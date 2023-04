Inwoners Port-au-Prince slaan terug en lynchen Haïtiaanse bendeleden

Inwoners van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince hebben maandag zeker twaalf vermoedelijke bendeleden gelyncht. Nadat politieagenten een busje met gewapende mannen onderschepten, namen woedende burgers het heft in eigen handen.

Voor de buitenstaander zijn het gruwelijke beelden die maandag rondgaan op sociale media: lichamen tussen een stapel autobanden, een joelende menigte, mensen die met stenen gooien, een man die een zwaar object op het hoofd gooit van een liggende man. Of een andere video van een moment later: rokende brandstapels in de straten van Port-au-Prince. Ogenschijnlijk is het een nieuw dieptepunt in een stad die sinds maanden wordt overspoeld door geweld.

Maar veel inwoners van Port-au-Prince zullen de actie verwelkomen als een kleine overwinning, een moment van zoete wraak op de bendes die in heel de stad al tijden hun bloedige, niets en niemand ontziende territoriumstrijd uitvechten. Dagelijks vallen daarbij burgerslachtoffers. De zwakke, vrijwel compleet ondermijnde Haïtiaanse overheid moet doorgaans machteloos toekijken.

Lichamen in brand

Maandag in de vroege ochtend had het gevecht een keer een andere uitkomst. Nadat politieagenten een busje met gewapende mannen staande hielden, namen boze burgers het van hen over. Met hun handen, stenen en kapmessen doodden ze de mannen uit het busje. Vervolgens staken ze de lichamen in brand.

De Haïtiaanse politie bevestigde de gebeurtenis maandag in een Facebook-post. De politie had kordaat opgetreden, het voertuig doorzocht en wapens in beslag genomen, stelt het bericht. “Meer dan twaalf individuen werden helaas gelyncht door leden van de bevolking.”

Diezelfde ochtend ging de politie in meerdere wijken de strijd aan met de bendes. “In de wijk Debussy werden meerdere verdachten dodelijk getroffen. Vier wapens werden in beslag genomen. Burgers in deze buurt applaudisseerden voor het politieoptreden.” In weer een andere wijk waren het de inwoners zelf die met stenen en kapmessen bendeleden verdreven.

Residents of Turgeau/Pacot area of #Haiti's Port-au-Prince chasing heavily-armed gang members with rocks, machetes and a few side arms. These people are extraordinarily brave. pic.twitter.com/0DCkG9DH7Y — Michael Deibert (@michaelcdeibert) 24 april 2023

Een dag eerder vond nog een opmerkelijke gebeurtenis plaats: geflankeerd door enkele politieagenten liepen tientallen mensen aan de rand van de hoofdstad mee in een mars tegen het bendegeweld. De precieze omvang van het protest is onduidelijk, maar het signaal is veelzeggend. Een deel van de inwoners van Port-au-Prince wil niet langer lijdzaam toezien. En de politie juicht het toe. “De PNH (nationale politie, red.) gelooft dat een huwelijk tussen de politie en de bevolking is noodzakelijk om effectief de bendes te bestrijden.”

Port-au-Prince, een stad van circa een miljoen mensen, was al deels in handen van bendes toen in juli 2021 president Jovenel Moïse werd vermoord. De omstreden president liet een zwaar gehavende regering achter, het parlement was ontbonden, de meeste regeringsinstanties zo goed als uitgekleed. De weinig populaire minister-president Ariel Henry riep zichzelf uit tot opvolger.

Bendes vormen heersende macht

Onder zijn (goeddeels afwezige) leiding groeiden de bendes uit tot de heersende macht in vrijwel de gehele Haïtiaanse hoofdstad en in grote delen van het platteland. Het Caribische land, dat een lange geschiedenis van geweld en humanitaire crises kent, gleed sinds halverwege 2021 verder af naar mogelijk zijn donkerste dagen ooit.

Zowel Henry als de Verenigde Naties riepen in de afgelopen maanden op tot buitenlandse militaire interventie. Maar de belangrijkste gegadigden om zo’n missie te leiden, de Verenigde Staten en Canada, hielden tot nog toe de boot af. Beide landen suggereerden dat zij de politie wilden ondersteunen met training en materiaal. Haïtiaanse activisten en organisaties lieten tegelijkertijd weten geen buitenlandse inmenging te willen.

In de afgelopen decennia stuurden de VN en de VS meermaals soldaten naar het Caribische land om in te grijpen bij politieke onlusten of de orde te handhaven na vernietigende aardbevingen en orkanen. Maar het militaire optreden en het vele hulpgeld dat Haïti ontving droeg op lange termijn vrijwel niets bij aan de veiligheid en stabiliteit van het armste land van het westelijk halfrond.