Tates rijkdom slechts een façade? ‘Zijn villa is als een vervallen vleesbedrijf’

Op het sociale streamingplatform Twitch had de Brits-Amerikaanse influencer Andrew Tate beweerd dat hij “’s werelds eerste biljonair” is, maar volgens een onderzoeksreportage van The Guardian is daar weinig van aan. Tate, die razend populair is bij jonge mannen en internationale bekendheid verwierf door misogyne TikTok-video’s waarin hij zegt te weten hoe je als man in het leven moet staan, zou onder meer eigenaar zijn van vijftien casino’s in Roemenië, waar hij woonde.

Maar volgens bedrijfspapieren die The Guardian kon inkijken, klopt daar niets van. Er is enkel “een zwakke, historische link” met een speelhal met gokautomaten. De speelhal in kwestie wordt genoemd in een onderzoek naar afpersing, waarbij de Roemeense maffia betrokken is.

Mensenhandel

Tate (36) werd eind december samen met zijn jongere broer Tristan en twee vrouwen gearresteerd door de Roemeense politie. Hij wordt verdacht van verkrachting en mensenhandel, maar beweert onschuldig te zijn. De arrestatie zou opgezet spel zijn van ‘The Matrix’, zoals Tate een vermeende samenzwering van de elite en de media noemt.

Nadat hij zijn carrière als kickbokser beëindigd had, begon Tate in het Verenigd Koninkrijk een webcambedrijf, waarvoor hij jonge vrouwen rekruteerde door hen te verleiden en vervolgens seksueel getinte video’s te laten maken. Kijkers betaalden tussen de 2 en 10 dollar per minuut. Op zijn hoogtepunt beweerde Tate 75 vrouwen in dienst te hebben, die per maand zo’n 600.000 dollar (561.000 euro) voor hem verdienden. Volgens de Roemeense aanklager zijn die cijfers fel overdreven.

Een ander bedrijf van Tate, Groundbreaking Developments, werd na zijn arrestatie verplaatst naar Dubai, waardoor het onduidelijk is hoeveel er op de boeken staat. Eén Roemeens bedrijfje op Tates naam, Talisman Enterprises, zeult zo’n 1,2 miljoen pond (1,4 miljoen euro) aan schulden mee. Dat blijkt uit de belastingaangifte.

Kapotte Ikea-lamp

Daarnaast zou zijn ‘villa’ in Boekarest meer weg hebben van “een vervallen vleesbedrijf”, schrijft The Guardian nog, met “vals baksteenwerk, lekkende dakgoten, donkere ramen”, “een hoop puin waar je de tuin verwacht en een kapotte Ikea-lamp. Gezien zijn miljardairshype en zijn regelmatige berichten over privéjets, jachten op de oceaan en een vloot aan superwagens, is Tates residentie nogal teleurstellend.”

Toch zou hij niet blut zijn. Zijn Hustler’s University, een online cursus waarvoor gebruikers 49,99 dollar per maand betalen, zou dan wel eerder 30.000 klanten hebben dan de 100.000 die Tate claimt, maar “iets moet de 3,6 miljoen euro aan superauto’s en horloges verklaren die de Roemeense politie beweert in zijn huis in beslag te hebben genomen”. Het blijft ook onduidelijk hoeveel hij verdient aan crypto-investeringen: zelf beweert hij dat 600.000 dollar aan investeringen in bitcoin hem 12 miljoen dollar aan winst hebben opgeleverd.

Ten laatste in juni moet Tate voor de rechter komen. Als hij wordt veroordeeld, riskeert hij een celstraf die tot twintig jaar kan oplopen.