Iraanse zedenpolitie heropent jacht op ongesluierde vrouwen

De nieuwe campagne werd zondag op televisie aangekondigd door generaal Saeed Montazerolmahdi. “Met ingang van vandaag voert de politie weer controles uit”, zei hij. “Degenen die de regels niet volgen, zullen daarvan de consequenties ondervinden.” De Gasht-e-Ershad, de zedenpolitie, zal te voet en in auto’s opereren, zo werd gezegd. Volgens inwoners van Teheran zijn veel voertuigen van de Gasht-e-Ershad niet langer als zodanig herkenbaar. Burgers lopen daardoor meer risico door de controles verrast te worden.

Protesten

De Iraanse zedenpolitie was nauwelijks meer actief sinds de omvangrijke protesten na de dood in een politiecel van de 22-jarige Mahsa Amini, tien maanden geleden. Zij was opgepakt omdat zij zich niet aan de kledingvoorschriften had gehouden en overleed waarschijnlijk na te zijn mishandeld door de politie.

De protesten ebden begin dit jaar weg, als gevolg van het keiharde politieoptreden: meer dan vijfhonderd betogers kwamen om en bijna twintigduizend personen werden gearresteerd. Vooral nadat enkele arrestanten als afschrikwekkend voorbeeld waren geëxecuteerd, zakte de demonstratiebereidheid in.

Steeds meer vrouwen trokken zich de afgelopen maanden echter niets meer aan van de verplichting tot het dragen van een hoofddoek en andere kledingvoorschriften. Ongesluierde vrouwen werden een normaal straatbeeld in Teheran en andere steden. Ook steeds meer mannen toonden zich in korte broek.

Het zal daarom voor de autoriteiten moeilijk worden de geest weer in de fles te krijgen. “Ze kunnen niets doen, ze krijgen ons niet meer te pakken”, zegt de 26-jarige Shadi telefonisch vanuit Teheran. “Wij meisjes en vrouwen zijn sterker dan zij. En we zijn met te velen.”

“De vrouwen zullen niet alleen niet toegeven”, zegt de 46-jarige Soroush, “ze zullen de straten opnieuw veroveren, aangezien de verjaardag van de staatsmoord op Mahsa Amini eraankomt.” Op 17 september is het een jaar geleden dat de jonge vrouw in een politiecel stierf. Soroush verwacht dat burgers die herdenking zullen aangrijpen om opnieuw massaal de straat op te gaan.

Nieuwe controlemanieren

Eind vorig jaar wekten de Iraanse autoriteiten even de indruk dat de Gasht-e-Ershad zou worden opgeheven, maar dat werd al spoedig rechtgezet. President Ibrahim Raisi en ook de Opperste Leider, ayatollah Ali Khamenei, lieten weten dat van versoepeling van de religieuze regels geen sprake kan zijn, de hijab blijft verplicht.

De afgelopen maanden werden al nieuwe manieren van controle geïntroduceerd, in het bijzonder met camera’s. Zo kwam justitie via het kenteken vrouwen op het spoor die in een auto waren betrapt zonder hoofddoek. Auto’s zijn in beslag genomen. Ook werden winkeliers beboet die volgens bewakingscamera’s ongesluierde klanten hadden geholpen.

In mei diende de Iraanse regering bij het parlement een wetsvoorstel in, getiteld ‘Ondersteuning van de cultuur van hijab en kuisheid’. Doel is ‘de samenleving te beschermen en het gezinsleven te versterken’. De laatste drie maanden kregen diverse beroemdheden uit de Iraanse filmwereld last met justitie, omdat zij in het openbaar waren verschenen zonder hijab. Zo kreeg de actrice Azadeh Samadi van een rechtbank de opdracht psychologische behandeling te zoeken voor een ‘antisociale persoonlijkheidsstoornis’, nadat zij ongesluierd op de begrafenis van een collega was verschenen.