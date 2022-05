Iraans persbureau: ‘VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali wordt op 21 mei geëxecuteerd’

De Iraans-Zweedse wetenschapper, die ook gastdocent was aan de VUB, zit al meer dan vijf jaar gevangen in Iran. Hij werd in april 2016 tijdens een werkbezoek opgepakt in Iran en beschuldigd van spionage. Eind oktober 2017 werd hij ter dood veroordeeld, na een volgens mensenrechtenexperten oneerlijk proces.

Djajali werd tot bekentenissen gedwongen door foltering, zegt Amnesty International, en hij spendeerde de eerste drie maanden van zijn detentie in de isoleercel. Zijn advocaat mocht hem pas zeven maanden na zijn arrestatie bezoeken. Djalali zou ook in een slechte gezondheid verkeren.

Vorig jaar voerde Iran de druk stelselmatig op. In november kreeg zijn echtgenote, die in Zweden woont met hun kinderen, een telefoontje waarin haar man afscheid leek te nemen. De Evin-gevangenis had hem verplaatst naar de beruchte 209-sectie, waar hij werd geïsoleerd.

Kort daarna kreeg zijn advocaat in Iran van de gevangenis de boodschap dat de executie binnen de week zou gebeuren. Dat was vlak voor het proces in ons land tegen de Iraanse terreurcel. Er volgde een storm van protest en de executie ging uiteindelijk niet door. Vanuit Iran kwam de boodschap om Djalali te ruilen tegen de terreurveroordeelden in ons land, iets wat België expliciet weigerde.