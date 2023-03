‘Investeer in een steviger type fietsslot, ook al is dat duurder’: recordaantal fietsen gestolen in Gent, wat kan je ertegen doen?

De Gentse politie zag het aantal fietsdiefstallen vorig jaar stijgen tot het hoogste niveau in meer dan tien jaar. Ook in de rest van het land worden ze steeds vaker gestolen, zegt Wies Callens van de Fietsersbond. Hoe kan je je daar tegen wapenen?

Vorig jaar zijn in Gent elke week 62 fietsen als gestolen aangegeven, meldt De Gentenaar, het hoogste aantal in jaren.

“Gent is zeker geen alleenstaand geval, we zien dat overal. Niet alleen in de steden, waar sowieso een hogere concentratie van fietsen is, maar ook op het platteland, waar ook veel e-bikes zijn. Bovendien zijn dit alleen de werkelijk aangegeven diefstallen. We weten dat niet elke fietser aangifte doet, dus we vermoeden dat het werkelijke cijfer veel hoger ligt.”

Hoe verklaart u die stijging?

“We fietsen natuurlijk meer, maar die fietsen worden ook steeds duurder en zijn dus meer waard. Denk aan elektrische fietsen en speedpedelecs, maar ook aan race-, cargo- en plooifietsen.

“Het grote probleem is dat daar te weinig goed bewaakte fietsenstallingen voor zijn. Bovendien is de camerabewaking niet altijd afdoende. Dat geeft een vals gevoel van veiligheid.

“Er bestaan ook nog te vaak juridische belemmeringen voor oplossingen. Zo heeft de Gentse politie een anonieme ‘lokfiets’ met een zendertje om een dief te volgen. Zoiets werkt en wij zien dat zeker als deel van de oplossing, maar de politie mag die gewoon niet meer inzetten vanwege privacyredenen. Dat is jammer.”

De verschillende overheden willen een centraal fietsregister oprichten. Kan dat een oplossing zijn?

“Dat federale fietsregister is heel belangrijk. Lokale politiediensten kunnen zo beter raadplegen of een fiets al dan niet gestolen is en omdat het werkt met een unieke code, kun je in dat register ook aangeven wanneer je een fiets doorverkoopt. Nu markeren we fietsen met je persoonlijke rijksregisternummer, wat overdragen moeilijker maakt.

“Het duurt nu soms weken om een fiets die gevonden is in Brussel, maar gestolen was in Gent, weer aan de eigenaar te koppelen. Als de politie hier geen prioriteit van maakt, dan is het dweilen met de kraan open.”

Wat kunnen we zelf doen om fietsdiefstal te vermijden?

“Zet je fiets zo veel mogelijk vast aan een vast object. Als er geen fietsenstalling is, denk dan aan een boom of lantaarnpaal. En overweeg om te investeren in een steviger type fietsslot, ook al is dat duurder.

“Vraag je lokale overheid ook betere fietsenstallingen te voorzien. Steden zoals Mechelen en Gent proberen bijvoorbeeld al binnen elke 300 meter een stalling te plaatsen. Dat zijn vaak gewone fietsbeugels op straat, maar het is wel een eerste stap.

“Soms vindt een diefstal toch nog plaats, ondanks voorzorgsmaatregelen. Zo is de fiets van mijn zoon onlangs gestolen, hoewel die met twee sloten was vastgemaakt. Doe in dat geval sowieso aangifte. Dat is belangrijk om het probleem beter in kaart te brengen.”

Is het een goed idee om een verzekering af te sluiten?

“Dat is zeker nuttig, maar toch zou ik steeds aanraden om de voorwaarden goed te lezen. Zo is vaak vastgelegd welk type slot je moet gebruiken. Die verzekeringen zijn soms ook vrij duur. Voor duurdere sport- en elektrische fietsen vallen die extra kosten zeker mee, maar voor een goedkope stadsfiets moet je kijken of het sop de kool waard is.”

Dreigen fietsers weer in de auto te stappen, als diefstallen blijven toenemen?

“Daar vrezen wij zeker voor. Enkele jaren geleden hebben we dat onderzocht in Antwerpen. Wie al vier keer was geconfronteerd met fietsdiefstal, twijfelde om opnieuw een fiets te kopen.

“Om dat te vermijden moeten we echt lessen trekken uit het buitenland. Zo heb je in Nederlandse stations vaak gratis bewaakte fietsenparking voor de eerste 24 uur. Daar is ook veel meer sociale controle. Dat is een groot verschil met pakweg de fietsenstalling van het station van Antwerpen-Centraal. Onze overheid heeft zeker al belangrijke stappen gezet, maar er is nog veel ruimte voor verbetering.”