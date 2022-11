Iraanse veiligheidstroepen richten bloedbad aan, mogelijk zelfs met machinegeweren en chemische wapens

In verschillende Koerdische steden en plaatsen is een grote troepenmacht van de Iraanse Revolutionaire Garde aanwezig, die er niet voor terugdeinst om vuurwapens in te zetten. Op video’s die naar buiten komen lijkt de regio een oorlogsgebied. In de straten liggen lijken, terwijl legerhelikopters overvliegen. Volgens mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights vielen alleen in de afgelopen week al 72 doden in Iran, waarvan 56 in de westelijke Koerdische gebieden.

“Nadat ze veel traangas hadden afgevuurd, trokken de mensen zich terug, waarna de troepen het vuur openden”, vertelt een ooggetuige uit de plaats Javanrud dinsdag. Onbevestigde berichten wijzen op de inzet van machinegeweren en chemische wapens. Ook zeggen mensenrechtengroepen dat de veiligheidstroepen de toegang tot gezondheidszorg bemoeilijken en het water- en energienetwerk saboteren. Zo is volgens mensenrechtenorganisatie Hengaw in de stad Javanrud een bloedbank geplunderd.

‘Kritieke situatie’

De mensenrechtencommissaris van de VN, Volker Türk zei dinsdag dat het stijgende aantal doden bij de protesten “en de verharding van de reactie van veiligheidstroepen de kritieke situatie in Iran onderstrepen”. Volgens de VN zijn tot nu toe meer dan driehonderd mensen omgekomen door politiegeweld, waaronder zeker 40 kinderen. Unicef berichtte afgelopen weekend dat er vijftig minderjarigen zijn gedood.

In 25 van de 31 Iraanse provincies zijn doden gevallen, maar de mensenrechtencommissie uit specifiek zorgen over de situatie in de Koerdische steden. “Er zijn de afgelopen dagen ook aanzienlijke aantallen veiligheidstroepen ingezet”, aldus woordvoerder Jeremy Laurence. “We dringen er bij de autoriteiten op aan tegemoet te komen aan de eisen van mensen voor gelijkheid, waardigheid en rechten, in plaats van onnodig of onevenredig geweld te gebruiken om de protesten te onderdrukken.”

Met het politiegeweld lijkt de overheid alleen maar olie op het vuur te gooien. De universiteit in Sanandaj, de hoofdstad van de provincie Kordistan, bleef dinsdag uit protest gesloten. Duizenden Koerden woonden de begrafenis bij van een 16-jarige jongen, Karwan Shukri, die de maandag in Piranshahr was vermoord. Ook op tientallen andere plekken in het land vonden dinsdag protesten en stakingen plaats. In Teheran kwam het bij een studentenprotest tot fikse confrontaties met de politie.

40 buitenlanders gearresteerd

Al ruim twee maanden vinden in Iran massale protesten plaats tegen het regime. De protesten ontvlamden na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die door de zedenpolitie was gearresteerd omdat zij geen hoofddoek droeg. Iraanse vrouwen reageerden door in het openbaar hun hoofddoek af te doen, hun hoofddoek te verbranden of hun haar af te knippen. Al snel gingen mensen massaal de straat op uit solidariteit met de vrouwen en uit onvrede met het regime.

Teheran probeert uit alle macht om het tij te keren met censuur, internet blokkades, politiegeweld, massale arrestaties en de doodstraf. De Iraanse justitie maakte dinsdag bekend veertig buitenlanders te hebben gearresteerd vanwege hun betrokkenheid bij de protesten tegen het regime, zonder verdere details over hun nationaliteit te geven. De autoriteiten zeiden eerder dat negen Europeanen waren opgepakt, waaronder een Nederlander. In totaal zijn zeker 15.000 mensen gearresteerd, waarvan er zes de doodstraf hebben gekregen.

Iraanse autoriteiten geven “buitenlandse vijanden en hun agenten” de schuld van de protesten. Tegelijkertijd beweert Teheran dat Iraans-Koerdische groepen, die achter de onrust zouden zitten, op haar veiligheidstroepen hebben geschoten. De gewapende militanten hebben volgens de Iraanse regering hun toevlucht gezocht in het semi-autonome Iraaks Koerdistan. Ter vergelding vuurt Iran raketten en drones af op “separatistische terroristen” nabij de Iraakse stad Kirkuk. De regionale regering van Koerdistan heeft de aanvallen bevestigd.

Waarnemers ontkrachten de dialoog van het regime. Volgens hen gaat het om een breed gedragen volksopstand, waar mensen van alle lagen van de Iraanse bevolking aan deelnemen. Afgelopen weekend werden nog twee bekende Iraanse actrices opgepakt omdat zij video’s op sociale media deelden waarin ze als statement hun hoofddoek afdeden.

Engelse overwinning gevierd

Zelfs het Iraanse nationale elftal schaarde zich maandag ten overstaan van de wereld achter de demonstranten. Op een persconferentie voor de wedstrijd tegen Engeland zei aanvoerder Ehsan Hajsafi dat de voetballers het protest steunen. Vervolgens zongen de Iraanse spelers niet mee met het volkslied, terwijl de meegereisde fans op de tribunes “Boe” riepen en met vlaggen en spandoeken protesteerden. Na afloop van de wedstrijd riepen Iraanse fans buiten het stadion leuzen als “Dood aan de dictator, dood aan Khamenei”.

Het Iraanse regime houdt de sociale media scherp in de gaten en heeft op verschillende plekken in het land het internet afgesloten. Iraniërs die wel hun mening kunnen delen zijn niet te spreken over Team Melli, zoals het Iraanse elftal bekend staat, en vierden de 6-2 overwinning voor Engeland. Ondanks de actie zien zij het team als vertegenwoordigers van het streng-islamitische regime. Er gaan foto’s rond van spelers, voetbalshirts of voetballen onder het bloed met de tekst: “Ik ben een Iraanse en ik steun het voetbalteam van het islamitische regime niet”.

I'm iranian and i'm so happy for England. Be happy Louis and be our voice.#MahsaAmini#IranRevoIution pic.twitter.com/6zKSDravEy — (فراخوان تا آزادی) (@lunacywhale) 21 november 2022

De krant Kayhan, die nauw verbonden is met het regime, schrijft woedend over de Iraniërs die de Engelse overwinning toejuichen en beschuldigt buitenlandse media van een wekenlange “ongehoorde psychologische mediaoorlog” tegen het elftal. Volgens de krant zei de bondscoach na de wedstrijd dat critici proberen het moreel van het voetbalteam te breken. Een restaurant in de hoofdstad dat op Instagram steun had uitgesproken voor het Engelse team is door de autoriteiten gesloten.

De vraag is of de voetballers gestraft zullen worden voor hun actie. “We zullen nooit toestaan dat iemand ons volkslied of onze vlag beledigt”, reageerde het hoofd van de gemeenteraad van Teheran dinsdag, maar de meeste Iraanse media reppen er tot nu toe nauwelijks over. Volgens een gerucht zou het elftal de autoriteiten van te voren hebben ingelicht, waardoor de staatstelevisie op tijd kon schakelen en het protest niet werd uitgezonden.