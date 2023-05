Iraanse oppositie komt met nieuwe gelekte documenten: ‘Geen hoop voor Djalali, wel voor Vandecasteele’

Het Iraanse hackerscollectief Ghyamsarnegouni (Opstand) wist zondag de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran plat te leggen. Het verving op de homepage de foto van president Ebrahim Raisi door die van Maryam Rajavi van de Iraanse Volksmujaheddin (MEK).

De hackers claimen dat ze toegang kregen tot vertrouwelijke verslagen van gesprekken die Raisi recent voerde met de Belgische premier Alexander De Croo (Open Vld). Die gingen over het ruilen van de Iraanse diplomaat-terrorist Assadolah Assadi (51) met de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele (42). Assadi werd in juli 2018 gearresteerd als hoofddader bij een mislukte bomaanslag op een massabijeenkomst van de MEK in Villepinte, bij Parijs. Hij werd eind 2020 in Antwerpen veroordeeld tot twintig jaar cel.

Een eerste gesprek vond plaats op 1 maart, een dag voor het Grondwettelijk Hof het licht op groen zette voor het Iraans-Belgische verdrag over gevangenenruil. Raisi wordt geciteerd als: “We hopen op de vastberadenheid van de Belgische regering om de heer Assadi snel naar ons land over te brengen. We bevinden ons nu in een zeer kritieke fase. We moeten voorzichtig zijn en de MEK geen kloof laten creëren.”

Het document maakt volgens de Iraanse opposanten duidelijk hoe de ruil zonder de in België door onder meer de MEK gevoerde rechtsprocedures al een feit had kunnen zijn. “Bij een nieuwe klachtzaak wordt de transfer van Vandecasteele opgeschort.” Er is verder sprake van een “gelijktijdige overplaatsing van Assadi en Vandecasteele, zo snel mogelijk”.

In een van de documenten komt ook de Zweeds-Iraanse VUB-professor Ahmadreza Djalali ter sprake. Er staat: “Djalali is ter dood veroordeeld op beschuldiging van spionage en medewerking aan de moord op nucleaire wetenschappers. Het verzoek om zijn uitwisseling en in verband brengen met de zaken van de heren Assadi en Vandecasteele is onmogelijk.”

Een volgend zeven pagina’s lang document vermeldt een telefoongesprek tussen Raisi en De Croo op donderdag 20 april. Dat was twee dagen nadat België officieel de overbrenging van Vandecasteele had gevraagd. De Croo maakte later tijdens het vragenuurtje in de Kamer melding van zijn gesprek met de Iraanse president.

Iran heeft haast

Twee andere documenten, van 26 juli 2022, kort nadat het Belgische parlement het uitwisselingsverdag had goedgekeurd, laten zien waarom vooral Iran haast heeft bij een ruil. In Teheran leeft de vrees dat de Verenigde Staten België om de uitlevering van Assadi zouden vragen. Want, zegt een van de documenten: “Gezien de aanwezigheid van een aantal Amerikaanse burgers op de bijeenkomst van de MEK is het activeren van een nieuwe drukhefboom tegen ons land niet uitgesloten.”

Was de bom in Villepinte afgegaan, dan had ze mogelijk het leven gekost aan Donald Trumps latere nationale veiligheidsadviseur John Bolton, Rudy Giuliani, ex-presidentskandidaat Newt Gingrich en Linda Chavez van Fox News. Zij woonden de MEK-bijeenkomst bij in de vipruimte, waar de bom had moeten afgaan. Washington vroeg tot op heden niet om de uitlevering van Assadi, maar Teheran lijkt Vandecasteele in februari 2022 te hebben opgepakt om zich te voorzien van een pasmunt voor Assadi.

De woordvoerder van het kabinet-De Croo bevestigt de gevoerde gesprekken, maar zegt niet op de inhoud te kunnen ingaan.