Inwoners van Strépy eren aangereden slachtoffers: ‘Eén ding weet ik: carnaval zal nooit meer hetzelfde zijn’

Terwijl gewonden er nog steeds voor hun leven vechten, eren de inwoners van Strépy na de dodelijke aanrijding op carnaval hun overleden dorpsgenoten. ‘Eén ding weet ik: carnaval zal nooit meer hetzelfde zijn.’

“Normaal ben ik niet de grootste carnavalfan. Maar deze keer had ik echt de dagen zitten aftellen”, zegt Christine (52) aan het gemeentehuis van La Louvière. Samen met haar dochter en andere bewoners van de deelgemeente Strépy-Bracquegnies staat ze te wachten om het rouwregister te kunnen tekenen voor de slachtoffers van de dodelijke aanrijding op een groep carnavaIisten – les “Gilles”.

De auto was na meerdere aanrijdingen op nauwelijks 200 meter van haar deur tot stilstand gekomen. “We hoorden een immens lawaai, en niet veel later volgden berichten op sociale media. De hele ochtend durfden we ons huis niet meer verlaten.” Naarmate meer bekend raakte over de slachtoffers, kwam ze erachter dat ook een goede vriendin van haar om het leven was gekomen. “We kunnen het allemaal nog niet geloven. De straten waar het gebeurd is, mijden we voorlopig, want anders krijgen we het moeilijk. Eén ding weet ik: carnaval zal nooit meer hetzelfde zijn.”

Naast een tekstje of bloemen achterlaten kunnen bewoners ook terecht in het gemeentehuis voor psychologische bijstand. En dat blijkt nodig. Zelfs op maandagmiddag komt er elke vijf minuten wel iemand voorbij met een hulpvraag. “Heel wat mensen hebben er nood aan om hun gevoelens te uiten. Ze voelen zich machteloos of kwaad voor het onrecht dat hen is aangedaan”, zegt de verantwoordelijke voor slachtofferhulp van de politie, die naamloos wou blijven. “Het is erg moeilijk om te verwerken. Dit feest was bedoeld om na twee jaar corona het leven te hernemen. Maar net dan wordt iedereen nog maar eens met de dood geconfronteerd.” Ze vermoedt dat de grootste drukte nog moet komen. “Nu zijn er nog heel wat mensen die doen alsof alles goed gaat. Pas later zullen zij de klap voelen.”

Maman des Gilles

Anderen, zoals Sabrina (39), komen langs om te vragen hoe ze dit met hun kinderen moeten bespreken. Ze is gehuld in een T-shirt waar in grote letters ‘maman des Gilles’ op gedrukt staat. Haar kinderen van drie en twaalf maken deel uit van de carnavalsgroep die bekend staat om zijn typisch oranje-rood kostuum met een witte kap of verenhoed. Ze zouden die bewuste ochtend deel uitmaken van de ‘ramassage’, waarbij elk lid van de ‘Gilles’ met veel tamtam aan de deur opgehaald wordt om het dorp te wekken voor carnaval. Nauwelijks een kwartier voor het de beurt aan haar kinderen was, begon de BMW zijn dodentocht door Strépy. Marina beseft: het had evengoed haar kinderen kunnen overkomen. “Ik heb hen meteen gevraagd om hun verkleedkleren uit te trekken. De uren daarna verscheen het ene naar het andere onheilsbericht, de ambulance loeide door de straten. Sindsdien zijn ze nog niet gestopt met vragen stellen, en ik heb geen antwoorden.”

Voorlopig heeft niemand die. Wat we weten, is dat een BMW met twee inzittenden rond vijf uur ’s ochtends met een rotvaart door de oplopende Rue des Canadiens raasde en op een groep ‘Gilles’ inreed. De wagen remde nauwelijks af, vervolgde zijn weg door Strépy en zou pas 700 meter verder – na nog een dodelijke aanrijding – tot stilstand komen. Voorlopig werden al zeker zes doden geteld. Tien slachtoffers verkeren nog in levensgevaar en een dertigtal mensen zijn gewond.

Beeld © Eric de Mildt

Gedurende de dag komen er steeds meer bloemen te liggen op de plek van de eerste aanrijding, halverwege de Rue des Canadiens.

Het blijft vooral de vraag wat de bestuurders bezield heeft om een groep feestvierders aan te rijden. Wat we zeker weten is dat de twee verdachten terugkwamen van een dancing. Op basis van de ademtest leek er alcohol in het spel te zijn, voor tekenen van andere drugs is het afwachten op het toxicologisch onderzoek. Paolo F, een van de twee verdachten, pakte op sociale media ook geregeld uit met zijn liefde voor auto’s, en zijn zware voet. “Wij hebben geen tijd”, schreef hij vorige zomer op sociale media over zijn snelheidswijzer die 260 km per uur aanduidt. De man was in 2017 al eens veroordeeld tot een rijverbod van 24 dagen, waarna hij zijn rijexamen opnieuw moest afleggen.

“Hij kwam niet uit Strépy zelf, maar uit Maurage, iets verderop”, zegt Vanessa (55), die het stapeltje bloemen op de plek van de eerste aanrijding in de Rue des Canadiens nog wat aandikt. Op de asfaltweg herinneren vlekken gedroogd bloed aan het drama. “Veel jongeren in het dorp kenden hem wel, omdat hij altijd voorbij kwam scheuren met zijn wagen. Niemand had durven denken dat het zover zou komen.”

Dat geldt des te meer voor de leden van de verschillende carnavalsgroepen die het kleine Strépy rijk is. Ook zij komen in de late namiddag bloemen leggen en trekken daarna op café. Dat zijn ze ook de volgende dagen van plan, maar dan zonder de luide muziek en alle feestelijkheden die normaal op het programma stonden. “Het zal zeker niet hetzelfde zijn”, zegt Michel (42). “Maar het is belangrijk dat we samenblijven, want daar draait carnaval uiteindelijk om. Het is de enige manier waarop we onze vrienden kunnen eren.”