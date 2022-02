Ireen Wüst kroont zich tot ‘grootste olympiër aller tijden’

Geen Spelen zonder goud voor Ireen Wüst. In Peking schaatste de 35-jarige Nederlandse zich de legende in met olympisch goud op de 1.500 meter. Voor de zesde keer al: ‘Waarom zou ik stoppen? Ik kan nog mee’, vroeg ze zich recent nog af. Toch neemt ze straks, wanneer het olympisch vuur is gedoofd, gewoon afscheid.

Negentien, nog onbevangen en speels, was Ireen Wüst toen ze in Turijn 2006 haar olympische debuut maakte. Gerard Kemkers, haar coach die ook al Jochem Uytdehaage en Sven Kramer onder zijn hoede had, besliste wijselijk om zijn jonge atlete los te laten. “Hij zei heel bewust: ga maar alles doen wat je leuk vindt; naar de kapper, de spelletjeshal, McDonald’s. Ik vond het allemaal fantastisch”, vertelde Wüst aan de krant De Gelderlander. “Ik zei nog tegen Kemkers: ‘Maar ik ga ook voor een medaille, hoor.’ Ik zat bij de 3.000 meter vroeg in het schema en reed 4:02. Daarna begon het wachten. En wachten. Niemand redde het. Het was bizar, waanzinnig. Echt.”

Wüst werd in Turijn de jongste Nederlandse olympische kampioene ooit. Geen toevalstreffer maar een voorbode, want in de vier Winterspelen die volgden greep ze telkens weer individueel olympisch goud: op de 1.500 meter in Vancouver (2010), op de 3.000 meter in Sotsji (2014), op de 1.500 meter in Pyeongchang (2018) en dan nu weer op de 3.000 meter in Peking. Niemand deed het haar ooit voor. Ze overtrof iconen zoals Michael Phelps en Carl Lewis (en discuswerper Al Oerter), die vier Spelen na elkaar op de hoogste trede stonden.

Met in totaal twaalf olympische medailles versterkte ze haar statuut van meest succesvolle Nederlandse atlete aller tijden – en er kunnen er nog twee bijkomen, want Wüst rijdt ook nog de 1.000 meter en de ploegenachtervolging in Peking. Wüst: “Of ik besef dat ik geschiedenis schreef? Nog niet. Vraag het me over tien dagen nog eens. Want momenteel tolt mijn hoofd. Maar elke keer als ik de olympische ringen zie, lijk ik wel betoverd te raken.”

Op haar eentje haalde ze sinds 2006 meer olympische titels in het snelschaatsen dan Canada (vijf) of de Verenigde Staten (vier) in hun geheel. Het zegt veel over haar dominantie en uitzonderlijke klasse.

Beeld ANP

Olympisch record

Ireen Wüst schitterde maandag op de schaatsmijl. Ze knalde naar een nieuw olympisch record van 1:53.28. Net geen halve seconde sneller dan de Japanse topfavoriete Niho Takagi (1:53.72) en meer dan een seconde dan haar landgenote Antoinette de Jong (1:54:82).

“Ik kan het niet geloven”, juichte Wüst. “Net alsof ik in een fantastische film zit. Geen woorden voor. Waanzinnig. Na mijn rit was al ik al aan het juichen. Ik had er alles uitgeperst, nu was het aan de anderen om beter te doen.” Maar ze beten dus allemaal hun tanden stuk op haar toptijd. “Ik houd duidelijk van races die heel belangrijk zijn. Vooraf was ik supernerveus, dat heb ik nodig om wat bijzonders neer te zetten.”

Wüst kreeg van haar olympisch comité de vraag of ze in Peking de vlag niet wilde dragen tijdens de openingsceremonie. Vroeger was dat geen optie, omdat ze telkens in het eerste weekend al moest racen, maar nu behoorde het toch tot de mogelijkheden. Wüst bedankte voor de eer, vertelde ze aan AD. “Ik kom om te presteren. Ook met corona dacht ik: het lijkt me verstandig om het niet te doen. Dus ik dacht: ik ga voor de prestaties. Lekker in mijn bed liggen, de opening kijken, me voorbereiden.”

Het zegt alles over hoe professioneel Wüst met haar sport bezig is. Ze laat niets aan het toeval over. Ze eet geen Snickers meer, zoals ze als youngster deed na een stevige training om haar reserves weer aan te vullen. “Als Ireen wat wil, dan werkt ze ervoor tot ze erbij neervalt”, zei haar ex-coach Peter Kolder aan The New York Times. “Ik noem haar een keikop. Ik ken niet veel atleten die zo zijn.”

Ireen Wüst. Beeld ANP

Stoppen na Peking

Wüst bewees dat ze fysiek nog goed genoeg is voor de top. Toch houdt ze het, net als Sven Kramer, na deze Winterspelen voor bekeken. Streep eronder. Als ze nog een gezin wil stichten met haar vriendin en schaatster Letitia de Jong – hun huwelijk is door corona al meermaals uitgesteld, in de zomer moet het ervan komen –, dan wordt het stilaan tijd. Wüst, in De Gelderlander: “Ik heb gedacht: waarom zou ik stoppen. Ik kon nog mee, vond het nog leuk. Ik kan me geen mooier beroep wensen. En toch is dit echt mijn laatste winter. Het is goed zo. Ik ben 15 jaar ouder dan sommige ploeggenotes. (...) En er is meer in het leven dan schaatsen alleen. Vier jaar geleden had ik daar nog niet zo veel oog voor. Nu wel.”

Misschien was het wel de dood van een goede vriendin en ex-teammate Paulien van Deutekom die haar meer deed relativeren. Van Deutekom overleed in 2019 aan kanker. Haar naam deed weer tranen opwellen bij Wüst: “Ik mis haar elke dag, op zulke momenten zelfs nog harder. Normaal zouden we schreeuwend met elkaar aan de telefoon hangen. Dat kan dan even niet. Maar misschien viert ze daarboven nu wel een feestje.”