iPhone krijgt USB-C-aansluiting om aan EU-regels te voldoen

Vanaf de herfst van 2024 moeten fabrikanten van smartphones, camera’s, tablets en andere draagbare apparaten in Europa verplicht een USB-C-oplaadkabel gebruiken, heeft de Europese Commissie enkele maanden geleden beslist. Om aan de wetgeving van de Europese Unie te voldoen, moet ook Apple volgen. Er werd gevreesd voor verzet van de techgigant, maar nu bevestigt het bedrijf dat het zich naar die regels zal schikken.

Apple is immers tegen die Europese verplichting. Het bedrijf vindt dat verdere innovatie net wordt gehinderd door een bepaalde standaard te verplichten. Joswiak benadrukt dan ook dat Apple zijn standpunt over de wetgeving in de EU niet heeft veranderd.

Momenteel heeft Apple nog een eigen Lightning-aansluiting voor de iPhone 14-modellen. Beeld REUTERS

Zo herinnert hij eraan dat de Europese Unie al ruim tien jaar bezig is met vergelijkbare wetgeving en dat ooit het doel was om micro-USB als standaard in te voeren. Als dat was gebeurd, waren zowel Lightning als USB-C volgens Joswiak nooit ontwikkeld.

Miljoenen inkomstenverlies

De EU wil het voor consumenten makkelijker maken en zorgen dat ze niet steeds allerlei kabeltjes hoeven te kopen, maar Apple ziet weinig in dat argument. Volgens het bedrijf zijn er inmiddels twee standaarden, USB-C en Lightning, en heeft iedereen daarvoor kabeltjes liggen. Het waarschuwt ook voor veel nieuw afval als Apple overstapt op USB-C en veel bestaande Lightning-kabels onbruikbaar worden.

Er spelen ook financiële argumenten mee. Apple verdient nu eenmaal veel aan de verkoop van eigen oplaadkabels. Een gestandaardiseerde oplaadkabel betekent miljoenen aan inkomstenverlies voor het bedrijf.

Apple is momenteel al bezig met het voorzien van USB-C-poorten bij iPads en randapparatuur. Volgens persbureau Bloomberg wordt de iPhone 15, die volgend jaar wordt geïntroduceerd, de eerste Apple-smartphone met die USB-C-aansluiting.