Investeringen in luxejachten, hotels en zijn ‘kindje’ Durbuy: miljardairschap lonkt opnieuw naar Marc Coucke

Het gaat weer de goede kant uit met de bankrekening van Marc Coucke (58). Hij was jarenlang officieel miljardair, tot hij in 2021 na een monsterboete onder die symbolische grens zakte. De weg naar boven is nu weer ingezet, zo blijkt uit de nieuwe jaarrekening van zijn koepelholding Alychlo. Een kijkje in de cijfers van een van de rijkste Belgen.

Het is elke zomer opnieuw vaste vakantielectuur voor de Coucke-volgers: de jaarrekening van zijn koepelholding Alychlo, zo gedoopt naar zijn dochters Chloé en Alysée. Afgelopen 4 juli werd het recentste exemplaar weer gedropt bij de Nationale Bank. En het mag duidelijk zijn dat Marc Coucke er financieel een prima 2022 op heeft zitten. Terwijl Alychlo zijn financiële participaties vorig jaar van 853 miljoen euro kon optrekken naar 975,4 miljoen euro – weliswaar met ook 245,75 miljoen euro openstaande bankleningen – zag Coucke zijn eigen vermogen stijgen van 876,9 miljoen euro naar 892,2 miljoen euro. Om tot op de euro precies te zijn: 892.264.486 euro.

En daar zal de flamboyante zakenman zelf ongetwijfeld ook blij mee zijn. Hoewel hij vandaag nog altijd maar rond de 44ste plek van de welbekende rijkenlijst bengelt, is de weg naar boven weer ingezet. Een klim die Coucke maar al te goed kent. Zeker nadat hij samen met mede-eigenaar en durfinvesteerder Waterland in 2014 zijn farmabedrijf Omega Pharma voor zo’n 2,4 miljard euro aan het Amerikaanse Perrigo had verkocht, mocht hij zich jarenlang officieel miljardair noemen. Maar omdat die transactie volgens Perrigo niet helemaal koosjer was verlopen, kreeg Coucke afgelopen 2021 van de rechter een monsterboete van maar liefst 184,7 miljoen euro opgelegd en zag hij zijn bankrekening plots een heel eind onder de 1.000.000.000 euro duiken. Meteen was hij miljardair af.

Van fruitverdeler tot fotoprinter

Intussen blijkt Coucke niet te hebben stilgezeten. Volgens de nieuwe jaarrekening participeert Coucke momenteel in 38 bedrijven. Een aantal daarvan is beursgenoteerd én winstgevend. Zo bezit hij een niet onaardige 13 procent van groente- en fruitverdeler Greenyard, dat recent een mooie jaarwinst van 21,78 miljoen euro draaide. Ook in het welbekende fotoprintbedrijf Smartphoto – vorig jaar 3,8 miljoen euro winst – participeert Coucke voor 15,96 procent. Bij de zonnepanelen- en laadpalengroep EnergyVision – goed voor 11,41 procent aan aandelen – ging het hem eveneens voor de wind met een jaarwinst van 4,88 miljoen euro. Maar de meest feilloze zakenneus lijkt hij te hebben gehad met zijn vrij recente instap voor 10,99 procent bij The Italian Sea Group. Die Italiaanse bouwer van luxejachten maakte vorig jaar 24,04 miljoen euro winst.

Al staan daar ook enkel mislukkingen tegenover, en dan vooral in de medische en biotechsector. Zo maakte het Zwitserse Sophia Genetics – dat voor ziekenhuizen en laboratoria software ontwikkelt om potentiële tumoren te analyseren – recent 87.449.000 dollar (of 79.720.000 euro) jaarverlies. Wat Coucke zeker zal voelen, want hij bezit 10,95 procent aandelen. Ook met miDiagnostics – waarin hij zelfs voor 32,73 procent zit – lijkt hij vooralsnog geen goede zaak te hebben gedaan. Dat Leuvense bedrijf wil snelle bloedanalyses ontwikkelen door het gebruik van microchips, maar draaide recent 17,70 miljoen euro jaarverlies.

Coucke in de zomer van 2020, bij een uitstapje aan zijn Durbuy. Beeld Photo News

Tot in Midden-Oosten

Intussen raast de bijna-weer-miljardair onverstoord door. Niet toevallig met projecten die perfect passen in deze vakantietijd van het jaar. Volgende week heropent na een maandenlange miljoenenrenovatie in Knokke La Réserve, het iconische vijfsterrenhotel dat hij samen met bevriend vastgoedmagnaat Bart Versluys kocht en waarmee hij zelfs Peter Goossens verleidde om er een brasserie te openen. Aan de Spaanse Costa del Sol, meer bepaald in het exclusieve Sotogrande, plant hij in de zomer volgend jaar dan weer de opening van een OKU-hotel, na het Spaanse eiland Ibiza en het Griekse Kos al het derde van de gelijknamige keten, waarbij alles draait rond ontspanning, luxe en – jawel – duurzaamheid. Op langere termijn mikt Coucke, die de helft van de hotelketen bezit, op wel tien tot vijftien hotels: “Waarbij vooral op vakantieplekken aan de Middellandse Zee zal worden gemikt, maar ook de Malediven en zelfs het Midden-Oosten niet uitgesloten worden”, valt bij Alychlo te horen. Om die uitbreidingsplannen beter te kunnen dirigeren, werd met Hotel Hunters (vrij te vertalen als: Hoteljagers) intussen een apart vehikel opgericht, waarin ook nog eens 6 miljoen euro extra kapitaal werd gestopt.

Luxeflats in Durbuy

Net zoals Couckes ideeën voor zijn favoriete ‘kindje’ Durbuy nooit helemaal uitgeput lijken te raken. Binnenkort waagt Coucke er zich via zijn vastgoedpoot Alychlo Real Estate zelfs voor het eerst op de appartementenmarkt met het project Thier Les Béguines. Boven op de welbekende rots van Durbuy – op tien minuten wandelafstand van het centrum in de vallei – komen er rond een binnentuin drie bouwvolumes met in totaal 25 appartementen. Op-en-top afgewerkt en uiterlijk in de eerste helft van 2025 afgeleverd. Drie luxeflats zijn intussen al verkocht, op de resterende wacht een prijskaartje tussen 380.000 en 790.000 euro. Wellicht zal het de komende jaren niet bij dat ene appartementencomplex blijven. Met zijn vastgoedpoot Alychlo Real Estate bezit Coucke in en om Durbuy nog heel wat bouw-, landbouwgronden én bossen, waarvoor hij zonder twijfel al de nodige ideeën heeft.